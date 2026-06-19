AION UT registra crescimento de 60% mês a mês em maio, tornando-se o hatchback elétrico chinês de crescimento mais rápido

GUANGZHOU, China, 19 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- O impulso global do AION UT continuou a crescer em maio de 2026, com vendas mensais alcançando 3.331 unidades — um aumento de 60% em relação ao mês anterior — tornando-o o hatchback elétrico de marca chinesa de crescimento mais rápido em seu segmento.

Desde sua estreia global em 2025, o AION UT expandiu-se rapidamente pelo Sudeste Asiático, América do Sul, Oceania e Europa. Da Tailândia e Indonésia a Singapura e Uruguai, da Austrália a Milão, sua presença global cresceu de forma constante em pouco mais de um ano, com o modelo figurando consistentemente entre os mais vendidos em diversos mercados.

Esse sucesso tem como base uma força de produto excepcional. Projetado pelo Centro de Design da GAC em Milão, o AION UT combina a estética "Digital Magic Cube" com uma silhueta fastback elegante que define uma nova identidade de tendência. Seu entre-eixos líder de categoria de 2.750 mm oferece amplo espaço interno, enquanto a tecnologia Magazine Battery 2.0 mantém um histórico impecável de segurança "zero combustão espontânea". Com carregamento rápido de 24 minutos e funcionalidade V2L, o UT cobre todos os cenários de uso, desde deslocamentos urbanos até aventuras ao ar livre. Essas capacidades completas lhe renderam prêmios de prestígio, incluindo "The Most Valuable EV Award" no Bangkok International Motor Show, "Best Compact Electric Vehicle Award" no México e "BEST SUBCOMPACT HATCHBACK 5 Dr.EV" no CAR OF THE YEAR 2026 da Tailândia, além de amplo reconhecimento da mídia global e dos clientes.

Além da excelência do produto, o AION UT também se destacou por colaborações intersetoriais em esportes e entretenimento. Em parceria com a estrela do futebol Luis Suárez e o cantor de Hong Kong Vic Teo, entre outros, o UT aprofundou sua conexão com usuários mais jovens, reforçando seu posicionamento como um trendsetter global e consolidando sua reputação como um "best-seller global chinês".

O rápido crescimento do AION UT tem peso estratégico significativo, refletindo a aceleração da implementação da estratégia "One GAC 2.0" da GAC. Da exportação de produtos à globalização completa do ecossistema, o UT está impulsionando os veículos de nova energia de alta qualidade da China para o cenário mundial. À medida que a GAC se aproxima do marco de seu 30 milionésimo veículo produzido, o AION UT — como o modelo de crescimento mais rápido — adiciona um capítulo importante à jornada global da GAC.

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FONTE GAC