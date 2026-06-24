Huawei ช่วยผู้ให้บริการเครือข่ายทั่วโลกสร้างรายได้จากโทเคนด้วยการบูรณาการบริการ เครือข่าย และการประมวลผล
News provided byHuawei
25 Jun, 2026, 02:43 CST
เซี่ยงไฮ้, 25 มิ.ย. 2569 /PRNewswire/ --
ในงาน MWC Shanghai ปีนี้ Huawei ได้จัดแสดงนวัตกรรมล่าสุดที่ผสานบริการ เครือข่าย และการประมวลผล เข้าด้วยกัน เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทั้งในด้านปริมาณข้อมูล (bytes) และโทเคน (tokens) พร้อมช่วยให้อุตสาหกรรมโทรคมนาคมคว้าโอกาสจากการพัฒนาอย่างรวดเร็วของโมเดล AI และ AI agent ภายใต้แนวคิด "Advancing All Intelligence" (ยกระดับปัญญาอัจฉริยะในทุกมิติ) บริษัทมุ่งร่วมมือกับผู้ให้บริการเครือข่ายทั่วโลก พันธมิตรในอุตสาหกรรม และผู้นำทางความคิด เพื่อสำรวจแนวทางยกระดับการเชื่อมต่อและการประมวลผล การสร้างรายได้จาก 5G-A ด้วยความสามารถอัปลิงก์ขั้นสูงและประสบการณ์ผู้ใช้ ตลอดจนการยกระดับธุรกิจด้วย AI
ในงาน MWC Shanghai 2026 นาย David Wang รองประธานกรรมการและประธานหมุนเวียนของ Huawei ได้กล่าวปาฐกถาหลักเกี่ยวกับการที่ AI กำลังพลิกโฉมเครือข่ายมือถือ และปูทางสู่การเติบโตของอุตสาหกรรมในทศวรรษหน้า
ตลอด 40 ปีที่ผ่านมา นวัตกรรมของเทคโนโลยีสื่อสารเคลื่อนที่ในแต่ละยุคสมัยเป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนความสำเร็จของอุตสาหกรรม "ในแต่ละยุคของเทคโนโลยี เราได้ผลักดันขีดจำกัดของประสิทธิภาพการใช้คลื่นความถี่และสมรรถนะของเครือข่ายให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง" Wang กล่าว "สถาปัตยกรรมเครือข่ายมีความเรียบง่ายมากขึ้น ขณะเดียวกันก็เกิดกรณีการใช้งานและบริการใหม่ ๆ จำนวนมาก ซึ่งช่วยขยายขอบเขตของการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง และทำให้ผู้ให้บริการสามารถเปลี่ยนศักยภาพของเครือข่ายให้เป็นมูลค่าเชิงพาณิชย์ได้"
"เมื่อการสื่อสารเคลื่อนที่ก้าวเข้าสู่ยุคแห่งปัญญาประดิษฐ์ มีภารกิจสำคัญหกประการที่จะปูทางสู่การเติบโตของอุตสาหกรรมในอีกสิบปีข้างหน้า" ได้แก่
- พัฒนาบริการและขีดความสามารถใหม่สำหรับระบบสื่อสารเคลื่อนที่ในอนาคต
- ผสาน AI เข้ากับการสื่อสารเคลื่อนที่เพื่อสร้างสถาปัตยกรรมปัญญาประดิษฐ์สามชั้น
- สร้างสถาปัตยกรรมเครือข่ายสำหรับการสื่อสารแบบบูรณาการระหว่างดาวเทียมและภาคพื้นดิน
- สนับสนุนการวางแผนและการจัดสรรคลื่นความถี่อย่างยั่งยืนและรองรับอนาคต
- กำหนดข้อกำหนดทางเทคนิคของโครงข่ายแกนกลางที่ออกแบบโดยมี AI เป็นพื้นฐานอย่างชัดเจน
- สำรวจรูปแบบธุรกิจและกรณีการใช้งานใหม่สำหรับบริการสื่อสารเคลื่อนที่
