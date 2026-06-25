Huawei aide les opérateurs mondiaux à monétiser les jetons grâce à l'intégration « Service-Réseau-Calcul »

SHANGHAI, 25 juin 2026 /PRNewswire/ -- À l'occasion du MWC Shanghai de cette année, Huawei présente ses dernières innovations qui intègrent services, réseaux et puissance de calcul afin de favoriser la croissance tant en termes de données (bytes) que de jetons (tokens) et d'aider le secteur des télécommunications à saisir les opportunités offertes par l'évolution rapide des modèles et agents d'IA. Sous la devise « Advancing All Intelligence », l'entreprise entend s'associer à des opérateurs mondiaux, à des partenaires industriels et à des leaders d'opinion clés pour explorer les possibilités offertes par une connectivité et une puissance de calcul améliorées, la 5G-A (haut débit en liaison ascendante) et la monétisation de l'expérience utilisateur, ainsi que la transformation des entreprises grâce à l'IA.

Huawei's MWC Shanghai 2026 booth in Hall N1

Lors du MWC Shanghai 2026, David Wang, vice-président du conseil d'administration et président tournant de Huawei, a prononcé un discours d'ouverture sur la manière dont l'IA transforme les réseaux mobiles, ouvrant ainsi la voie à la prochaine décennie de croissance du secteur.

Au cours des 40 dernières années, l'innovation dans le domaine des technologies mobiles, d'une génération à l'autre, a été un élément clé du succès de ce secteur. « Génération après génération, nous avons repoussé les limites de l'efficacité spectrale et des performances », a déclaré M. Wang. « L'architecture réseau s'est progressivement simplifiée, tandis que de nouveaux scénarios d'application et services apparaissent de toutes parts. Cela a continuellement étendu le champ des possibles en matière de communication, aidant ainsi les opérateurs à transformer les capacités de leurs réseaux en valeur commerciale. »

« Alors que les communications mobiles entrent dans l'ère de l'intelligence, six enjeux majeurs ouvriront la voie à la prochaine décennie de croissance du secteur. » Ces enjeux sont les suivants :

Développer de nouveaux services et nouvelles fonctionnalités pour les futurs systèmes de communications mobiles

Intégrer l'IA au sein des communications mobiles afin de créer trois niveaux distincts d'intelligence

Mettre en place une architecture de réseau pour des communications intégrées satellite-sol

Plaider en faveur d'une planification et d'une attribution du spectre durables et tournées vers l'avenir

Définir clairement les spécifications des réseaux centraux natifs de l'IA

Explorer de nouveaux modèles économiques et scénarios d'application pour les services mobiles

Huawei a dévoilé toute une série d'innovations au cours de cet événement. En matière de services, l'entreprise, en collaboration avec les trois principaux opérateurs chinois, a présenté des innovations technologiques et commerciales dans les domaines suivants : la 5G-A (haut débit en liaison ascendante et monétisation de l'expérience utilisateur), la modernisation des activités grâce à l'intelligence artificielle et la monétisation des jetons. En matière d'infrastructure, Huawei a lancé un réseau cible axé sur l'IA, qui aide les opérateurs à renforcer leur compétitivité en matière de monétisation des octets et des jetons. Dans le cadre de ce réseau cible axé sur l'IA, le réseau de communication de base met l'accent sur le passage d'une architecture centrée sur le trafic à une architecture favorisant les interactions en temps réel, afin d'offrir aux utilisateurs une connectivité garantie. Il tire également parti de débits élevés en liaison ascendante et descendante, ainsi que de technologies et de réseaux fiables, afin d'offrir une connectivité de haute qualité aux utilisateurs. Le réseau informatique met l'accent sur une évolution allant du simple transport de trafic vers la planification et la fourniture de ressources de calcul à l'échelle du réseau, ce dernier étant conçu pour le calcul, et la connexion au réseau équivalant à l'accès à ces ressources. L'infrastructure informatique dédiée à l'IA privilégie la haute performance et l'efficacité, ainsi que la prise en charge des logiciels libres et des écosystèmes ouverts.

