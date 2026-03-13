iGarden představuje šampiona CES 2026 Swim Jet X Series: první bazénový protiproud na světě dostupný od 799 USD

LOS ANGELES, 13. března 2026 /PRNewswire/ -- Společnost iGarden, divize outdoorových technologií skupiny Fairland Group, dnes na Kickstarteru oficiálně představila novinku Swim Jet X Series. Zařízení, oceněné CES® 2026 Innovation Award, představuje globální komerční premiéru plně bezdrátového, přenosného systému na vytváření plaveckého protiproudu. Díky úspěšné integraci vysokohustotního napájecího jádra do přenosného šasi poskytuje iGarden plavecký zážitek na úrovni komerčního bazénu, který nevyžaduje žádné instalatérské práce, kabeláž ani stavební úpravy. Tato hardwarová inovace vyzývá na souboj tradiční akvaparky a vestavěné protiproudové jednotky, které obvykle vyžadují složitou přestavbu bazénu a investici přes 20 000 dolarů.
Technologický rozbor: Přechod na bezdrátové řešení Hlavní inovace protiproudů z řady X Series spočívá v architektuře „Clamp-and-Swim" (zapojit a plavat). Tradiční systémy nutí majitele nemovitostí přestavovat bazény a instalovat složité elektrické rozvody. Série X Series naproti tomu funguje na plně bezdrátovém systému poháněném lithium-iontovou baterií s výdrží 10 hodin. Díky tomu lze zařízení přivézt k bazénu podobně jako kufr na kolečkách a po pouhých několika minutách instalace si mohou majitelé standardních zapuštěných a nadzemních bazénů o délce nad 2,5 metru užívat profesionální plavecké podmínky.
Výkon a zabezpečení Řada X není jen rekreační „hračka do bazénu" – je navržena pro výkonnostní trénink. Pomocí synchronního motor s permanentními magnety (PMSM) vybaveného technologií Smart Flow vytváří laminární proud o rychlosti až 3,5 m/s, který poskytuje dostatečný odpor i pro trénink na triatlon. Pro zajištění provozní bezpečnosti zavedla společnost iGarden pětivrstvý ochranný protokol „Ultimate Safety Shield". Ten zahrnuje kryt motoru se stupněm ochrany IP68, nízkonapěťovou vnitřní architekturu a senzor okamžitého odpojení, který automaticky přeruší napájení, pokud jednotka zjistí nestabilitu nebo naklonění.
Komerční dostupnost a cenové hladiny Protiproud X Series lze ode dneška exkluzivně objednávat na Kickstarteru, kde společnost iGarden nabízí limitované „Super Early Bird" odměny ve třech odlišných modelech podle rozmanitých uživatelských potřeb. Sortiment otevírá základní model Entry-Level X20-P10 s cenou 799 USD (doporučená maloobchodní cena 1 199 USD). Tento model s výkonem 300 W a výdrží 1,7 hodiny je určen pro lehkou rekreaci a rodinnou zábavu.
Pro milovníky každodenního fitness je k dispozici model Standard X30-P30 za 1 899 USD (doporučená maloobchodní cena 2 999 USD), který nabízí výkon 500 W a až 5 hodin nepřetržitého provozu. Pokročilí plavci si pak mohou pořídit model Flagship X35-P60 za 2 599 USD, což je vskutku výrazná sleva oproti maloobchodní ceně 4 299 USD. Tento špičkový model nabízí výkon 1 000 W, plavecké tempo až 75 s/100 yardů (91,5 m) a masivní 10hodinovou výdrž baterie pro celodenní výkon.
V rámci speciální promoakce k uvedení na trh navíc všichni uživatelé, kteří dokončí objednávku na Kickstarteru během prvních 48 hodin, automaticky získají 50% slevu na dopravu, zaplatí pouze 25 USD (běžně 50 USD) a budou zařazeni do exkluzivní loterie, kde jeden šťastný výherce získá celou svou objednávku zdarma.
Výroba a dodání Díky rozvinutým výrobním možnostem skupiny Fairland Group nehrozí u protiproudů X Series běžná úskalí prototypů financovaných pomocí crowdfundingu. Produkt je v současné době ve fázi finální kontroly výroby a dodání je potvrzeno na květen 2026, tedy včas pro letní plaveckou sezónu.
O společnosti iGarden
Inovativní značka skupiny Fairland Group, iGarden, stojí v čele globální revoluce zahrad s umělou inteligencí. Propojením pokročilé umělé inteligence s ekologickým designem vytváříme venkovní prostory, které přemýšlejí, přizpůsobují se a samy se spravují. Naše pečlivě sestavené portfolio, sahající od čističů bazénů a plaveckých tryskových systémů vylepšených umělou inteligencí až po inteligentní sekačky na trávu, čerpadla řízená umělou inteligencí a systémy umělé inteligence věcí (AIoT), přináší dokonale funkční životní styl, který je tichý, udržitelný a nádherně inteligentní.
Kontakt pro média Mengru Li Zástupce pro styk s veřejností, iGarden [email protected]
