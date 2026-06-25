Spoločnosť Huawei pomáha globálnym operátorom zarábať na tokenoch prostredníctvom integrácie služieb, sietí a výpočtových zdrojov
News provided byHuawei
Jun 25, 2026, 16:04 ET
ŠANGHAJ, 25. júna 2026 /PRNewswire/ -- Na tohtoročnom veľtrhu MWC Shanghai spoločnosť Huawei predstavuje svoje najnovšie inovácie, ktoré integrujú služby, siete a výpočtové kapacity s cieľom podporiť rast nielen v oblasti objemu dát (bajtov), ale aj v oblasti tokenov a pomôcť telekomunikačnému odvetviu využiť príležitosti, ktoré ponúkajú rýchlo sa vyvíjajúce modely a agenti umelej inteligencie. Spoločnosť, ktorá sa hlási k mottu „Advancing All Intelligence", si kladie za cieľ spojiť sily s globálnymi operátormi, partnermi z odvetvia a kľúčovými lídrami v oblasti názorov pri skúmaní možností vylepšenej konektivity a výpočtového výkonu, vysokej rýchlosti odosielania dát v sieti 5G-A, monetizácie používateľského zážitku a modernizácie podnikania s využitím umelej inteligencie.
Na veľtrhu MWC Shanghai 2026 predniesol David Wang, podpredseda predstavenstva a striedajúci predseda spoločnosti Huawei, hlavný prejav o tom, ako umelá inteligencia mení mobilné siete a pripravuje pôdu pre ďalšie desaťročie rastu tohto odvetvia.
Za posledných 40 rokov boli inovácie v oblasti mobilných technológií, ktoré sa prenášali z jednej generácie na ďalšiu, kľúčom k úspechu tohto odvetvia. „S každou generáciou sme posúvali hranice spektrálnej účinnosti a výkonu," povedal Wang. „Architektúra sietí sa postupne zjednodušila a všade okolo nás vznikajú nové scenáre využitia a služby. Tým sa neustále posúvajú hranice komunikácie, čo pomáha operátorom premeniť možnosti sietí na komerčnú hodnotu."
„Vzhľadom na to, že mobilná komunikácia vstupuje do éry inteligentných technológií, existuje šesť kľúčových požiadaviek, ktoré pripravia pôdu pre ďalšie desaťročie rastu tohto odvetvia." Patria sem:
- Vývoj nových služieb a funkcií pre budúce systémy mobilnej komunikácie
- Integrácia umelej inteligencie s mobilnou komunikáciou s cieľom vytvoriť tri odlišné úrovne inteligencie
- Vytvorenie sieťovej architektúry pre integrovanú satelitno-pozemnú komunikáciu
- Presadzovanie udržateľného a na budúcnosť zameraného plánovania a prideľovania frekvenčného spektra
- Jasné vymedzenie špecifikácií základných sietí navrhnutých priamo pre umelú inteligenciu
- Preskúmavanie nových obchodných modelov a scenárov využitia mobilných služieb
Spoločnosť Huawei počas podujatia predstavila širokú škálu inovácií. Pokiaľ ide o služby, spoločnosť spolu s tromi najväčšími čínskymi operátormi predstavila technologické a obchodné inovácie v oblasti vysokej rýchlosti odosielania dát v sieti 5G-A a zhodnocovania používateľského zážitku, modernizácie podnikania s využitím umelej inteligencie a zhodnocovania tokenov. V oblasti infraštruktúry spoločnosť Huawei uviedla na trh cieľovú sieť zameranú na umelú inteligenciu, ktorá pomáha operátorom zvýšiť konkurencieschopnosť v oblasti monetizácie bajtov a tokenov. V rámci tejto cieľovej siete zameranej na umelú inteligenciu kladie základná komunikačná sieť dôraz na prechod od sieťovej architektúry zameranej na prevádzku k sieťovej architektúre zameranej na interakciu v reálnom čase, s cieľom poskytnúť používateľom zaručené pripojenie. Okrem garantovaných technológií a sietí využíva aj vysokú rýchlosť odosielania a prijímania dát, čím používateľom poskytuje vysokokvalitné pripojenie. Počítačová sieť kladie dôraz na prechod od prenosu dát k plánovaniu a poskytovaniu výpočtového výkonu v rámci celej siete, pričom sieť je navrhnutá na výpočtové účely a pripojenie k nej je rovnocenné s prístupom k výpočtovému výkonu. Výpočtová infraštruktúra pre umelú inteligenciu kladie dôraz na vysoký výkon a efektívnosť, ako aj na podporu otvoreného softvéru a otvorených ekosystémov.
