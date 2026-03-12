iGarden stellt die auf der CES 2026 ausgezeichnete Swim Jet X Series vor: den weltweit ersten kabellosen Swim Jet, erhältlich ab 799 US-Dollar

Technologische Neuerung: Der Übergang zu kabelloser Technologie

Die zentrale Innovation der X Series liegt in ihrer „Clamp-and-Swim"-Architektur. Herkömmliche Systeme erfordern von Hausbesitzern, die Struktur ihres Pools anzupassen und komplexe elektrische Leitungen zu installieren. Im Gegensatz dazu arbeitet die X Series mit einem vollständig kabellosen Lithium-Ionen-Akkusystem, das eine Betriebsdauer von 10 Stunden ermöglicht. Dadurch kann das Gerät wie ein Koffer zum Poolrand gerollt und innerhalb weniger Minuten in Betrieb genommen werden, sodass Besitzer von Standard-Inground- und Above-Ground-Pools mit einer Länge von mehr als 2,5 Metern professionelles Bahnenschwimmen genießen können.

Leistungs- und Sicherheitstechnik

Die X Series unterscheidet sich von Spielzeug für Freizeitpools und wurde speziell für das Leistungstraining entwickelt. Sie nutzt einen PMSM-Motor mit Smart Flow-Technologie, um eine laminare Strömung von bis zu 3,5 m/s zu erzeugen, die ausreichend Widerstand für das Triathlontraining bietet. Um die Betriebssicherheit zu gewährleisten, hat iGarden das „Ultimate Safety Shield" implementiert, ein 5-stufiges Schutzprotokoll. Dazu gehören ein wasserdichter Motor der Schutzklasse IP68, eine interne Niederspannungsarchitektur und ein Sofortabschaltsensor, der die Stromversorgung automatisch unterbricht, wenn das Gerät Instabilität oder Neigung feststellt.

Kommerzielle Verfügbarkeit und Preisstufen

Die X Series kann ab heute exklusiv auf Kickstarter bestellt werden. iGarden bietet limitierte „Super Early Bird"-Prämien für drei verschiedene Modelle an, um unterschiedlichen Nutzeranforderungen gerecht zu werden. Die Produktreihe beginnt mit dem Einstiegsmodell X20-P10 zum Preis von 799 US-Dollar (UVP 1.199 US-Dollar). Mit einer Leistung von 300 W und einer Laufzeit von 1,7 Stunden ist dieses Modell für leichte Freizeitaktivitäten und Familienunterhaltung optimiert.

Für Fitnessbegeisterte, die täglich trainieren, ist es das Standardmodell X30-P30 zum Preis von 1.899 US-Dollar (UVP 2.999 US-Dollar) erhältlich, das eine Leistung von 500 W und eine kontinuierliche Laufzeit von bis zu 5 Stunden bietet. Fortgeschrittene Schwimmer können sich das Flaggschiff X35-P60 für 2.599 US-Dollar sichern, eine deutliche Ermäßigung gegenüber dem Verkaufspreis von 4.299 US-Dollar. Dieses Spitzenmodell bietet eine Leistung von 1000 W, eine Schwimmgeschwindigkeit von bis zu 75 s/100 Yards und eine beeindruckende Akkulaufzeit von 10 Stunden für ganztägige Leistung.

Darüber hinaus erhalten alle Nutzer, die innerhalb der ersten 48 Stunden eine Bestellung auf Kickstarter abschließen, im Rahmen einer speziellen Einführungsaktion automatisch 50 % Rabatt auf die Versandkosten (statt regulär 50 US-Dollar zahlen sie nur 25 US-Dollar für den Versand) und nehmen an einer exklusiven Verlosung teil, bei der ein glücklicher Gewinner seine gesamte Bestellung kostenlos erhält.

Produktion und Lieferung

Dank der ausgereiften Fertigungskapazitäten der Fairland Group vermeidet die X Series die üblichen Fallstricke von Crowdfunding-Prototypen. Das Produkt befindet sich derzeit in der abschließenden Produktionsprüfungsphase, wobei der Versand für Mai 2026 bestätigt wurde, um eine rechtzeitige Lieferung für die Sommerschwimmsaison zu gewährleisten.

Informationen zu iGarden

Als innovative Marke der Fairland Group ist iGarden führend in der globalen KI-Garten-Revolution. Durch die Kombination fortschrittlicher KI mit ökologisch intelligentem Design schaffen wir Außenbereiche, die mitdenken, sich anpassen und sich selbst verwalten. Unser kuratiertes Portfolio, von KI-verbesserten Poolreinigern und Gegenstromanlagen bis hin zu intelligenten Rasenmähern, KI-gesteuerten Pumpen und AIoT-Systemen, ermöglicht einen nahtlosen Lebensstil, der leise, nachhaltig und wunderbar intelligent ist.

Mit iGarden wird das Leben draußen zu einem Gefühl von Leichtigkeit, Verbundenheit und Kunst in der alltäglichen Bewegung.

Immer intelligent. Immer inspirierend. Immer nachhaltig.

