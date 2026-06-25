Huawei pomaga globalnym operatorom monetyzować tokeny dzięki integracji usług, sieci i mocy obliczeniowej

SZANGHAJ, 25 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ -- Podczas tegorocznych targów MWC Shanghai firma Huawei prezentuje najnowsze innowacje integrujące usługi, sieci i moc obliczeniową. Mają one umożliwiać wzrost zarówno w zakresie bajtów, jak i tokenów oraz pomóc branży telekomunikacyjnej wykorzystać możliwości związane z szybkim rozwojem modeli i agentów AI. Pod hasłem „Advancing All Intelligence" firma chce wspólnie z globalnymi operatorami, partnerami branżowymi i liderami opinii analizować rozwój zaawansowanej łączności i mocy obliczeniowej, wysokiej przepustowości łącza w górę w sieciach 5G-A, monetyzacji doświadczenia użytkownika oraz modernizacji biznesu opartej na sztucznej inteligencji.

Huawei's MWC Shanghai 2026 booth in Hall N1

Podczas MWC Shanghai 2026 David Wang, wiceprezes Rady Dyrektorów i rotacyjny przewodniczący Huawei, wygłosił przemówienie programowe poświęcone temu, jak sztuczna inteligencja przekształca sieci mobilne i toruje drogę do kolejnej dekady rozwoju branży.

W ciągu ostatnich 40 lat innowacje w kolejnych generacjach technologii mobilnych były kluczem do sukcesu sektora. „Wraz z każdą generacją przesuwaliśmy granice efektywności widmowej i wydajności - powiedział Wang. - Architektura sieci stopniowo stawała się coraz bardziej płaska, a nowe scenariusze zastosowań i usługi pojawiały się z wielu stron. Konsekwentnie poszerzało to granice komunikacji, pomagając operatorom przekładać możliwości sieci na wartość komercyjną".

„Wraz z wejściem komunikacji mobilnej w erę inteligencji istnieje sześć kluczowych imperatywów, które utorują drogę do kolejnej dekady wzrostu branży". Obejmują one:

rozwijanie nowych usług i możliwości dla przyszłych systemów komunikacji mobilnej,

integrację sztucznej inteligencji z komunikacją mobilną w celu budowy trzech odrębnych warstw inteligencji,

budowę architektury sieci na potrzeby zintegrowanej komunikacji satelitarno-naziemnej,

promowanie zrównoważonego i przyszłościowego planowania oraz przydziału widma,

jasne zdefiniowanie specyfikacji natywnych dla sieci rdzeniowych AI-native,

poszukiwanie nowych modeli biznesowych i scenariuszy zastosowań dla usług mobilnych.

Podczas wydarzenia Huawei zaprezentował szeroką gamę innowacji. W obszarze usług firma, wspólnie z trzema największymi operatorami w Chinach, przedstawiła innowacje technologiczne i biznesowe dotyczące wysokiej przepustowości łącza w górę w sieciach 5G-A, monetyzacji doświadczenia użytkownika, modernizacji biznesu z wykorzystaniem AI oraz monetyzacji tokenów. W obszarze infrastruktury Huawei zaprezentował docelową sieć zorientowaną na AI, która pomaga operatorom zwiększać konkurencyjność w zakresie monetyzacji bajtów i tokenów. W ramach tej docelowej sieci zorientowanej na AI podstawowa sieć komunikacyjna kładzie nacisk na przejście od sieci skoncentrowanej na ruchu do sieci projektowanej z myślą o interakcji w czasie rzeczywistym, aby zapewniać użytkownikom gwarantowaną łączność. Wykorzystuje ona również wysoką przepustowość łącza w górę i w dół, a także technologie i sieci gwarantujące jakość usług, aby zapewniać użytkownikom łączność wysokiej jakości. Sieć obliczeniowa koncentruje się na przejściu od transportu ruchu do planowania i udostępniania mocy obliczeniowej w skali całej sieci. Oznacza to sieć projektowaną pod kątem obliczeń, w której połączenie z siecią staje się równoznaczne z dostępem do mocy obliczeniowej. Infrastruktura obliczeniowa AI stawia na wysoką wydajność i efektywność, a także wsparcie dla ekosystemów open source i otwartych ekosystemów.

