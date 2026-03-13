أطلقت شركة iGarden سلسلة Swim Jet X الحاصلة على تكريم خلال معرض CES 2026: أول نفّاث سباحة لاسلكي في العالم بسعر يبدأ من 799 دولارًا أمريكيًا

لوس أنجلوس، 13 مارس 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت iGarden، قسم التكنولوجيا الخارجية التابع لمجموعة Fairland، اليوم عن الإطلاق الرسمي لسلسلة Swim Jet X على منصة Kickstarter. وبصفتها أحد الفائزين بجائزة الابتكار في معرض CES® 2026، فإن هذا الجهاز يمثل بدايةَ الظهور التجاري العالمي لأول نظام تيارٍ مُعاكس للسباحة محمول ولاسلكي تمامًا. من خلال دمج نواة طاقة عالية الكثافة بنجاح داخل هيكل محمول، توفر iGarden تجربة سباحة بمستوى تجاري دون الحاجة إلى أي أعمال سباكة أو توصيلات أو بناء. إن هذا الابتكارَ في الأجهزة يتحدى هيمنة منتجعات السباحة التقليدية والوحدات المزودة بأنظمة تيار معاكس مُدمجة، والتي تتطلب عادةً تعديلات إنشائية مُعقدة واستثمارات رأسمالية تتجاوز 20 ألف دولار أمريكي.

التفاصيل التقنية: التحول إلى الاتصال اللاسلكي

إن جوهر الابتكار في سلسلة X يكمُن في تصميمها الهندسي "للتركيب ثم السباحة". فالأنظمة التقليدية تُجبر مالكي المنازل على تعديل هيكل المسبح وتركيب خطوط كهربائية مُعقدة. وعلى النقيض من ذلك، فإن سلسلة X تعتمد على نظام ببطارية ليثيوم-أيون لاسلكي بالكامل يعمل لمدة 10 ساعات. وهذا يتيح نقل الجهاز إلى جانب المسبح بسهولة مثل نقل حقيبة السفر ثم تشغيله خلال دقائق، مما يجعل السباحة الاحترافية ذهابًا وإيابًا متاحةً لمالكي المسابح التحت أرضية القياسية أو المرتفعة عن الأرض التي يزيد طولها عن 2.5 متر.

هندسة الأداء والسلامة

تُميّزُ سلسلة X نفسها عن ألعاب المسابح الترفيهية بأنها مُصممة للتدريب عالي الأداء. فهي تستخدم المحرك المتزامن بمغناطيس دائم (PMSM) الذي يعمل بتقنية Smart Flow لتوليد تيار مائي منتظم بسرعة تصل إلى 3.5 متر/ثانية، مما يوفر مقاومة كافية لتدريبات الترايثلون. لضمان السلامة أثناء التشغيل، قامت iGarden بتطبيق نظام الحماية "درع السلامة النهائي"، وهو بروتوكول أمان من 5 طبقات. ويشمل محركًا مقاومًا للماء بمعيار IP68، وبنية داخلية منخفضة الجهد، إضافةً إلى مستشعر إيقاف فوري يقوم بقطع الطاقة تلقائيًا في حال اكتشاف عدم استقرار الجهاز أو ميلانه.

التوفر التجاري ومستويات الأسعار

أصبحت سلسلة X متاحة للطلب ابتداءً من اليوم حصريًا عبر منصة Kickstarter، وتقدم iGarden مكافآت "Super Early Bird" محدودةً عبر ثلاثة طرازات مختلفة لتلبية احتياجات المستخدمين المتنوعة. يبدأ خط المنتجات بطراز X20-P10 الأساسي بسعر 799 دولارًا أمريكيًا (سعر التجزئة المقترح من الشركة المصنعة 1,199 دولارًا أمريكيًا). يتميز هذا الطراز بقدرة 300 واط وزمن تشغيل يصل إلى 1.7 ساعة، وهو مناسب للتسلية الخفيفة والترفيه العائلي.

أما لعشّاق اللياقة اليومية، فيتوفر طراز X30-P30 القياسي بسعر 1,899 دولارًا أمريكيًا (سعر التجزئة المقترح من الشركة المصنعة 2,999 دولارًا أمريكيًا)، بقدرة 500 واط وزمن تشغيل يصل إلى 5 ساعات من العمل المتواصل. وللسباحين المتقدمين، يتوفر طراز X35-P60 الرائد بسعر 2,599 دولارًا أمريكيًا، وهو تخفيض كبير من سعر التجزئة البالغ 4,299 دولارًا أمريكيًا. يوفر هذا الطراز عالي المستوى قدرة 1000 واط، وسرعة سباحة تصل إلى 75 ثانية لكل 100 ياردة، مع بطارية كبيرة توفر تشغيلًا يصل إلى 10 ساعات لأداء يستمر طوال اليوم.

بالإضافة إلى ذلك، وضمن عرض الإطلاق الخاص، سيحصل جميع المستخدمين الذين يُكملون طلب الشراء عبر Kickstarter خلال أول 48 ساعة على خصم 50% تلقائيًا على الشحن، بحيث يدفعون 25 دولارًا أمريكيًا فقط (بدلًا من السعر المُعتاد البالغ 50 دولارًا أمريكيًا)، كما سيتم إدخالهم في سحب يانصيب حصري يحصل فيه فائز واحد على طلبه بالكامل مجانًا.

الإنتاج والتسليم

بدعم من القدرات التصنيعية المتقدمة لدى مجموعة Fairland، تتجنب سلسلة X المشكلات الشائعة التي تواجه النماذج الأولية في مشاريع التمويل الجماعي. المنتج حاليًا في مرحلة مراجعة الإنتاج النهائية، مع تأكيد بدء الشحن في مايو 2026، لضمان وصوله في الوقت المناسب لموسم السباحة الصيفي.

نبذة عن iGarden

بصفتها علامةً تجاريةً مبتكرةً تابعةً لمجموعة Fairland، فإن iGarden تتصدر ثَورة الحدائق المدعومة بالذكاء الاصطناعي على مستوى العالم. بدمج الذكاء الاصطناعي المتقدم مع التصميم الصديق للبيئة، فإننا نبتكر مساحات خارجية يمكنها التفكير والتكيّف وإدارة نفسها. تقدّم مجموعة حلولنا المُنتقاة بعناية، بدءًا من منظفات المسابح المُحسنة بالذكاء الاصطناعي ونفاثات السباحة، وصولاً إلى جزازات العشب الذكية، والمضخّات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، وأنظمة الذكاء الاصطناعي للأشياء (AIoT)، أسلوبَ حياة سلسًا وهادئًا ومُستدامًا وذكيًا بشكلٍ جميل.