Huawei เปิดตัวนวัตกรรมหลากหลายรายการภายในงาน โดยในด้านบริการ บริษัทได้ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายรายใหญ่ทั้งสามของจีน เปิดตัวนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการสร้างรายได้จาก 5G-A ผ่านความสามารถอัปลิงก์ขั้นสูงและประสบการณ์ผู้ใช้ การยกระดับธุรกิจด้วย AI และการสร้างรายได้จากโทเคน ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน Huawei ได้เปิดตัวเครือข่ายเป้าหมายที่มี AI เป็นศูนย์กลาง (AI-centric target network) ซึ่งช่วยให้ผู้ให้บริการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในการสร้างรายได้จากทั้งข้อมูลและโทเคน
ภายใต้แนวคิดเครือข่ายเป้าหมายที่มี AI เป็นศูนย์กลางนี้ เครือข่ายสื่อสารพื้นฐานมุ่งเปลี่ยนจากการออกแบบเครือข่ายที่เน้นการรับส่งข้อมูล (traffic-centric networking) ไปสู่การออกแบบเครือข่ายสำหรับการปฏิสัมพันธ์แบบเรียลไทม์ เพื่อมอบการเชื่อมต่อที่มีคุณภาพรับประกันให้แก่ผู้ใช้ นอกจากนี้ ยังใช้ประโยชน์จากความสามารถอัปลิงก์และดาวน์ลิงก์ความเร็วสูง รวมถึงเทคโนโลยีและเครือข่ายที่รับประกันคุณภาพการให้บริการ เพื่อมอบประสบการณ์การเชื่อมต่อคุณภาพสูงแก่ผู้ใช้ ส่วนเครือข่ายการประมวลผลมุ่งเปลี่ยนจากการขนส่งทราฟฟิกข้อมูล ไปสู่การจัดสรรและให้บริการทรัพยากรการประมวลผลทั่วทั้งเครือข่าย โดยเครือข่ายออกแบบมาเพื่อรองรับการประมวลผล และการเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายก็เปรียบเสมือนการเข้าถึงทรัพยากรการประมวลผลโดยตรง ขณะที่โครงสร้างพื้นฐานการประมวลผล AI มุ่งเน้นสมรรถนะและประสิทธิภาพระดับสูง พร้อมรองรับโอเพนซอร์สและระบบนิเวศแบบเปิด
ปัจจุบัน จำนวนผู้ใช้ 5G-A ทั่วโลกได้ทะลุ 100 ล้านรายแล้ว Huawei กำลังทำงานร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายทั่วโลกเพื่อผลักดันการสร้างรายได้จากประสบการณ์การใช้งาน 5G-A และทำให้ 5G-A เป็นส่วนสำคัญของการบริหารฐานลูกค้าที่มีอยู่ เพื่อรักษาผู้ใช้งานระดับกลางและระดับสูง เพิ่มรายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้ (ARPU) และตอบสนองความต้องการด้านการเติบโตของรายได้อย่างยั่งยืน
ความสามารถด้านอัปลิงก์ขั้นสูงถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายในยุคของการสร้างรายได้จากโทเคน ความต้องการด้านอัปลิงก์สำหรับ AI บนอุปกรณ์เคลื่อนที่มีความโดดเด่นมากขึ้น ตัวอย่างเช่น แว่นตา AI สามารถใช้แปลภาษาและรับชมงานนิทรรศการผ่านการโต้ตอบแบบหลายรูปแบบแบบเรียลไทม์ ซึ่งต้องการความเร็วอัปลิงก์สูงถึง 20 Mbps ในปีนี้ ผู้ให้บริการชั้นนำทั่วโลกกำลังเร่งสำรวจการให้บริการเชิงพาณิชย์ด้านอัปลิงก์ความเร็วสูง โดยอาศัยความสามารถหลากหลายรูปแบบเพื่อรับประกันความเร็วสูงสุด ความหน่วงต่ำ และความเร็วอัปลิงก์ที่สม่ำเสมอ
