iGarden запускает удостоенную награды CES 2026 серию Swim Jet X: первый в мире беспроводной противоток для плавания по цене от 799 долларов

Технологический прорыв: переход к беспроводной связи

Основное новшество серии X заключается в архитектуре Clamp-and-Swim. Традиционные системы заставляют домовладельцев изменять структуру бассейна и устанавливать сложные электрические линии. Напротив, X Series работает на полностью беспроводной 10-часовой системе литий-ионных аккумуляторов. Это позволяет подвезти устройство к бассейну, как чемодан, и развернуть его за считанные минуты, что делает профессиональное плавание по дорожкам доступным для владельцев стандартных наземных и надземных бассейнов размером более 2,5 метра.

Инженерия производительности и безопасности

Отличаясь от рекреационных игрушек для бассейна, серия X разработана для обучения производительности. Он использует двигатель PMSM, управляемый технологией Smart Flow, для генерации ламинарного тока до 3,5 м /с, обеспечивая достаточное сопротивление для тренировок по триатлону. Для обеспечения эксплуатационной безопасности компания iGarden внедрила 5-слойный протокол защиты Ultimate Safety Shield. Это включает в себя водонепроницаемый двигатель со степенью защиты IP68, низковольтную внутреннюю архитектуру и датчик мгновенного отключения, который автоматически отключает питание, если устройство обнаруживает нестабильность или наклон.

Коммерческая доступность и ценовые уровни

Серия X доступна для заказа, начиная с сегодняшнего дня, исключительно на Kickstarter, а iGarden предлагает ограниченные награды Super Early Bird по трем различным моделям в соответствии с различными потребностями пользователей. Линейка начинается с начального уровня X20-P10 по цене 799 долларов (рекомендуемая цена: 1199 долларов). Эта модель с мощностью 300 Вт и временем работы 1,7 часа оптимизирована для легкого отдыха и семейных развлечений.

Для ежедневных любителей фитнеса стандартный X30-P30 доступен за 1899 долларов (рекомендуемая цена: 2999 долларов), предлагая мощность 500 Вт и до 5 часов непрерывной работы. Продвинутые пловцы могут получить флагман X35-P60 за 2599 долларов, что значительно ниже розничной цены в 4299 долларов. Эта модель высшего уровня обеспечивает мощность 1000 Вт, скорость плавания до 75 с/100 ярдов и целых 10 часов автономной работы в течение всего дня.

Кроме того, в рамках специальной акции запуска все пользователи, которые оформят заказ на Kickstarter в течение первых 48 часов, автоматически получат скидку 50% на доставку, заплатив всего 25 долларов (обычно 50 долларов), и будут участвовать в эксклюзивной лотерее, где один счастливый победитель получит весь свой заказ бесплатно.

Производство и поставка

Опираясь на значительные производственные возможности Fairland Group, серия X позволяет избежать распространенных ловушек краудфандинговых прототипов. В настоящее время продукт находится на заключительном этапе рассмотрения производства, и ожидается, что доставка начнется в мае 2026 года, что обеспечит своевременную доставку к летнему купальному сезону.

Об iGarden

Будучи инновационным брендом Fairland Group, iGarden возглавляет глобальную революцию AI Garden. Сочетая передовой ИИ с экологичной умной конструкцией, мы создаем наружные пространства, которые думают, адаптируются и сами управляют собой. Наш отборный портфель изделий, от очистителей бассейнов с улучшенным искусственным интеллектом и противотоков для плавания до умных газонокосилок, насосов с ИИ-управлением и систем ИИ вещей (AIoT), обеспечивает беспроблемный стиль жизни с тихой, устойчивой и прекрасно интеллектуальной техникой.

Компания iGarden придает жизни на открытом воздухе ощущение легкости, связи и искусства в повседневном движении.

Всегда умные. Всегда вдохновляющие. Всегда экологичные.

Контакты для СМИ

Менгру Ли (Mengru Li),

представитель iGarden по общественным связям

[email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2932478/PR__1.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2932479/PR__2.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2932480/PR__3.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2932481/PR__4.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2932482/PR__5.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2932483/PR__6.jpg