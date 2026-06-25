هواوي تساعد شركات الاتصالات العالمية على تحقيق الدخل من الرموز (Tokens) عبر تكامل الخدمات والشبكات والحوسبة

Huawei's MWC Shanghai 2026 booth in Hall N1

شانغهاي، 25 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- تستعرض هواوي خلال فعاليات معرض MWC Shanghai لهذا العام أحدث ابتكاراتها التي تدمج بين الخدمات والشبكات والحوسبة، بهدف دعم النمو من حيث البيانات (Bytes) والرموز (Tokens)، ومساعدة قطاع الاتصالات على اغتنام الفرص التي تتيحها نماذج ووكلاء الذكاء الاصطناعي سريعة التطور. تحت شعار "Advancing All Intelligence - تعزيز جميع أنواع الذكاء"، تسعى الشركة إلى التعاون مع شركات الاتصالات العالمية وشركاء القطاع وقادة الرأي لاستكشاف سبل تعزيز الاتصال والحوسبة، وتحقيق الدخل من شبكات 5G-A ذات سرعة الرفع العالية وتجارب الاستخدام، إضافة إلى تطوير الأعمال بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.

خلال معرض MWC Shanghai 2026، ألقى David Wang، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس الدوري لهواوي، كلمة رئيسية تناول فيها كيفية إحداث الذكاء الاصطناعي تحولًا في شبكات الاتصالات المتنقلة، ما يمهد الطريق للعقد المقبل من نمو القطاع.

وعلى مدى السنوات الأربعين الماضية، كان الابتكار في تكنولوجيا الهاتف المحمول من جيل إلى الجيل التالي هو المفتاح لنجاح الصناعة. وقال Wang: "مع كل جيل جديد، واصلنا دفع حدود كفاءة استخدام الطيف الترددي والأداء". "لقد أصبحت بنية الشبكات أكثر اتساعًا تدريجيًا، مع ظهور سيناريوهات تطبيقية وخدمات جديدة باستمرار. وقد أدى ذلك إلى توسيع حدود الاتصالات بشكل متواصل، ومساعدة شركات الاتصالات على تحويل قدرات الشبكات إلى قيمة تجارية".

"ومع دخول اتصالات الهاتف المحمول عصر الذكاء، هناك ستة متطلبات رئيسية ستمهد الطريق للعقد المقبل من نمو القطاع". من بينهم:

تطوير خدمات وقدرات جديدة لأنظمة الاتصالات المتنقلة المستقبلية

دمج الذكاء الاصطناعي مع اتصالات الهاتف المحمول لبناء ثلاث طبقات متميزة من الذكاء

إنشاء بنية شبكية تدعم تكامل الاتصالات بين الأقمار الصناعية والشبكات الأرضية

الدعوة إلى تخطيط وتخصيص مستدام ومستقبلي للطيف الترددي

وضع مواصفات واضحة للشبكات الأساسية الأصلية للذكاء الاصطناعي

استكشاف نماذج أعمال وسيناريوهات تطبيقية جديدة لخدمات الهاتف المحمول

خلال الحدث، كشفت هواوي عن مجموعة واسعة من الابتكارات. فعلى صعيد الخدمات، أطلقت الشركة، بالتعاون مع شركات الاتصالات الثلاث الكبرى في الصين، ابتكارات تقنية وتجارية في مجالات شبكات 5G-A ذات سرعة الرفع العالية وتحقيق الدخل من تجربة المستخدم، وتطوير الأعمال المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتحقيق الدخل من الرموز (Token). أما على مستوى البنية التحتية، فقد أطلقت هواوي شبكة الهدف المتمركزة حول الذكاء الاصطناعي، والتي تساعد شركات الاتصالات على تعزيز قدرتها التنافسية في تحقيق الدخل من البيانات (Byte) والرموز (Token). كجزء من هذه الشبكة المتمركزة حول الذكاء الاصطناعي، تركز شبكة الاتصالات الأساسية على التحول من الشبكات المعتمدة على حركة البيانات إلى شبكات مخصصة للتفاعل اللحظي، بهدف توفير اتصال مضمون للمستخدمين. كما تستفيد هذه الشبكة أيضًا من قدرات الرفع والتنزيل العالية، إلى جانب التقنيات والشبكات المضمونة، لتقديم اتصال عالي الجودة للمستخدمين. تركز شبكة الحوسبة على التحول من مجرد نقل حركة البيانات إلى جدولة وتوفير موارد الحوسبة على مستوى الشبكة بالكامل، بحيث تصبح الشبكة مصممة للحوسبة، ويُعد الاتصال بالشبكة بمثابة الوصول المباشر إلى قدرات حوسبية. أما البنية التحتية لحوسبة الذكاء الاصطناعي، فتركز على تحقيق أداء وكفاءة عاليين، إلى جانب دعم البرمجيات مفتوحة المصدر والأنظمة البيئية المفتوحة.