À ce jour, le nombre d'utilisateurs de la 5G-A dans le monde a dépassé les 100 millions. Huawei collabore désormais avec des opérateurs internationaux afin de faire progresser la monétisation de l'expérience 5G-A et d'intégrer pleinement la 5G-A dans les opérations liées au parc de clients, dans le but de fidéliser les utilisateurs des segments milieu et haut de gamme, d'augmenter le revenu moyen par utilisateur et de répondre aux besoins des utilisateurs pour une croissance durable des revenus.

Un débit montant élevé constitue une capacité essentielle de l'infrastructure réseau des opérateurs à l'ère de la monétisation des jetons. Les besoins en matière de liaison ascendante pour l'IA mobile prennent de plus en plus d'importance : Les lunettes équipées d'IA peuvent désormais être utilisées pour la traduction et la visite d'expositions grâce à une interaction multimodale en temps réel, ce qui nécessite un débit de 20 Mbit/s en chargement. Cette année, les principaux opérateurs du monde entier s'empressent d'explorer les services commerciaux à haut débit en liaison ascendante en s'appuyant sur diverses technologies afin de garantir des débits de pointe, une faible latence et des débits uniformes en liaison montante.

L'essor des agents d'IA devrait entraîner une croissance rapide des services de jetons, ce qui nécessitera des réseaux à très haut débit offrant un débit montant élevé, une grande fiabilité et une faible latence. La bande supérieure à 6 GHz (U6 GHz) est considérée comme la bande de fréquences de référence de nouvelle génération pour ce type de réseaux, et l'ensemble de l'écosystème du secteur est prêt à l'adopter. Du point de vue de la collaboration mondiale, plus de 20 pays et régions ont explicitement attribué la bande U6 GHz aux télécommunications mobiles internationales (IMT), couvrant ainsi près de 80 % de la population mondiale. En 2026, année qui marquera le lancement commercial de la bande U6 GHz, le Moyen-Orient devrait déployer le premier réseau 5G-A commercial au monde fonctionnant sur cette bande. Quelques opérateurs de Hong Kong et de Macao (Chine) vont également lancer le déploiement commercial de la bande U6 GHz.

Huawei a déclaré qu'elle continuerait à collaborer avec les opérateurs de Guangdong, de Shanghai, du Hebei et d'autres régions en 2026, afin de repenser ses services B2C et B2H à l'aide de l'IA et de créer des offres attractives. À l'avenir, cela permettra de stimuler la consommation de jetons dans des domaines tels que les assistants domestiques intelligents, les assistants de communication personnels et les services intégrés destinés aux particuliers et aux foyers. Sur le marché B2B, l'entreprise prévoit de collaborer avec des opérateurs afin de proposer des services informatiques basés sur l'intelligence artificielle, axés sur l'intégration des ressources de calcul et des réseaux, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de croissance commerciale.

Huawei espère continuer à jouer un rôle de premier plan dans l'application innovante des technologies natives de l'IA aux réseaux autonomes, et s'efforce de développer une intelligence spécifique à ce domaine afin de jeter les bases des réseaux autonomes de niveau 4. Cette année, Huawei collaborera avec les opérateurs pour mettre en œuvre des solutions d'intelligence spécifiques à chaque domaine, notamment les réseaux sans fil et les réseaux de transmission, dans des régions clés. La synergie qui en résultera dans les domaines de la maintenance, de l'optimisation, de l'efficacité énergétique et de l'expérience utilisateur des réseaux aidera les opérateurs à améliorer à la fois la qualité et l'efficacité de leurs réseaux. Cela leur permettra également de proposer des produits adaptés à divers contextes, tels que les trains à grande vitesse, les sites événementiels et les campus, insufflant ainsi un nouvel élan au développement des réseaux.

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