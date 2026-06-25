Huawei Dukung Operator Telekomunikasi Global Maksimalkan Monetisasi Token melalui Integrasi Layanan, Jaringan, dan Komputasi

Di MWC Shanghai 2026, David Wang, Deputy Chairman of the Board, Huawei, yang juga menjabat Rotating Chairman, Huawei, menyampaikan paparan mengenai transformasi jaringan seluler yang didorong AI dan peluang pertumbuhan industri pada dekade mendatang.

Menurut Wang, setiap generasi inovasi teknologi seluler selama empat dekade terakhir menjadi fondasi utama di balik perkembangan industri telekomunikasi. "Dalam setiap generasi teknologi, kami terus mendorong batas efisiensi spektrum dan performa jaringan. Arsitektur jaringan juga semakin sederhana, sementara berbagai layanan dan skenario aplikasi baru terus bermunculan. Seluruh perkembangan tersebut memperluas batas kemampuan komunikasi sekaligus membantu operator mengubah kapabilitas jaringan menjadi nilai bisnis," ujarnya.

"Menyambut era teknologi cerdas, ada enam hal utama yang menentukan arah pertumbuhan industri komunikasi seluler dalam 10 tahun ke depan." Antara lain:

mengembangkan layanan dan kapabilitas baru untuk sistem komunikasi seluler masa depan;

mengintegrasikan AI dengan komunikasi seluler guna membangun tiga lapisan kecerdasan;

membangun arsitektur jaringan yang mengintegrasikan komunikasi satelit dan jaringan terestrial;

mendorong perencanaan dan alokasi spektrum yang berkelanjutan, serta berorientasi pada masa depan;

menetapkan spesifikasi yang jelas untuk jaringan inti AI-native; serta

mengeksplorasi model bisnis dan skenario aplikasi baru untuk layanan komunikasi seluler.

Dalam ajang tersebut, Huawei juga meluncurkan berbagai inovasi. Di bidang layanan, Huawei bersama tiga operator telekomunikasi terbesar di Tiongkok memperkenalkan inovasi teknologi dan model bisnis untuk monetisasi layanan 5G-A berbasis high uplink dan pengalaman pelanggan, transformasi bisnis berbasis AI, serta monetisasi token. Di sisi infrastruktur, Huawei meluncurkan AI-centric Target Network, sebuah arsitektur jaringan yang membantu operator meningkatkan daya saing dalam monetisasi berbasis lalu lintas data dan token. Untuk jaringan komunikasi dasar, Huawei menggeser pendekatan dari jaringan yang berorientasi pada lalu lintas data menuju jaringan yang mendukung interaksi secara real time sehingga mampu memberikan kualitas konektivitas yang terjamin. Jaringan tersebut memanfaatkan kemampuan high uplink dan high downlink, serta berbagai teknologi yang menjamin kualitas jaringan guna menghadirkan pengalaman konektivitas yang lebih baik bagi pengguna. Sementara itu, jaringan komputasi beralih dari fungsi lalu lintas data (traffic-centric) menuju penjadwalan dan penyediaan sumber daya komputasi di seluruh jaringan. Dengan pendekatan ini, jaringan dibangun untuk kebutuhan komputasi. Dengan demikian, ketika terhubung ke jaringan, pengguna juga memperoleh akses terhadap sumber daya komputasi. Infrastruktur komputasi AI juga dirancang untuk menghadirkan performa dan efisiensi tinggi, serta mendukung teknologi sumber terbuka (open source) dan ekosistem terbuka.

Hingga saat ini, jumlah pengguna 5G-A di seluruh dunia telah melampaui 100 juta. Huawei bekerja sama dengan operator telekomunikasi global untuk mempercepat monetisasi layanan berbasis pengalaman 5G-A, serta menjadikan 5G-A sebagai bagian dari strategi operasional pelanggan yang telah ada. Dengan upaya tersebut, operator dapat mempertahankan basis pelanggan segmen menengah dan premium, meningkatkan rata-rata pendapatan per pelanggan (average revenue per user/ARPU), serta menciptakan pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan.

Huawei menilai kemampuan high uplink menjadi fondasi penting bagi infrastruktur jaringan operator pada era monetisasi token. Kebutuhan uplink untuk aplikasi AI seluler terus meningkat. Misalnya, kacamata AI kini dapat digunakan untuk menerjemahkan percakapan dan mendampingi pengunjung pameran melalui interaksi multimodal secara real time yang membutuhkan kecepatan uplink hingga 20 Mbps. Tahun ini, sejumlah operator telekomunikasi terkemuka di berbagai negara mulai mengembangkan layanan komersial berbasis high uplink dengan menjamin kecepatan puncak, latensi, dan kecepatan uplink yang konsisten.

Huawei juga memperkirakan pesatnya perkembangan agen AI akan mendorong pertumbuhan layanan berbasis token. Kondisi tersebut membutuhkan jaringan pita lebar berkapasitas sangat besar yang mendukung high uplink, keandalan tinggi, dan latensi rendah. Dalam konteks tersebut, pita frekuensi Upper-6 GHz (U6 GHz) dinilai sebagai spektrum utama generasi berikutnya yang mendukung jaringan tersebut, dan ekosistem industri telah siap mengadopsinya. Lebih dari 20 negara dan wilayah telah menetapkan U6 GHz sebagai spektrum untuk International Mobile Telecommunications (IMT). Jumlah negara dan wilayah tersebut mencakup hampir 80% populasi dunia. Pada 2026, awal implementasi komersial U6 GHz, kawasan Timur Tengah diperkirakan akan mengoperasikan jaringan komersial 5G-A pertama di dunia yang menggunakan pita frekuensi tersebut. Sejumlah operator di Hong Kong dan Makau juga akan memulai implementasi komersial U6 GHz.

Sepanjang 2026, Huawei akan terus bekerja sama dengan operator telekomunikasi di Guangdong, Shanghai, Hebei, dan sejumlah wilayah lainnya untuk mentransformasi layanan B2C dan B2H berbasis AI, serta menghadirkan berbagai layanan baru yang lebih menarik. Ke depan, pendekatan ini diharapkan mendorong konsumsi token pada berbagai layanan seperti asisten rumah pintar, asisten komunikasi pribadi, serta layanan terpadu bagi konsumen dan rumah tangga. Di segmen B2B, Huawei juga akan bekerja sama dengan operator telekomunikasi untuk menghadirkan layanan komputasi AI yang mengintegrasikan jaringan dan komputasi sehingga membuka peluang pertumbuhan bisnis baru.

Huawei ingin terus memimpin pengembangan teknologi AI-native bagi jaringan otonom. Huawei saat ini mengembangkan teknologi cerdas untuk setiap domain sebagai fondasi menuju jaringan otonom level 4. Tahun ini, Huawei bersama operator akan menerapkan teknologi cerdas tersebut di berbagai domain, termasuk jaringan radio dan jaringan transmisi, di sejumlah wilayah utama. Sinergi tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pemeliharaan, optimalisasi jaringan, efisiensi energi, serta kualitas pengalaman pengguna. Selain itu, operator dapat menghadirkan layanan yang lebih terdiferensiasi untuk berbagai skenario, seperti kereta cepat, lokasi penyelenggaraan acara, dan kawasan kampus, sehingga menciptakan momentum baru bagi pengembangan jaringan telekomunikasi.

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