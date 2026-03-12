iGarden lance la gamme Swim Jet X, lauréate du CES 2026 : le premier Swim Jet (jet de nage) sans fil au monde à partir de 799 $

Répartition technologique : le passage au sans fil

L'innovation principale de la gamme X réside dans son architecture « Clamp-and-Swim » (Serrer et nager). Les systèmes traditionnels obligent les propriétaires à modifier la structure de leur piscine et à mettre en place des installations électriques complexes. En revanche, la gamme X fonctionne avec un système de batterie lithium-ion sans fil d'une autonomie de 10 heures. L'appareil peut ainsi être transporté au bord de la piscine comme une valise et déployé en quelques minutes, rendant ainsi la natation professionnelle accessible aux propriétaires de piscines enterrées et hors-sol standard de plus de 2,5 mètres.

Ingénierie de la performance et de la sécurité

Se distinguant des jouets de piscine récréatifs, la gamme X est conçue pour l'entraînement axé sur la performance. Elle utilise un moteur PMSM piloté par la technologie Smart Flow qui génère un courant laminaire allant jusqu'à 3,5 m/s, offrant une résistance suffisante pour l'entraînement au triathlon. Afin de garantir la sécurité des opérations, iGarden a mis en place le « bouclier de sécurité ultime », un protocole de protection à cinq niveaux. Il comprend notamment un moteur étanche conforme à la norme IP68, une architecture interne à basse tension et un capteur de coupure instantanée qui coupe automatiquement l'alimentation si l'appareil détecte une instabilité ou un basculement.

Disponibilité commerciale et niveaux de prix

La gamme X peut être commandée dès aujourd'hui exclusivement sur Kickstarter, et iGarden offre des récompenses limitées pour les « Super Early Birds » sur trois modèles distincts afin de répondre aux différents besoins des utilisateurs. La gamme commence avec le modèle entrée de gamme X20-P10, vendu au prix de 799 $ (PDSF 1 199 $). Doté d'une puissance de 300 W et d'une autonomie de 1,7 heure, ce modèle est optimisé pour les activités de détente et le divertissement familial.

Pour les adeptes du fitness quotidien, le modèle standard X30-P30 est disponible au prix de 1 899 $ (PDSF 2 999 $), offrant une puissance de 500 W et jusqu'à 5 heures d'autonomie. Les nageurs confirmés peuvent se procurer le modèle phare X35-P60 pour 2 599 $, une réduction significative par rapport au prix de détail de 4 299 $. Ce modèle haut de gamme offre une puissance de 1 000 W, une vitesse de nage allant jusqu'à 75 s/100 yards et une autonomie de 10 heures pour des performances tout au long de la journée.

De plus, dans le cadre d'une promotion spéciale de lancement, tous les utilisateurs qui finalisent une commande sur Kickstarter dans les 48 premières heures bénéficieront automatiquement d'une réduction de 50 % sur les frais d'expédition, ne payant que 25 $ (contre 50 $ habituellement), et seront inscrits à une loterie exclusive où un heureux gagnant recevra l'intégralité de sa commande gratuitement.

Production et livraison

Soutenue par les capacités de fabrication du groupe Fairland, la gamme X évite les écueils courants des prototypes financés par le crowdfunding. Le produit en est actuellement au stade de l'examen final de la production, l'expédition étant confirmée pour mai 2026, ce qui garantit une livraison à temps pour la saison estivale de la natation.

À propos de iGarden

Marque innovante du groupe Fairland, iGarden est à la tête de la révolution mondiale des jardins pilotés par l'IA. En combinant IA avancée et conception éco-intelligente, nous créons des espaces extérieurs qui réfléchissent, s'adaptent et s'autogèrent. Notre gamme de produits sélectionnés avec soin, allant des nettoyeurs de piscine et jets de natation optimisés par l'IA aux tondeuses à gazon intelligentes, en passant par les pompes pilotées par l'IA et les systèmes AIoT, ouvre la voie à un style de vie harmonieux, silencieux, durable et d'une intelligence remarquable.

Grâce à iGarden, la vie en plein air procure un sentiment de bien-être et de connexion avec la beauté de la nature dans le mouvement quotidien.

Toujours intelligent. Toujours inspirant. Toujours durable.

Contact médias

Mengru Li

Responsable des relations publiques chez iGarden

[email protected]

