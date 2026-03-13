iGarden ra mắt Swim Jet X Series, được vinh danh tại CES 2026: Thiết bị tạo dòng bơi không dây đầu tiên trên thế giới, giá khởi điểm từ 799 USD

Đột phá công nghệ: Chuyển sang mô hình không dây

Đổi mới cốt lõi của dòng X Series nằm ở kiến trúc "Kẹp và Bơi" (Clamp-and-Swim). Các hệ thống truyền thống buộc chủ nhà phải cải tạo cấu trúc hồ bơi và lắp đặt hệ thống điện phức tạp. Ngược lại, X Series hoạt động bằng hệ thống pin lithium-ion thời lượng lên tới 10 giờ, hoàn toàn không dây. Điều này cho phép thiết bị được kéo đến bên hồ bơi như một chiếc vali và triển khai chỉ trong vài phút, giúp việc bơi theo làn chuyên nghiệp trở nên dễ tiếp cận đối với các chủ sở hữu hồ xây chìm và nổi tiêu chuẩn có kích thước từ 2,5 mét trở lên.

Hiệu suất và kỹ thuật an toàn

Khác với các thiết bị hồ bơi thư giãn thông thường, X Series được thiết kế dành cho luyện tập hiệu suất cao. Thiết bị sử dụng động cơ PMSM được điều khiển bởi Công nghệ dòng chảy thông minh (Smart Flow Technology) để tạo ra dòng chảy tầng ổn định với tốc độ lên tới 3,5 m/s, cung cấp lực cản đủ mạnh cho luyện tập ba môn phối hợp. Để đảm bảo an toàn vận hành, iGarden triển khai hệ thống "Lá chắn an toàn tối đa" (Ultimate Safety Shield), một giao thức bảo vệ 5 lớp. Bao gồm một động cơ chống nước chuẩn IP68, kiến trúc điện áp thấp bên trong thiết bị, và một cảm biến ngắt điện tức thì, tự động ngắt nguồn nếu thiết bị phát hiện sự mất ổn định hoặc bị nghiêng.

Thời điểm mở bán và các mức giá

Dòng X Series bắt đầu mở đặt hàng từ hôm nay và độc quyền trên Kickstarter, với việc iGarden cung cấp các ưu đãi đặt sớm đặc biệt "Super Early Bird" có hạn cho ba phiên bản khác nhau nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu người dùng. Danh mục sản phẩm bắt đầu với phiên bản Phổ thông X20-P10, có giá 799 USD (Giá bán lẻ đề xuất: 1.199 USD). Với công suất 300W và thời gian hoạt động 1,7 giờ, mẫu này được tối ưu cho nhu cầu giải trí nhẹ và sử dụng trong gia đình.

Đối với những người yêu thích luyện tập thể dục hằng ngày, X30-P30 phiên bản Tiêu chuẩn được cung cấp với giá 1.899 USD (Giá bán lẻ đề xuất: 2.999 USD), mang đến công suất 500W và thời gian hoạt động liên tục lên đến 5 giờ. Những người bơi nâng cao có thể lựa chọn X35-P60 phiên bản Cao cấp với giá 2.599 USD, mức giảm đáng kể so với giá bán lẻ 4.299 USD. Mẫu cao cấp này cung cấp công suất 1.000W, tốc độ bơi lên tới 75 giây/100 yard và thời lượng pin cực lớn lên tới 10 giờ cho hiệu suất cả ngày dài.

Ngoài ra, trong khuôn khổ chương trình khuyến mãi ra mắt đặc biệt, tất cả người dùng hoàn tất đơn đặt hàng trên Kickstarter trong vòng 48 giờ đầu tiên sẽ tự động được giảm 50% phí vận chuyển, chỉ phải trả 25 USD (thường là 50 USD), đồng thời được tham gia chương trình quay thưởng độc quyền, trong đó một người may mắn sẽ nhận toàn bộ đơn hàng hoàn toàn miễn phí.

Sản xuất và giao hàng

Nhờ năng lực sản xuất đã phát triển và hoàn thiện của Fairland Group, X Series tránh được những rủi ro thường thấy ở các dự án nguyên mẫu gọi vốn cộng đồng. Sản phẩm hiện đang ở giai đoạn đánh giá sản xuất cuối cùng, với kế hoạch bắt đầu giao hàng từ tháng 5 năm 2026, đảm bảo giao hàng kịp thời cho mùa bơi lội dịp hè.

Giới thiệu về iGarden

Là thương hiệu đổi mới sáng tạo của Fairland Group, iGarden đang dẫn dắt cuộc cách mạng Làm vườn sử dụng AI trên toàn cầu. Bằng việc kết hợp AI tiên tiến với thiết kế sinh thái thông minh, chúng tôi kiến tạo những không gian ngoài trời có khả năng tư duy, thích ứng và tự quản lý. Danh mục sản phẩm được tuyển chọn của chúng tôi, từ robot vệ sinh hồ bơi nâng cao bằng AI và hệ thống tạo dòng bơi, đến máy cắt cỏ thông minh, máy bơm vận hành bằng AI và hệ thống AIoT, mang đến một phong cách sống liền mạch yên tĩnh, bền vững và thông minh một cách tinh tế.

