Huawei hỗ trợ các nhà mạng toàn cầu thương mại hóa token nhờ tích hợp dịch vụ - mạng - điện toán

Thượng Hải, ngày 25 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Tại MWC Thượng Hải năm nay, Huawei đang giới thiệu các đổi mới mới nhất giúp tích hợp dịch vụ, mạng và điện toán, nhằm thúc đẩy tăng trưởng cả về byte và token, đồng thời giúp ngành viễn thông nắm bắt cơ hội do các mô hình và tác nhân AI đang phát triển nhanh chóng mang lại. Với tuyên ngôn "Thúc đẩy trí tuệ toàn diện" (Advancing All Intelligence), công ty hướng tới mục tiêu phối hợp cùng các nhà mạng toàn cầu, đối tác trong ngành và những người dẫn dắt xu hướng chủ chốt (KOL) để khám phá khả năng kết nối và điện toán nâng cao, đường truyền tải lên tốc độ cao 5G-A và thương mại hóa trải nghiệm, cũng như nâng cấp kinh doanh dựa trên AI.

Huawei's MWC Shanghai 2026 booth in Hall N1 (PRNewsfoto/Huawei)

Tại MWC Thượng Hải 2026, David Wang, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Chủ tịch luân phiên của Huawei, đã có bài phát biểu quan trọng về cách AI đang thay đổi mạng di động, mở đường cho thập kỷ tăng trưởng tiếp theo của ngành.

Trong suốt 40 năm qua, đổi mới trong công nghệ di động qua từng thế hệ luôn là yếu tố then chốt cho thành công của ngành. "Với mỗi thế hệ, chúng tôi đều đẩy giới hạn về hiệu suất và hiệu quả phổ tần", Wang cho biết. "Kiến trúc mạng dần được làm phẳng, trong khi các kịch bản ứng dụng và dịch vụ mới liên tục xuất hiện. Điều này đã không ngừng mở rộng ranh giới của truyền thông, giúp các nhà mạng chuyển đổi năng lực mạng thành giá trị thương mại".

"Khi truyền thông di động bước vào kỷ nguyên trí tuệ, có sáu yêu cầu trọng yếu sẽ mở đường cho thập kỷ tăng trưởng tiếp theo của ngành". Các yêu cầu này bao gồm:

Phát triển các dịch vụ và năng lực mới cho hệ thống truyền thông di động tương lai

Tích hợp AI với truyền thông di động để xây dựng ba lớp trí tuệ riêng biệt

Xây dựng kiến trúc mạng cho truyền thông vệ tinh - mặt đất tích hợp

Thúc đẩy quy hoạch và phân bổ phổ tần bền vững và định hướng tương lai

Xác định rõ các thông số kỹ thuật của mạng lõi gốc AI

Khám phá các mô hình kinh doanh và kịch bản ứng dụng mới cho dịch vụ di động

Huawei đã công bố hàng loạt đổi mới sáng tạo tại sự kiện này. Về dịch vụ, cùng với ba nhà mạng lớn của Trung Quốc, công ty giới thiệu các đổi mới công nghệ và kinh doanh trong đường truyền tải lên tốc độ cao 5G-A và thương mại hóa trải nghiệm, nâng cấp kinh doanh dựa trên AI và thương mại hóa token. Về hạ tầng, Huawei ra mắt mạng mục tiêu lấy AI làm trung tâm, giúp các nhà mạng nâng cao năng lực cạnh tranh trong thương mại hóa byte và token. Là một phần mạng mục tiêu lấy AI làm trung tâm này, mạng truyền thông cơ bản chú trọng sự chuyển dịch từ mạng tập trung vào lưu lượng truy cập sang mạng hướng tới tương tác thời gian thực, nhằm cung cấp kết nối được đảm bảo cho người dùng. Nó cũng tận dụng lợi thế đường truyền lên (uplink) và đường truyền xuống (downlink) tốc độ cao, cùng các công nghệ và mạng lưới được bảo đảm, nhằm mang đến kết nối chất lượng cao cho người dùng. Mạng điện toán chú trọng sự chuyển dịch từ truyền tải lưu lượng sang điều phối và cung cấp điện toán trên toàn mạng, trong đó mạng được thiết kế cho điện toán và việc kết nối vào mạng tương đương với truy cập năng lực tính toán. Hạ tầng điện toán AI chú trọng hiệu quả và hiệu năng cao, cũng như hỗ trợ hệ sinh thái mở và mã nguồn mở.

