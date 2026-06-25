Huawei помогает глобальным мобильным операторам монетизировать токены с помощью интеграции сервисов, сетей и вычислительных мощностей

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Huawei

Jun 25, 2026, 16:08 ET

Шанхай, 25 июня 2026 г. /PRNewswire/ -- В этом году на выставке MWC Shanghai компания Huawei демонстрирует свои последние инновации, которые объединяют сервисы, сети и вычислительные мощности, чтобы обеспечить рост как в байтах, так и в токенах, и помочь телекоммуникационной отрасли воспользоваться возможностями, предоставляемыми быстро развивающимися моделями и агентами ИИ. Обладая технологией «Advancing All Intelligence», компания стремится присоединиться к глобальным операторам, отраслевым партнерам и ключевым лидерам мнений в изучении расширенных возможностей подключения и вычислительных мощностей, высокой скорости передачи данных в сетях 5G-A и монетизации опыта, а также модернизации бизнеса на основе искусственного интеллекта.

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Huawei's MWC Shanghai 2026 booth in Hall N1
Huawei's MWC Shanghai 2026 booth in Hall N1

На MWC Shanghai 2026 Дэвид Ванг (David Wang), заместитель председателя совета директоров и сменяемый председатель совета директоров Huawei, выступил с основным докладом о том, как ИИ трансформирует мобильные сети, прокладывая путь к развитию отрасли в следующем десятилетии.

На протяжении последних 40 лет ключом к успеху в отрасли были инновации в мобильных технологиях от поколения к поколению. «С каждым поколением мы раздвигали границы спектральной эффективности и производительности», — сказал Ван. «Сетевая архитектура постепенно сглаживается, появляются новые сценарии приложений и множество разных сервисов. Это последовательно расширяет границы коммуникаций, помогая операторам переводить сетевые возможности в коммерческую ценность».

«Поскольку мобильная связь вступает в эру искуственного интеллекта, существует шесть основных моментов, которые проложат путь для роста отрасли в следующее десятилетие». К ним относятся:

  • Разработка новых сервисов и возможностей для будущих систем мобильной связи
  • Интеграция ИИ с мобильной связью для создания трех различных уровней интеллекта
  • Построение сетевой архитектуры для интегрированной наземной спутниковой связи
  • Пропаганда устойчивого и ориентированного на будущее планирования и распределения диапазона частот
  • Четкое определение технических условий ИИ-нативных базовых сетей
  • Изучение новых бизнес-моделей и сценариев применения для мобильных сервисов

В ходе мероприятия компания Huawei представила широкий спектр инноваций. Что касается сервисов, компания, наряду с тремя основными операторами Китая, внедрила технологические и бизнес-инновации в области высокой скорости передачи данных в сетях 5G-A и монетизации опыта, модернизации бизнеса на основе искусственного интеллекта и монетизации токенов. В области инфраструктуры Huawei запустила целевую сеть, ориентированную на искусственный интеллект, которая помогает операторам повышать конкурентоспособность в монетизации байтов и токенов. В рамках этой целевой сети, ориентированной на искусственный интеллект, базовая телекоммуникационная сеть подчеркивает переход от сетей, ориентированных на трафик, к сетям для взаимодействия в режиме реального времени, чтобы предлагать пользователям гарантированную связь. Она также использует преимущества высокой скорости передачи данных от пользователя и к нему в дополнение к гарантированным технологиям и сетям для обеспечения высококачественной связи с пользователями. Вычислительная сеть подчеркивает переход от транспорта трафика к общесетевому планированию и поставке вычислений, при этом сеть предназначена для вычислений, а подключение к сети эквивалентно доступу к вычислениям. Вычислительная инфраструктура ИИ подчеркивает высокую производительность и эффективность, а также поддержку открытых экосистем и экосистем с открытым исходным кодом.

На сегодняшний день число пользователей 5G-A во всем мире превысило 100 миллионов. В настоящее время Huawei работает с мировыми операторами над продвижением монетизации 5G-A и делает 5G-A неотъемлемой частью установленных базовых операций, стремясь удержать пользователей среднего и высшего класса, увеличить средний доход на пользователя (ARPU) и удовлетворить потребности пользователей для устойчивого роста доходов.

Высокая восходящая линия связи является ключевой возможностью сетевой инфраструктуры операторов в эпоху монетизации токенов. Требования к восходящей линии связи для мобильного ИИ становятся все более заметными: Очки ИИ теперь можно использовать для перевода и просмотра выставок через мультимодальное взаимодействие в режиме реального времени, которое требует скорости восходящей линии связи 20 Мбит/с. В этом году ведущие операторы по всему миру быстро продвигаются к изучению коммерческих услуг высокоскоростной связи с помощью различных возможностей, гарантирующих пиковые скорости, задержку и универсальные скорости в восходящей линии связи.

Ожидается, что бум ИИ-агентов приведет к быстрому росту токен-сервисов, что потребует сверхширокополосных сетей, поддерживающих высокую восходящую линию связи, высокую надежность и низкую задержку. Диапазон U6 ГГц считается золотыми частотами следующего поколения для таких сетей, и вся экосистема отрасли готова его принять. С точки зрения глобального сотрудничества более 20 стран и регионов явно обозначили U6 ГГц для международной мобильной электросвязи (IMT), охватывающей почти 80% населения мира. Ожидается, что в 2026 году, когда состоится коммерческий дебют U6 ГГц, на Ближнем Востоке будет развернута первая в мире коммерческая сеть 5G-A, работающая на U6 ГГц. Несколько операторов в Гонконге и Макао Китая также начнут коммерческое развертывание U6 ГГц.

Huawei заявила, что продолжит сотрудничество с операторами в Гуандуне, Шанхае, Хэбэе и других местах в 2026 году, чтобы перестроить свои услуги B2C и B2H с помощью ИИ и создать привлекательные предложения. Заглядывая в будущее, это будет стимулировать потребление токенов в таких областях, как помощники умного дома, личные помощники связи и интегрированные потребительские и домашние услуги. Для рынка B2B компания планирует работать вместе с операторами над предоставлением вычислительных услуг ИИ, ориентированных на интеграцию вычислений и сетей, открывая новые возможности для роста бизнеса.

Huawei надеется продолжить лидировать в инновационном применении технологий искусственного интеллекта в автономных сетях и работает над разработкой предметно-ориентированного интеллекта, чтобы заложить основу для автономных сетей четвертого уровня. В этом году Huawei будет работать с операторами над внедрением специализированной аналитики в ключевых регионах, включая беспроводную сеть и сеть передачи данных. Полученная в результате синергия, которая будет достигнута по всем аспектам обслуживания, оптимизации, энергоэффективности и опыта сетей, поможет операторам повысить качество и эффективность сети. Это также позволит им поставлять дифференцированные продукты для целого ряда сценариев, таких как высокоскоростные железные дороги, места проведения мероприятий и кампусы, тем самым стимулируя новый импульс сети.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2999861/image1.jpg

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