iGarden uvádza na veľtrhu CES 2026 ocenený protiprúd radu X: prvý bezdrôtový plavecký protiprúd na svete za 799 USD

LOS ANGELES, 12. marca 2026 /PRNewswire/ -- iGarden, divízia outdoorových technológií skupiny Fairland Group, dnes oficiálne uviedla na trhplavecký protiprúd radu X na platforme Kickstarter. Toto zariadenie, ocenené cenou CES® 2026 za inovácie, predstavuje globálny komerčný debut prvého plne bezdrôtového prenosného protiprúdového systému na svete. Vďaka úspešnej integrácii vysokohustotného energetického jadra do prenosného šasi poskytuje iGarden komerčný zážitok z plávania, ktorý nevyžaduje žiadne inštalatérske práce, kabeláž ani stavebné práce. Toto inovatívne technické riešenie spochybňuje dominanciu tradičných víriviek a vstavaných protiprúdových jednotiek, ktoré si zvyčajne vyžadujú komplexnú dodatočnú inštaláciu a kapitálové investície presahujúce 20 000 USD.
Prehľad technológie: Prechod na bezdrôtové pripojenie Hlavnou inováciou radu X je jeho architektúra „Clamp-and-Swim" (pripevni a plávaj). Tradičné systémy nútia majiteľov domov upravovať konštrukciu bazéna a inštalovať zložité elektrické vedenia. Naproti tomu rad X funguje na plne bezdrôtovom lítium-iónovom systéme batérií s 10-hodinovou výdržou. Vďaka tomu sa zariadenie dá na kolieskach previezť k bazénu ako kufor a rozložiť v priebehu niekoľkých minút, čím sa profesionálne kondičné plávanie sprístupňuje majiteľom štandardných zapustených aj nadzemných bazénov väčších ako 2,5 metra.
Výkonnostné a bezpečnostné riešenie Rad X sa odlišuje od rekreačných bazénových hračiek a je navrhnutý pre výkonnostný tréning. Využíva synchrónny motor s permanentnými magnetmi (PMSM) poháňaný technológiou Smart Flow na generovanie laminárneho prúdu až 3,5 m/s, čo poskytuje dostatočný odpor pre triatlonový tréning. Pre zaistenie prevádzkovej bezpečnosti spoločnosť iGarden zaviedla „maximálnu úroveň zabezpečenia", čo je 5-vrstvový ochranný protokol. Zahŕňa vodotesný motor s krytím IP68, nízkonapäťovú vnútornú architektúru a snímač okamžitého vypnutia, ktorý automaticky vypne napájanie, ak jednotka zistí nestabilitu alebo naklonenie.
Komerčná dostupnosť a cenové úrovne Rad X je dostupný na objednávku od dnešného dňa exkluzívne na portáli Kickstarter, pričom iGarden ponúka časovo obmedzené odmeny „pre najrýchlejších" v rámci troch rôznych modelov, aby vyhovela rôznym potrebám používateľov. Ponuka začína modelom Entry-Level X20-P10 s cenou 799 USD (odporúčaná maloobchodná cena je 1 199 USD). Vďaka výkonu 300 W a výdrži 1,7 hodiny je tento model optimalizovaný pre ľahkú rekreáciu a rodinnú zábavu.
Pre nadšencov každodenného fitness je k dispozícii model Standard X30-P30 za cenu 1 899 USD (odporúčaná maloobchodná cena je 2 999 USD) s výkonom 500 W a až 5 hodinami nepretržitej prevádzky. Pokročilí plavci si môžu zaobstarať protiptúd Flagship X35-P60 za 2 599 USD, čo je výrazná zľava oproti maloobchodnej cene 4 299 USD. Tento špičkový model ponúka výkon 1 000 W, tempo plávania až 75 s/100 yardov a obrovskú 10-hodinovú výdrž batérie pre celodenný výkon.
Okrem toho, v rámci špeciálnej propagačnej akcie pri uvedení na trh, všetci používatelia, ktorí dokončia objednávku na platforme Kickstarter do 48 hodín, automaticky získajú 50 % zľavu na dopravu, pričom zaplatia iba 25 USD (bežne 50 USD) a budú zaradení do exkluzívnej lotérie, kde jeden šťastný výherca získa celú svoju objednávku zadarmo.
Výroba a dodanie Vďaka rozvinutým výrobným kapacitám skupiny Fairland sa rad X vyhýba bežným úskaliam crowdfundingových prototypov. Produkt je momentálne v záverečnej fáze kontroly výroby, pričom je potvrdené, že expedícia začne v máji 2026, čím sa zabezpečí včasné dodanie pred letnou plaveckou sezónou.
O iGarden
Ako inovatívna značka skupiny Fairland Group je iGarden lídrom v globálnej revolúcii v oblasti záhrad s umelou inteligenciou. Spojením pokročilej umelej inteligencie s ekologicky inteligentným dizajnom vytvárame vonkajšie priestory, ktoré myslia, prispôsobujú sa a samy sa riadia. Naše premyslene zostavené portfólio, od prístrojov na čistenie bazénov a protiprúdov s umelou inteligenciou až po inteligentné kosačky na trávu, čerpadlá s umelou inteligenciou a systémy s technológiou umelej inteligencie v oblasti internetu vecí, prinášajú bezproblémový životný štýl, ktorý je tichý, udržateľný a krásne inteligentný.
S iGarden sa život vonku stáva pocitom pohodlia, prepojenia, umenia v každodennom pohybe.
Vždy inteligentný. Vždy inšpirujúci. Vždy udržateľný.
Kontakt pre médiá Mengru Li zástupkyňa spoločnosti iGarden pre vzťahy s verejnosťou [email protected]
