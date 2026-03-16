iGarden wprowadza na rynek serię Swim Jet X, wyróżnioną nagrodą CES 2026: pierwszy na świecie bezprzewodowy przeciwprąd basenowy w cenie od 799 USD

Analiza technologiczna: przejście na technologię bezprzewodową

Główna innowacja serii X polega na architekturze „Clamp-and-Swim" (zamocuj i pływaj). Tradycyjne systemy zmuszają właścicieli domów do modyfikacji konstrukcji basenu i instalacji skomplikowanych przewodów elektrycznych. Natomiast seria X działa w pełni bezprzewodowo, zasilana 10-godzinnym akumulatorem litowo-jonowym. Dzięki temu urządzenie można przetransportować do basenu jak walizkę i rozłożyć w ciągu kilku minut, zapewniając możliwość profesjonalnego pływania właścicielom standardowych basenów wbudowanych w ziemię i naziemnych o długości powyżej 2,5 metra.

Inżynieria wydajności i bezpieczeństwa

W odróżnieniu od zabawek rekreacyjnych do basenu, seria X została zaprojektowana z myślą o treningu wydajnościowym. Wykorzystuje silnik PMSM napędzany technologią Smart Flow Technology do generowania prądu laminarnego o prędkości do 3,5 m/s, zapewniając wystarczający opór do treningu triathlonowego. Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania, firma iGarden wdrożyła 5-warstwowy protokół ochrony „Ultimate Safety Shield". Obejmuje on silnik o stopniu wodoodporności IP68, architekturę wewnętrzną niskiego napięcia oraz czujnik natychmiastowego odcięcia zasilania, który automatycznie wyłącza zasilanie, jeśli urządzenie wykryje niestabilność lub przechylenie.

Dostępność na rynku i ceny

Seria X jest dostępna w sprzedaży od dzisiaj wyłącznie na Kickstarterze, a firma iGarden oferuje ograniczoną liczbę nagród w ramach promocji „Super Early Bird" obejmującej trzy różne modele dostosowane do różnych potrzeb użytkowników. Podstawowy model serii to Entry-Level X20-P10 w cenie 799 USD (sugerowana cena detaliczna 1199 USD). Model ten, o mocy 300 W i czasie pracy wynoszącym 1,7 godziny, jest zoptymalizowany do lekkiej rekreacji i rodzinnej rozrywki.

Dla entuzjastów codziennych ćwiczeń fizycznych dostępny jest model standardowy Standard X30-P30 w cenie 1899 USD (sugerowana cena detaliczna 2999 USD), oferujący moc 500 W i do 5 godzin ciągłej pracy. Zaawansowani pływacy mogą nabyć flagowy model Flagship X35-P60 w cenie 2599 USD, co stanowi znaczną obniżkę w stosunku do ceny detalicznej wynoszącej 4299 USD. Ten najwyższej klasy model zapewnia moc 1000 W, tempo pływania do 75 s/100 jardów oraz ogromną 10-godzinną żywotność baterii, umożliwiającą całodzienną pracę.

Dodatkowo w ramach specjalnej promocji premierowej, wszyscy użytkownicy, którzy złożą zamówienie na Kickstarterze w ciągu pierwszych 48 godzin, automatycznie otrzymają 50% zniżki na wysyłkę, płacąc tylko 25 USD (zamiast 50 USD), oraz wezmą udział w ekskluzywnej loterii, w której jeden szczęśliwy zwycięzca otrzyma całe zamówienie za darmo.

Produkcja i dostawa

Dzięki dojrzałym możliwościom produkcyjnym Fairland Group seria X pozwala uniknąć typowych pułapek związanych z prototypami finansowanymi w ramach crowdfundingu. Produkt znajduje się obecnie w końcowej fazie kontroli produkcji, a wysyłka ma rozpocząć się w maju 2026 r., co gwarantuje dostawę przed sezonem letnim.

iGarden

Jako innowacyjna marka należąca do Fairland Group, iGarden jest liderem globalnej rewolucji w dziedzinie ogrodów opartych na sztucznej inteligencji. Łącząc zaawansowaną sztuczną inteligencję z ekologicznym, inteligentnym projektowaniem, tworzymy przestrzenie zewnętrzne, które myślą, dostosowują się i samodzielnie zarządzają sobą. Nasza wyselekcjonowana oferta, od wspieranych przez AI urządzeń do czyszczenia basenów i dysz pływackich, po inteligentne kosiarki, pompy sterowane sztuczną inteligencją i systemy AIoT, zapewnia płynny styl życia, który jest cichy, zrównoważony i w piękny sposób inteligentny.

