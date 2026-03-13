iGarden lanza la Swim Jet X Series, galardonada en CES 2026: el primer sistema de nado contracorriente inalámbrico del mundo desde $799

Desglose tecnológico: el cambio a la tecnología inalámbrica

La principal innovación de la serie X radica en su arquitectura "Clamp-and-Swim". Los sistemas tradicionales obligan a los propietarios a modificar la estructura de su piscina e instalar líneas eléctricas complejas. Por el contrario, la serie X funciona con un sistema de batería de iones de litio de 10 horas totalmente inalámbrico. Esto permite llevar el dispositivo hasta la piscina como si fuera una maleta y montarlo en cuestión de minutos, lo que hace que los propietarios de piscinas enterradas y elevadas estándar de más de 2,5 metros puedan practicar la natación profesional.

Ingeniería de rendimiento y seguridad

A diferencia de los juguetes recreativos para piscina, la serie X está diseñada para el entrenamiento de alto rendimiento. Utiliza un motor PMSM impulsado por la tecnología Smart Flow para generar una corriente laminar de hasta 3,5 m/s, lo que proporciona suficiente resistencia para el entrenamiento de triatlón. Para garantizar la seguridad operativa, iGarden ha implementado el "Escudo de seguridad definitivo", un protocolo de protección de 5 capas. Esto incluye un motor resistente al agua con clasificación IP68, una arquitectura interna de bajo voltaje y un sensor de corte instantáneo que interrumpe automáticamente la energía si la unidad detecta inestabilidad o inclinación.

Disponibilidad comercial y niveles de precios

La serie X está disponible para pedidos a partir de hoy exclusivamente en Kickstarter. iGarden ofrece recompensas limitadas de "Super Early Bird" en tres modelos distintos para adaptarse a las diferentes necesidades de los usuarios. La gama comienza con el X20-P10 de nivel básico, con un precio de 799 dólares (precio de venta sugerido al público: 1.199 dólares). Con 300 W de potencia y una duración de 1,7 horas de autonomía, este modelo está optimizado para actividades recreativas ligeras y el entretenimiento familiar.

Para los entusiastas del fitness diario, el X30-P30 estándar está disponible por 1.899 dólares (precio de venta sugerido al público: 2.999 dólares), con 500 W de potencia y hasta 5 horas de autonomía continua. Los nadadores avanzados pueden comprar el X35-P60 Flagship por 2.599 dólares, una reducción significativa respecto al precio de venta al público de 4.299 dólares. Este modelo de primer nivel ofrece 1.000 W de potencia, un ritmo de natación de hasta 75 s/100 yardas y una enorme duración de batería de 10 horas para un rendimiento de todo el día.

Además, como parte de una promoción de lanzamiento especial, todos los usuarios que hagan un pedido en Kickstarter dentro de las primeras 48 horas recibirán automáticamente un 50 % de descuento en el envío, para pagar solo 25 dólares (usualmente 50 dólares), y participarán en un sorteo exclusivo donde un afortunado ganador obtendrá de forma gratuita su pedido completo.

Producción y entrega

Respaldada por las sólidas capacidades de fabricación del Grupo Fairland, la serie X evita los errores habituales de los prototipos de financiación colectiva. Actualmente, el producto está en la etapa final de revisión de producción, y se ha confirmado que el envío comenzará en mayo de 2026, lo que garantiza la entrega a tiempo para la temporada de natación de verano.

Acerca de iGarden

Como marca innovadora de Fairland Group, iGarden lidera la revolución mundial de los jardines con IA. Al fusionar la IA avanzada con el diseño ecointeligente, creamos espacios al aire libre que piensan, se adaptan y se autogestionan. Nuestra cartera de productos selectos, que incluye desde limpiafondos y chorros de natación mejorados con IA hasta cortadoras de césped inteligentes, bombas impulsadas por IA y sistemas AIoT, ofrece un estilo de vida sencillo, silencioso, sostenible y maravillosamente inteligente.

Con iGarden, la vida al aire libre se convierte en una sensación de comodidad, de conexión, de arte en el movimiento cotidiano.

Siempre inteligente. Siempre inspirador. Siempre sostenible.

Contacto con los medios

Mengru Li

Representante de RRPP de iGarden

[email protected]

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FUENTE Fairland Group - iGarden