K dnešnému dňu počet používateľov 5G-A na celom svete prekročil 100 miliónov. Spoločnosť Huawei v súčasnosti spolupracuje s globálnymi operátormi na rozvoji monetizácie služieb 5G-A a na začlenení 5G-A do prevádzky existujúcej zákazníckej základne, a to s cieľom udržať si používateľov zo strednej a vyššej cenovej kategórie, zvýšiť priemerný výnos na používateľa (ARPU) a uspokojiť potreby používateľov v súvislosti s udržateľným rastom výnosov.
Vysoká priepustnosť v smere do siete je kľúčovou vlastnosťou sieťovej infraštruktúry operátorov v ére monetizácie tokenov. Požiadavky na odosielanie dát v oblasti mobilnej umelej inteligencie nadobúdajú čoraz väčší význam: Okuliare s umelou inteligenciou je teraz možné využívať na preklad a prehliadanie výstav prostredníctvom multimodálnej interakcie v reálnom čase, čo si vyžaduje rýchlosť odosielania dát 20 Mbps. V tomto roku poprední operátori po celom svete rýchlo postupujú v skúmaní komerčných služieb s vysokou rýchlosťou odosielania dát (uplink) prostredníctvom rôznych technológií, ktoré zaručujú špičkové rýchlosti, nízku latenciu a univerzálne rýchlosti v smere od používateľa k sieti.
Očakáva sa, že rozmach agentov umelej inteligencie bude hnacou silou rýchleho rastu služieb založených na tokenoch, čo si vyžiada ultraširokopásmové siete podporujúce vysokú rýchlosť odosielania dát, vysokú spoľahlivosť a nízku latenciu. Pásmo nad 6 GHz (U6 GHz) sa považuje za „zlaté" frekvenčné pásmo novej generácie pre takéto siete a celý odvetvový ekosystém je pripravený na jeho zavedenie. Z hľadiska globálnej spolupráce viac ako 20 krajín a regiónov výslovne vyhradilo pásmo U6 GHz pre medzinárodné mobilné telekomunikácie (IMT), čím pokrývajú takmer 80 % svetovej populácie. V roku 2026, ktorý bude znamenať komerčný debut pásma U6 GHz, sa očakáva, že na Blízkom východe bude spustená prvá komerčná sieť 5G-A na svete fungujúca v pásme U6 GHz. Niekoľko operátorov v Hongkongu a v čínskom Macao tiež začne s komerčným zavádzaním sietí v pásme U6 GHz.
Spoločnosť Huawei uviedla, že v roku 2026 bude naďalej spolupracovať s operátormi v provincii Guangdong, v Šanghaji, v provincii Hebei a na ďalších miestach s cieľom prebudovať svoje služby B2C a B2H s využitím umelej inteligencie a vytvoriť atraktívne ponuky. V budúcnosti to bude stimulovať spotrebu tokenov v oblastiach, ako sú inteligentní domáci asistenti, osobní komunikační asistenti a integrované spotrebiteľské a domáce služby. Na trhu B2B plánuje spoločnosť spolupracovať s telekomunikačnými operátormi s cieľom poskytovať výpočtové služby založené na umelej inteligencii, zamerané na integráciu výpočtových kapacít a sietí, čím sa otvoria nové možnosti rastu podnikania.
Spoločnosť Huawei dúfa, že bude aj naďalej udávať smer v inovatívnom uplatňovaní technológií založených na umelej inteligencii v autonómnych sieťach, a venuje sa vývoju špecializovanej inteligencie, ktorá má položiť základy pre autonómne siete 4. úrovne. V tomto roku bude spoločnosť Huawei spolupracovať s operátormi na zavádzaní doménovo špecifických inteligentných riešení naprieč rôznymi doménami, vrátane bezdrôtových a prenosových sietí, v kľúčových regiónoch. Synergia, ktorá vznikne v oblasti údržby, optimalizácie, energetickej efektívnosti a používateľského zážitku zo sietí, pomôže operátorom zlepšiť nielen kvalitu, ale aj efektívnosť sietí. To im tiež umožní ponúkať špecializované produkty pre rôzne scenáre, ako sú vysokorýchlostné železničné trate, miesta konania podujatí a univerzitné areály, čím sa podnieti nový rozvoj sietí.
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