Dotychczas liczba użytkowników 5G-A na świecie przekroczyła 100 milionów. Huawei współpracuje obecnie z globalnymi operatorami nad rozwojem monetyzacji doświadczenia w sieciach 5G-A oraz uczynieniem 5G-A integralną częścią obsługi istniejącej bazy klientów. Celem jest utrzymanie użytkowników ze średniego i wyższego segmentu, zwiększenie średniego przychodu na użytkownika (ARPU) oraz zaspokojenie potrzeb użytkowników w sposób sprzyjający trwałemu wzrostowi przychodów.

Wysoki prędkość wysyłania jest kluczową funkcją infrastruktury sieciowej operatorów w erze monetyzacji tokenów. Wymagania dotyczące transmisji w górę dla mobilnej sztucznej inteligencji stają się coraz bardziej widoczne. Okulary AI mogą być obecnie wykorzystywane do tłumaczeń oraz zwiedzania wystaw dzięki multimodalnej interakcji w czasie rzeczywistym, co wymaga przepustowości łącza w górę na poziomie 20 Mb/s. W tym roku czołowi operatorzy na świecie intensywnie analizują możliwości komercyjnego wdrażania usług opartych na wysokiej przepustowości transmisji w górę, wykorzystując różne rozwiązania gwarantujące prędkości szczytowe, niskie opóźnienia oraz odpowiednio wysoką przepustowość łącza w górę dostępną w całej sieci.

Oczekuje się, że szybki rozwój agentów AI będzie napędzał dynamiczny wzrost usług opartych na tokenach, które będą wymagały ultraszerokopasmowych sieci zapewniających wysoką przepustowość transmisji w górę, wysoką niezawodność i niskie opóźnienia. Górne pasmo 6 GHz, czyli Upper-6 GHz (U6 GHz), jest uznawane za złote pasmo nowej generacji dla takich sieci, a cały ekosystem branżowy jest gotowy do jego wdrożenia. Z perspektywy globalnej współpracy ponad 20 krajów i regionów wyraźnie przeznaczyło pasmo U6 GHz na potrzeby International Mobile Telecommunications (IMT), obejmując niemal 80% światowej populacji. W 2026 r., który jest rokiem komercyjnego debiutu pasma U6 GHz, na Bliskim Wschodzie ma zostać wdrożona pierwsza na świecie komercyjna sieć 5G-A działająca w tym paśmie. Komercyjne wdrożenia U6 GHz rozpoczną również wybrani operatorzy w Hongkongu i Makau w Chinach.

Huawei zapowiedział, że w 2026 r. będzie nadal współpracować z operatorami w Guangdong, Szanghaju, Hebei i innych lokalizacjach, aby przebudowywać ich usługi B2C i B2H z wykorzystaniem AI oraz tworzyć atrakcyjne oferty. W przyszłości działania te będą napędzać zużycie tokenów w takich obszarach jak inteligentni asystenci domowi, osobiści asystenci komunikacyjni oraz zintegrowane usługi konsumenckie i domowe. Na rynku B2B firma planuje współpracować z operatorami przy dostarczaniu usług obliczeniowych AI opartych na integracji mocy obliczeniowej i sieci, otwierając nowe ścieżki wzrostu biznesowego.

Huawei zamierza nadal przewodzić innowacyjnemu wykorzystaniu technologii natywnych dla AI w sieciach autonomicznych i pracuje nad rozwojem inteligencji domenowej, aby stworzyć podstawy dla sieci autonomicznych poziomu 4. W tym roku Huawei będzie współpracować z operatorami nad wdrażaniem inteligencji domenowej w kluczowych regionach i w różnych domenach, w tym w sieciach radiowych oraz transmisyjnych. Synergia osiągnięta w obszarach utrzymania, optymalizacji, efektywności energetycznej oraz jakości doświadczenia sieciowego pomoże operatorom poprawiać zarówno jakość, jak i efektywność sieci. Umożliwi im także oferowanie zróżnicowanych produktów dla takich scenariuszy jak kolej dużych prędkości, obiekty eventowe i kampusy, tworząc nową dynamikę rozwoju sieci.

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