حتى الآن، تجاوز عدد مستخدمي شبكات 5G-A حول العالم 100 مليون مستخدم. تعمل هواوي حاليًا مع شركات الاتصالات العالمية لتعزيز تحقيق الدخل من تجارب 5G-A، وجعل هذه التقنية جزءًا أساسيًا من تشغيل قاعدة المستخدمين الحالية، بهدف الحفاظ على المستخدمين من الفئتين المتوسطة والعالية، وزيادة متوسط الإيراد لكل مستخدم (ARPU)، وتلبية احتياجات المستخدمين لتحقيق نمو مستدام في الإيرادات.

تُعد قدرات الرفع العالي (High Uplink) عنصرًا أساسيًا في البنية التحتية لشبكات شركات الاتصالات في عصر تحقيق الدخل من الرموز (Token). كما أصبحت متطلبات الرفع الخاصة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي للهاتف المحمول أكثر بروزًا بشكل متزايد: فعلى سبيل المثال، يمكن الآن استخدام النظارات الذكية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في الترجمة الفورية واستعراض المعارض عبر التفاعل متعدد الوسائط الفوري، وهو ما يتطلب سرعات رفع تصل إلى 20 ميجابت في الثانية. خلال هذا العام، تتسارع كبرى شركات الاتصالات حول العالم لاستكشاف خدمات الرفع العالي التجارية، عبر مجموعة متنوعة من القدرات التي تضمن سرعات قصوى وزمن استجابة منخفض وسرعات رفع مستقرة وشاملة.

من المتوقع أن تؤدي الطفرة في وكلاء الذكاء الاصطناعي إلى نمو سريع في خدمات الرموز (Token)، الأمر الذي سيتطلب شبكات فائقة النطاق العريض تدعم الرفع العالي والموثوقية العالية وزمن الاستجابة المنخفض. يُنظر إلى نطاق التردد الأعلى من 6 جيجاهرتز (U6 GHz) باعتباره نطاق التردد الذهبي للجيل القادم من هذه الشبكات، فيما أصبحت منظومة القطاع بأكملها جاهزة لاعتماده. من منظور التعاون العالمي، خصصت أكثر من 20 دولة ومنطقة بالفعل نطاق U6 GHz رسميًا لخدمات اتصالات الهاتف المحمول الدولية (IMT)، التي تغطي ما يقرب من 80% من سكان العالم. في عام 2026، الذي يشهد الانطلاقة التجارية لتقنية U6 GHz، من المتوقع أن تطلق منطقة الشرق الأوسط أول شبكة تجارية في العالم لشبكات 5G-A تعمل على النطاق الترددي U6 GHz. كما ستبدأ بعض شركات الاتصالات في هونغ كونغ وماكاو بالصين في نشر خدمات U6 GHz التجارية.

أكدت هواوي أنها ستواصل التعاون مع شركات الاتصالات في قوانغدونغ وشانغهاي ومدينة خبي وغيرها من المناطق خلال عام 2026، لإعادة تصميم خدمات الشركة للمستهلكين (B2C) وخدمات الشركة للمنازل (B2H) باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتطوير عروض مبتكرة وجاذبة. من المتوقع مستقبلًا أن يدفع ذلك إلى زيادة استهلاك الرموز (Token) في مجالات مثل المساعدات المنزلية الذكية، والمساعدات الشخصية للاتصالات، والخدمات المتكاملة للمستهلكين والمنازل. أما في سوق الأعمال (B2B)، فتخطط الشركة للعمل جنبًا إلى جنب مع شركات الاتصالات لتقديم خدمات حوسبة الذكاء الاصطناعي القائمة على تكامل الحوسبة والشبكات، بما يفتح آفاقًا جديدة لنمو الأعمال.

تأمل هواوي في مواصلة ريادتها لتطبيقات تقنيات الذكاء الاصطناعي الأصلية في الشبكات الذاتية التشغيل، حيث تعمل على تطوير ذكاء متخصص بالمجالات المختلفة لوضع الأساس لشبكات ذاتية التشغيل من المستوى الرابع. خلال هذا العام، ستتعاون هواوي مع شركات الاتصالات لتطبيق هذا الذكاء المتخصص عبر مجالات متعددة، بما يشمل الشبكات اللاسلكية وشبكات النقل، وذلك في عدد من المناطق الرئيسية. من المتوقع أن يسهم التكامل الناتج بين جوانب الصيانة والتحسين وكفاءة الطاقة وتجربة المستخدم في الشبكات في مساعدة شركات الاتصالات على تعزيز جودة الشبكات وكفاءتها في آن واحد. كما سيمكنها ذلك من تقديم منتجات وخدمات متمايزة تناسب مجموعة من السيناريوهات، مثل شبكات القطارات فائقة السرعة، ومواقع الفعاليات، والمقرات الجامعية، بما يدفع نحو خلق زخم جديد للشبكات.

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