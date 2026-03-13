iGarden推出CES 2026獲獎產品Swim Jet X系列：全球首款無線游泳推進器799美元起售

性能與安全工程設計

與泳池娛樂休閒玩具不同，X系列專為運動訓練打造。產品搭載由智能水流技術(Smart Flow Technology)驅動的永磁同步電機，可產生最高3.5米/秒的層流，為鐵人三項訓練提供充足的水阻。在安全保障方面，iGarden打造了「終極安全防護盾」(Ultimate Safety Shield)，設置五層防護協議，包括IP68級防水電機、低壓內部電路架構，以及即時斷電傳感器——當設備檢測到自身出現不穩或傾斜時，會自動切斷電源。

上市信息與價格檔位

即日起，X系列在Kickstarter獨家開啟預訂，iGarden針對三款不同型號推出限量「超級早鳥價」，以滿足各類用戶需求。首先是入門款X20-P10，早鳥價799美元（官方指導價1199美元），功率300瓦，續航1.7小時，專為輕量休閒和家庭娛樂打造。

針對日常健身愛好者的標準版X30-P30早鳥價1899美元（官方指導價2999美元），功率500瓦，續航最長可達5小時；高階游泳愛好者可選擇旗艦款X35-P60，早鳥價2599美元，較零售價4299美元降幅顯著。該頂配機型功率達1000瓦，游泳配速可達75秒/100碼，電池續航長達10小時，可滿足全天候使用需求。

此外，作為首發專屬福利，所有在上線後48小時內於Kickstarter完成下單的用戶，可自動享受運費五折優惠，僅需支付25美元（常規運費50美元），同時將自動參與獨家抽獎活動，幸運獲獎者可免單獲得所購產品。

生產與交付

依托菲亞蘭德集團成熟的製造能力，X系列規避了眾籌產品常見的原型機落地難題。目前產品已進入最終生產審核階段，確定於2026年5月開始發貨，確保在夏季游泳季前準時送達。

關於iGarden

iGarden是菲亞蘭德集團旗下的創新品牌，引領全球AI庭院革命。品牌將先進AI技術與生態智能設計相融合，打造具備自主感知、自適應調節與自主運維能力的戶外空間。產品矩陣涵蓋AI泳池清潔機器人、游泳推進器、智能割草機、AI驅動水泵及人工智能物聯網(AIoT)系統等，為用戶提供靜謐、可持續且充滿科技美感的無縫生活體驗。

選擇iGarden，讓戶外生活成為一種自在的享受、一場與自然的聯結、一次融於日常的藝術體驗。

智啟生活，靈感永續，綠色同行。

媒體聯繫人

Mengru Li

iGarden公關專員

電郵：[email protected]

SOURCE Fairland Group - iGarden