/C O R R E Ç Ã O -- Fairland Group - iGarden/

No comunicado à imprensa, " iGarden M1 Pro Max, vencedor do Prêmio de Inovação da CES 2026, é lançado como o primeiro limpador de piscinas biônico com visão dupla do mundo", emitido em 8 de fevereiro de 2026 pelo Fairland Group via PR Newswire, fomos informados pela empresa de que o preço da SEÇÃO DE PREÇOS E DISPONIBILIDADE deve ser corrigido de US$1.199 para US$1.599.

iGarden M1 Pro Max, vencedor do Prêmio de Inovação da CES 2026, é lançado como o primeiro limpador de piscinas biônico com visão dupla do mundo

SHENZHEN, China, 8 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- Após ser reconhecido como vencedor do Prêmio de Inovação CES 2026, o iGarden M1 Pro Max foi lançado oficialmente hoje em todo o mundo, estabelecendo um novo padrão técnico como o primeiro limpador de piscinas biônico com visão dupla do mundo. Este dispositivo emblemático vai além da randomização cega dos robôs antigos, construindo um triângulo biomimético de "Olho, Cérebro e Corpo". Essa mudança arquitetônica permite que o M1 Pro Max perceba profundidade, tome decisões inteligentes e execute limpezas pesadas com um nível de autonomia que redefine a categoria.

A principal vantagem do limpador de piscinas está em seu sistema Biomimético de Visão Dupla. Ao contrário dos sensores tradicionais, este sistema utiliza o princípio do paralaxe para gerar dados de profundidade 3D reais, identificando escadas, declives e até mesmo saliências de 40 cm em águas rasas com precisão. Essas informações visuais alimentam o sistema Vision Intelligence, impulsionando o primeiro sistema de IA do setor. Se forem detectados detritos na mesma área após várias passagens, o sistema ativa automaticamente o Modo Turbo, liberando instantaneamente tripla sucção (300%) para direcionar a potência para a zona extrema, onde se encontram os detritos mais difíceis.

A responsável por essa capacidade de limpeza profunda é a Arquitetura de Sistema Duplo Certificada. O M1 Pro Max oferece um tempo de execução ultra-longo de 10 horas, suportado por um Sistema de Bateria de Alta Energia e pelo iGarden AI-Inverter 2.0. Este inversor inteligente adapta a potência à tarefa específica, garantindo a otimização da energia para o Sistema Dual-Force Flow, que gera uma onda massiva de sucção sustentada para uma aderência superior. Combinado com um Temporizador de IA que permite 21 dias de operação sem manutenção, o M1 Pro Max oferece uma verdadeira experiência de "Vida Sem Preocupações".

A experiência do usuário foi projetada para interação mínima e confiabilidade máxima. O dispositivo resolve a "ansiedade da recuperação" com o Retorno na Linha d'água com um único toque, utilizando comunicação baseada em sonar para uma resposta instantânea. A manutenção é igualmente fácil; a câmara de detritos de alta capacidade de 4,5 litros e o Sistema de Filtragem de Dupla Camada apresentam um design resistente a entupimentos que mantém a eficiência de limpeza de nível profissional, mesmo quando cheio.

Essa integração harmoniosa entre poder e inteligência já atraiu atenção significativa do setor. O Gadgeteer destacou a estreia da iGarden com um "ecossistema de IA baseado na confiança" na CES 2026, enfatizando a mudança da marca em direção à utilidade genuína. Cathleen Cao, diretora de desenvolvimento de produtos da iGarden, enfatiza que isso é planejado. "A tecnologia não deve exigir atenção; ela deve orquestrar a vida discretamente", afirma Cao. "O M1 Pro Max incorpora nossa filosofia de 'Quando a tecnologia dá um passo atrás'. A tecnologia mais avançada é aquela que você mal percebe, porque não deixa vestígios, exceto um ambiente perfeitamente conservado."

Este lançamento sinaliza uma grande mudança na narrativa da marca iGarden para 2026, centrada no conceito de Artful Living Technology (Tecnologia para uma Vida Artística). A empresa defende que os espaços ao ar livre devem transmitir uma sensação de liberdade, em vez de responsabilidade. O M1 Pro Max foi projetado para fazer parte de um ecossistema externo autogerenciado que funciona por mais tempo, se move suavemente e não deixa rastros. Ao se concentrar na autonomia ininterrupta, a iGarden garante que o jardim se comporte como um sistema vivo. A tecnologia foi concebida para ser "Sempre Suave por Natureza", respeitando os ritmos da natureza e garantindo que a experiência ao ar livre continue a ser fácil, inteligente e viva.

Preço e disponibilidade

O iGarden M1 Pro Max já está disponível para compra a partir de US$ 1.599. Para fazer o pedido, acesse a loja oficial iGarden.

Sobre a iGarden

Como a marca inovadora do Fairland Group, a iGarden está liderando a revolução global do Jardim com IA. Ao combinar IA avançada com design ecológico inteligente, criamos espaços externos que pensam, se adaptam e se autogerenciam. Nosso portfólio selecionado, que inclui limpadores de piscina e jatos de natação aprimorados por IA, cortadores de grama inteligentes, bombas acionadas por IA e sistemas AIoT, oferece um estilo de vida tranquilo, sustentável e maravilhosamente inteligente. Com a iGarden, a vida ao ar livre torna-se uma sensação de facilidade, de conexão, de arte no movimento diário. Sempre Inteligente. Sempre Inspiradora. Sempre Sustentável.

