Huawei ayuda a operadores internacionales a monetizar tokens con la integración de servicios, redes y procesamiento informático

SHANGHÁI, 25 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Este año en MWC Shanghai, Huawei presenta sus más recientes innovaciones que incluyen la integración de servicios, redes y procesamiento informático para favorecer el crecimiento tanto en términos de bytes como de tokens y ayudar al sector de las telecomunicaciones a aprovechar las oportunidades que ofrecen los modelos y agentes de IA en rápida evolución. Con el lema "Advancing All Intelligence" (Impulsando toda la inteligencia), la empresa aspira a unirse a operadores internacionales, socios del sector y los principales líderes de opinión para explorar la conectividad y procesamiento informático mejorados, la tecnología de enlace ascendente de alta velocidad en 5G-A y monetización de la experiencia, así como la modernización empresarial impulsada por IA.

Stand de Huawei en el pabellón N1 en MWC Shanghai 2026 (PRNewsfoto/Huawei)

En MWC Shanghai 2026, David Wang, vicepresidente de la junta y presidente rotativo de Huawei, pronunció un discurso inaugural sobre las maneras en las que la IA está transformando las redes móviles y preparando el camino para la próxima década de crecimiento del sector.

Durante los últimos 40 años, la innovación en tecnología móvil de una generación a la siguiente ha sido fundamental para el éxito del sector. "Con cada generación, hemos superado los límites de la eficiencia espectral y el rendimiento", expresó Wang. "La arquitectura de las redes se ha ido simplificando de forma gradual, y han ido surgiendo nuevos escenarios de aplicación y servicios en todas partes. Esto ha ampliado progresivamente los límites de las comunicaciones, y ha permitido que los operadores conviertan las capacidades de las redes en valor comercial".

"A medida que las comunicaciones móviles entran en la era de la inteligencia, existen seis aspectos fundamentales que sentarán las bases de la próxima década de crecimiento del sector". Entre ellos están:

El desarrollo de nuevos servicios y capacidades para futuros sistemas de comunicaciones móviles

La integración de la IA con las comunicaciones móviles para crear tres niveles diferentes de inteligencia

El desarrollo de una arquitectura de redes para sistemas de comunicación integrados entre dispositivos satelitales y terrestres

Promoción de una planificación y asignación del espectro sostenibles y orientadas al futuro

Definición clara de las especificaciones de las redes centrales nativas de IA

Exploración de nuevos modelos empresariales y escenarios de aplicación para servicios móviles

Durante el evento, Huawei presentó una amplia gama de innovaciones. En relación con los servicios, la empresa, junto con los tres principales operadores de China, mostró las innovaciones tecnológicas y comerciales en los ámbitos del enlace ascendente de alta velocidad en 5G-A y monetización de la experiencia, actualización empresarial impulsada por IA y monetización de tokens. Para infraestructura, Huawei presentó la red de destino centrada en la IA, que ayuda a los operadores a aumentar su competitividad en términos de bytes y monetización de tokens. Como parte de esta red de destino centrada en la IA, la red de comunicaciones básica destaca el cambio de las redes centradas en el tráfico a las redes orientadas hacia la interacción en tiempo real, con el fin de ofrecer a los usuarios una conectividad garantizada. Asimismo, aprovecha los enlaces ascendente y descendente de alta velocidad, además de las tecnologías garantizadas y de redes, para proporcionar a los usuarios conectividad de alta calidad. La red de procesamiento informático hace énfasis en el cambio del transporte de tráfico hacia la programación y el suministro de recursos de cómputo en toda la red, con una red diseñada para el procesamiento informático, de modo que conectarse a la red equivale a acceder a recursos de cómputo. La infraestructura de IA pone de relieve su alto rendimiento y eficiencia, así como su compatibilidad con el código abierto y los ecosistemas abiertos.

Hasta la fecha, la cantidad de usuarios de la tecnología 5G-A a nivel mundial supera los 100 millones de personas. Actualmente, Huawei trabaja con operadores internacionales para impulsar la monetización de la experiencia 5G-A y hacer que la 5G-A sea parte integral de las operaciones de los equipos instalados, con el objetivo de retener a los usuarios de gama media y alta, incrementar los ingresos promedio por usuario (ARPU, por sus siglas en inglés) y satisfacer las necesidades de los usuarios para lograr un crecimiento sostenible de los ingresos.

El enlace ascendente de alta velocidad es una de las capacidades fundamentales de la infraestructura de redes de los operadores en la era de la monetización de tokens. Los requisitos de enlace ascendente para la IA móvil han ido adquiriendo cada vez más importancia: las gafas con IA ya se pueden usar para traducir y recorrer exposiciones mediante la interacción multimodal en tiempo real, lo cual requiere de velocidades de subida de 20 Mbps. Este año, los principales operadores del mundo avanzan con gran rapidez para explorar servicios comerciales de enlace ascendente de alta velocidad mediante diversas tecnologías que garanticen velocidades máximas, baja latencia y velocidades universales de subida.

Se prevé que el auge en los agentes de IA impulse el rápido crecimiento en los servicios de tokens, lo cual requerirá de redes de banda ultraancha que ofrezcan un enlace ascendente de alta velocidad, alta confiabilidad y baja latencia. La banda superior de 6 GHz (U6 GHz) se considera la banda de frecuencias de referencia de próxima generación para este tipo de redes, y todo ecosistema del sector ya está listo para implementarla. Desde el punto de vista de la colaboración internacional, más de 20 países y regiones han designado explícitamente la banda de 6 GHz para las telecomunicaciones móviles internacionales (IMT, por sus siglas en inglés), que abarcan casi el 80 % de la población mundial. En 2026, año en que se producirá el debut comercial de la banda de 6 GHz, se prevé que el Medio Oriente implemente la primera red comercial 5G-A del mundo que funcione en la banda U6 GHz. Algunos operadores en Hong Kong y Macao de China también comenzarán a implementar la U6 GHz a nivel comercial.

Huawei ha expresado que continuará colaborando con operadores en Guangdong, Shanghái, Hebei y otras regiones en 2026, para rediseñar sus servicios B2C y B2H con inteligencia artificial y crear ofertas atractivas. De cara al futuro, esto impulsará el consumo de tokens en áreas como los asistentes domésticos inteligentes, los asistentes de comunicación personal y los servicios integrados para el consumidor y el hogar. Para el mercado B2B, la empresa prevé trabajar en conjunto con los operadores para ofrecer servicios de procesamiento informático con IA centrados en la integración de recursos de cómputo y redes, con el objetivo de abrir nuevas vías para el crecimiento empresarial.

Huawei espera continuar liderando la aplicación innovadora de tecnologías nativas de IA en redes autónomas, y ha estado trabajando en el desarrollo de inteligencia específica para cada ámbito con el fin de sentar las bases para las redes autónomas de nivel 4. Este año, Huawei colaborará con operadores para implementar la inteligencia específica para cada ámbito en diversos dominios, incluyendo las redes inalámbricas y las redes de transmisión, en importantes regiones. La sinergia resultante que se conseguirá en cuanto a mantenimiento, optimización, eficiencia energética y aspectos de la experiencia de las redes, ayudará a los operadores a mejorar tanto la calidad como la eficiencia de sus redes. También les permitirá ofrecer productos diferenciados para una amplia gama de escenarios, como trenes de alta velocidad, recintos para eventos y campus, y así conseguir darle un nuevo impulso a la red.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2999986/image1.jpg

FUENTE Huawei