การเติบโตอย่างรวดเร็วของ AI agent คาดว่าจะผลักดันการขยายตัวของบริการโทเคนอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งจะต้องอาศัยเครือข่ายบรอดแบนด์ความเร็วสูงพิเศษที่รองรับอัปลิงก์ความเร็วสูง ความน่าเชื่อถือสูง และความหน่วงต่ำ ย่านความถี่ Upper-6 GHz (U6 GHz) ได้รับการยอมรับว่าเป็นย่านความถี่ทองคำแห่งยุคถัดไปสำหรับเครือข่ายดังกล่าว และระบบนิเวศทั้งอุตสาหกรรมก็พร้อมนำมาใช้งานแล้ว ในมุมมองของความร่วมมือระดับโลก ปัจจุบันมีมากกว่า 20 ประเทศและภูมิภาคที่กำหนดให้ U6 GHz เป็นย่านความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (IMT) อย่างชัดเจน ครอบคลุมประชากรเกือบ 80% ของโลก ในปี 2569 ซึ่งถือเป็นปีแรกของการเปิดใช้งานเชิงพาณิชย์ของ U6 GHz คาดว่าตะวันออกกลางจะเปิดให้บริการเครือข่าย 5G-A เชิงพาณิชย์บนย่าน U6 GHz เป็นแห่งแรกของโลก ขณะที่ผู้ให้บริการบางรายในฮ่องกงและมาเก๊าของจีนก็จะเริ่มใช้งานเชิงพาณิชย์บนย่านดังกล่าวเช่นกัน
Huawei ระบุว่า บริษัทจะเดินหน้าร่วมมือกับผู้ให้บริการเครือข่ายในมณฑลกวางตุ้ง นครเซี่ยงไฮ้ มณฑลเหอเป่ย์ และพื้นที่อื่น ๆ ในปี 2569 เพื่อปรับโฉมบริการแบบ B2C และ B2H ด้วย AI และสร้างข้อเสนอที่น่าสนใจยิ่งขึ้น ในอนาคต แนวทางดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นการใช้โทเคนในบริการต่าง ๆ เช่น ผู้ช่วยอัจฉริยะภายในบ้าน ผู้ช่วยด้านการสื่อสารส่วนบุคคล และบริการแบบบูรณาการสำหรับผู้บริโภคและครัวเรือน สำหรับตลาด B2B บริษัทมีแผนทำงานร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายเพื่อส่งมอบบริการด้านการประมวลผล AI ที่มีการบูรณาการเครือข่ายและการประมวลผลเข้าด้วยกัน ซึ่งจะเปิดโอกาสใหม่ในการเติบโตทางธุรกิจ
Huawei มุ่งเป็นผู้นำด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI-native กับเครือข่ายอัตโนมัติ และได้ดำเนินการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์เฉพาะโดเมนเพื่อวางรากฐานสำหรับเครือข่ายอัตโนมัติระดับ 4 ภายในปีนี้ Huawei จะทำงานร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายเพื่อนำปัญญาประดิษฐ์เฉพาะโดเมนไปใช้ในหลายส่วนของเครือข่าย รวมถึงเครือข่ายไร้สายและเครือข่ายส่งผ่านข้อมูล ในภูมิภาคสำคัญต่าง ๆ โดยการทำงานร่วมกันดังกล่าวจะช่วยยกระดับการบำรุงรักษา การเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสบการณ์การใช้งานเครือข่าย ช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถยกระดับทั้งคุณภาพและประสิทธิภาพของเครือข่าย นอกจากนี้ ยังช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างสำหรับสถานการณ์การใช้งานต่าง ๆ เช่น รถไฟความเร็วสูง สถานที่จัดงานขนาดใหญ่ และวิทยาเขตต่าง ๆ อันจะเป็นแรงขับเคลื่อนใหม่สำหรับการพัฒนาเครือข่ายในอนาคต
SOURCE Huawei
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