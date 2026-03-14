iGarden Luncurkan Swim Jet X Series, Produk Pemenang Penghargaan CES 2026: Swim Jet Nirkabel Pertama di Dunia dengan Harga Mulai dari US$799

Terobosan Teknologi: Beralih ke Sistem Nirkabel

Inovasi utama seri X terletak pada desain "Clamp-and-Swim". Dengan sistem konvensional, pemilik rumah biasanya harus memodifikasi struktur kolam renang dan memasang instalasi listrik yang rumit. Sebaliknya, X Series menggunakan sistem baterai lithium-ion nirkabel yang mampu bertahan hingga 10 jam. Perangkat ini dapat dipindahkan ke tepi kolam renang seperti koper dan terpasang hanya dalam beberapa menit. Dengan demikian, latihan renang profesional kini dapat diakses oleh pemilik kolam renang standar, baik kolam renang tanam (in-ground) maupun kolam renang di atas permukaan tanah (above-ground) berukuran lebih dari 2,5 meter.

Performa dan Sistem Keamanan

Berbeda dari mainan kolam renang biasa, X Series dirancang untuk latihan performa renang. Perangkat ini menggunakan motor PMSM yang didukung Teknologi Smart Flow untuk menghasilkan arus air laminar hingga 3,5 meter per detik sehingga memberikan resistensi yang cukup untuk latihan triatlon. Untuk melindungi keamanan pengguna, iGarden juga menerapkan sistem "Ultimate Safety Shield", protokol perlindungan lima lapis yang meliputi: motor listrik tahan air dengan standar IP68, arsitektur listrik internal bertegangan rendah, sensor pemutus daya otomatis yang menonaktifkan perangkat jika posisi perangkat terdeteksi tidak stabil atau miring.

Ketersediaan dan Harga Produk

X Series tersedia mulai hari ini dengan pemesanan secara eksklusif melalui Kickstarter. Program "Super Early Bird" terbatas untuk tiga model berbeda yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. X20-P10 (Entry-Level) tersedia dengan harga US$799 (harga normal/MSRP US$1.199); daya mencapai 300W dengan waktu penggunaan hingga 1,7 jam sehingga cocok untuk rekreasi ringan dan hiburan keluarga.

Untuk penggemar olahraga, Standard X30-P30 tersedia dengan harga $1.899 (harga normal/MSRP $2.999); memiliki daya 500W dengan waktu penggunaan hingga 5 jam, ideal bagi pengguna yang rutin berolahraga. Perenang mahir dapat menggunakan Flagship X35-P60 yang tersedia dengan harga $2.599, diskon besar dari harga normal $4.299; model unggulan dengan daya 1.000W, swim pace hingga 75 detik/100 yard, serta baterai yang tahan hingga 10 jam untuk penggunaan sepanjang hari.

Sebagai bagian dari program promosi, pengguna yang memesan produk melalui Kickstarter dalam 48 jam pertama akan mendapatkan diskon 50% untuk biaya pengiriman, hanya US$25 (biaya normal US$50). Selain itu, mereka juga dapat mengikuti undian khusus; satu pemenang beruntung akan mendapatkan seluruh pesanannya secara gratis.

Produksi dan Pengiriman Produk

Didukung kemampuan manufaktur Fairland Group, X Series tidak menghadapi kendala umum yang sering terjadi pada proyek urun dana (crowdfunding) tahap prototipe. Produk ini tengah berada dalam tahap akhir peninjauan produksi, dengan pengiriman dijadwalkan mulai Mei 2026 sehingga dapat digunakan tepat pada musim panas.

Tentang iGarden

Sebagai merek inovatif milik Fairland Group, iGarden memimpin revolusi AI Garden di pasar global. Dengan memadukan teknologi AI canggih dan desain ramah lingkungan, iGarden menciptakan area luar ruang yang mampu berpikir, beradaptasi, dan mengelola dirinya sendiri. Portofolio produk iGarden mencakup berbagai solusi pintar, mulai dari pembersih kolam berbasiskan AI, swim jet, mesin pemotong rumput pintar, pompa berbasiskan AI, hingga sistem AIoT untuk pengelolaan area luar ruang, sehingga mewujudkan gaya hidup yang nyaman, berkelanjutan, dan didukung teknologi cerdas.

Bersama iGarden, area luar ruang menjadi lebih nyaman, terhubung, dan penuh inspirasi.

Always Intelligent. Always Inspiring. Always Sustainable.

