A iGarden lança a série Swim Jet X, homenageada na CES 2026: o primeiro jato de natação sem fio do mundo, a partir de US$ 799

Avanço tecnológico: a mudança para a tecnologia sem fio

A principal inovação da Série X está em sua arquitetura "Clamp-and-Swim" (Prenda e Nade). Os sistemas tradicionais obrigam os proprietários a modificar a estrutura da piscina e a instalar linhas elétricas complexas. Em contrapartida, a Série X opera em um sistema de bateria de íons de lítio de 10 horas totalmente sem fio. Isso permite que o dispositivo seja levado para a piscina como uma mala e instalado em minutos, tornando a natação profissional acessível a proprietários de piscinas padrão enterradas e acima do solo com mais de 2,5 metros.

Engenharia de desempenho e segurança

Diferenciando-se dos brinquedos recreativos para piscina, a Série X foi projetada para treinamento de desempenho. Ela utiliza um motor PMSM acionado pela Tecnologia Smart Flow para gerar uma corrente laminar de até 3,5m/s, fornecendo resistência suficiente para o treinamento de triatlo. Para garantir a segurança operacional, a iGarden implementou o "Ultimate Safety Shield", um protocolo de proteção de 5 camadas. Ele inclui um motor à prova d 'água com classificação IP68, arquitetura interna de baixa tensão e um sensor de corte instantâneo que corta automaticamente a energia se a unidade detectar instabilidade ou inclinação.

Disponibilidade comercial e faixas de preços

A Série X está disponível para pedidos a partir de hoje exclusivamente no Kickstarter, com a iGarden oferecendo recompensas limitadas de "Super Early Bird" (compra super antecipada) em três modelos distintos para atender às diferentes necessidades dos usuários. A programação começa com o X20-P10 de nível básico, com preço de US$ 799 (Preço de venda recomendado pelo fabricante US$ 1.199). Com potência de 300 W e um tempo de execução de 1,7 horas, este modelo é otimizado para recreação leve e entretenimento familiar.

Para os entusiastas de fitness diário, o Standard X30-P30 está disponível por US$ 1.899 (Preço de venda recomendado pelo fabricante US$ 2.999), oferecendo potência de 500 W e até 5 horas de execução contínua. Nadadores avançados podem adquirir o Flagship X35-P60 por US$ 2.599, uma redução significativa em relação ao preço de varejo de US$ 4.299. Este modelo de primeira linha oferece 1000W de potência, ritmo de natação de até 75s/100 jardas e uma enorme duração de bateria de 10 horas para desempenho durante todo o dia.

Além disso, como parte de uma promoção especial de lançamento, todos os usuários que concluírem um pedido no Kickstarter nas primeiras 48 horas receberão automaticamente 50% de desconto no envio, pagando apenas US$ 25 (normalmente US$ 50), e serão inscritos em uma loteria exclusiva onde um ganhador sortudo receberá todo o seu pedido gratuitamente.

Produção e entrega

Apoiada pelos recursos de fabricação maduros do Fairland Group, a Série X evita as armadilhas comuns dos protótipos de crowdfunding. O produto está atualmente na fase final de revisão da produção, com o envio confirmado para começar em maio de 2026, garantindo a entrega a tempo para a temporada de natação de verão.

Sobre a iGarden

Como marca inovadora do Fairland Group, a iGarden está liderando a revolução global da IA para jardins. Ao fundir IA avançada com design ecologicamente inteligente, criamos espaços ao ar livre que pensam, se adaptam e se autogerenciam. Nosso portfólio selecionado, de produtos de limpeza de piscinas e jatos de natação aprimorados por IA a cortadores de grama inteligentes, bombas acionadas por IA e sistemas AIoT, oferece um estilo de vida perfeito, silencioso, sustentável e maravilhosamente inteligente.

Com a iGarden, a vida ao ar livre torna-se uma sensação de facilidade, de conexão, de arte no movimento diário.

Sempre inteligente. Sempre inspiradora. Sempre sustentável.

Contato com a mídia

Mengru Li

Representante de RP da iGarden

[email protected]

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FONTE Fairland Group - iGarden