Tính đến nay, số lượng người dùng 5G-A trên toàn cầu đã vượt 100 triệu. Huawei đang hợp tác với các nhà mạng toàn cầu để thúc đẩy thương mại hóa trải nghiệm 5G-A, đưa 5G-A trở thành một phần không thể thiếu trong vận hành cơ sở thuê bao hiện hữu, qua đó giữ chân nhóm khách hàng trung và cao cấp, tăng doanh thu bình quân trên mỗi thuê bao (ARPU) và đáp ứng nhu cầu của người dùng để tăng trưởng doanh thu bền vững.

Đường truyền lên tốc độ cao là năng lực then chốt của hạ tầng mạng nhà mạng trong kỷ nguyên thương mại hóa token. Các yêu cầu đường truyền lên cho AI di động đang gia tăng mạnh: kính AI hiện có thể được sử dụng cho dịch thuật và tham quan triển lãm thông qua tương tác đa phương thức thời gian thực, đòi hỏi tốc độ đường truyền lên 20 Mbps. Trong năm nay, các nhà mạng hàng đầu thế giới đang nhanh chóng khám phá các dịch vụ đường truyền lên tốc độ cao thương mại thông qua nhiều năng lực nhằm đảm bảo tốc độ đỉnh, độ trễ và tốc độ phổ quát trong đường truyền lên.

Sự bùng nổ của các tác nhân AI dự kiến sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng mạnh mẽ của các dịch vụ token, đòi hỏi mạng băng rộng siêu lớn hỗ trợ đường truyền lên tốc độ cao, độ tin cậy cao và độ trễ thấp. Upper-6 GHz (U6 GHz) được xem là băng tần vàng thế hệ tiếp theo cho các mạng như vậy, và toàn bộ hệ sinh thái ngành đã sẵn sàng áp dụng nó. Từ góc độ hợp tác toàn cầu, hơn 20 quốc gia và khu vực đã chính thức chỉ định U6 GHz cho dịch vụ Thông tin Di động Quốc tế (IMT), bao phủ gần 80% dân số thế giới. Năm 2026, đánh dấu sự ra mắt thương mại của U6 GHz, Trung Đông dự kiến sẽ triển khai mạng 5G-A thương mại đầu tiên trên thế giới chạy trên U6 GHz. Một số nhà mạng tại Hồng Kông và Ma Cao của Trung Quốc cũng sẽ bắt đầu triển khai U6 GHz thương mại.

Huawei cho biết họ sẽ tiếp tục hợp tác với các nhà mạng tại Quảng Đông, Thượng Hải, Hà Bắc và các khu vực khác trong năm 2026, nhằm tái thiết kế dịch vụ B2C và B2H bằng AI và tạo ra các dịch vụ hấp dẫn. Trong tương lai, điều này sẽ thúc đẩy tiêu thụ token trong các lĩnh vực như trợ lý nhà thông minh, trợ lý giao tiếp cá nhân và các dịch vụ tích hợp cho hộ gia đình và người tiêu dùng. Đối với thị trường B2B, công ty dự kiến phối hợp với các nhà mạng để cung cấp dịch vụ điện toán AI tập trung vào tích hợp điện toán và mạng, mở ra các hướng tăng trưởng kinh doanh mới.

Huawei kỳ vọng tiếp tục dẫn đầu ứng dụng đổi mới sáng tạo các công nghệ gốc AI vào mạng tự trị, đồng thời nỗ lực phát triển trí tuệ chuyên biệt theo miền để đặt nền móng cho mạng tự trị cấp độ 4. Trong năm nay, Huawei sẽ phối hợp với các nhà mạng triển khai trí tuệ chuyên biệt theo miền trên các miền bao gồm mạng không dây và mạng truyền dẫn, tại các khu vực trọng điểm. Sự cộng hưởng đạt được giữa các hoạt động bảo trì, tối ưu hóa, hiệu quả năng lượng và trải nghiệm mạng sẽ giúp các nhà mạng nâng cao cả chất lượng lẫn hiệu quả mạng. Đồng thời, điều này cũng cho phép cung cấp các sản phẩm khác biệt cho nhiều kịch bản như đường sắt tốc độ cao, địa điểm tổ chức sự kiện và khuôn viên, qua đó thúc đẩy động lực phát triển mạng mới.

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