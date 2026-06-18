「AION UT」が5月に前月比60％の伸びを記録、中国ブランドの電気ハッチバックの中で最も急成長中のモデルに

中国・広州、2026年6月19日 /PRNewswire/ -- 2026年5月、「AION UT」の世界的な勢いはさらに高まり、月間販売台数は3,331台（前月比60％増）に達し、同セグメントにおいて最も急成長している中国ブランドの電気ハッチバックとなりました。

2025年の世界デビュー以来、AION UTは、東南アジア、南米、オセアニア、そしてヨーロッパへと急速に販売網を拡大してきました。タイやインドネシアからシンガポール、ウルグアイ、そしてオーストラリアからミラノに至るまで、わずか1年余りの間にその世界的な展開は着実に拡大し、このモデルは複数の市場で常にベストセラーの座を維持しています。

この成功は、卓越した製品力に根ざしています。GACのMilan Design CenterによってデザインされたAION UTは、「Digital Magic Cube」の美学と、スタイリッシュなファストバックのシルエットを融合させ、新たなトレンドを牽引するアイデンティティを確立しています。クラストップの2,750mmのホイールベースにより、広々とした室内空間を実現しているほか、「Magazine Battery 2.0」テクノロジーにより、「自然発火ゼロ」という完璧な安全実績を維持しています。24分間の急速充電とV2L機能を備えたUTは、都市部の通勤からアウトドアでの冒険まで、あらゆる利用シーンに対応します。こうしたオールラウンドな性能が評価され、バンコク国際モーターショー（Bangkok International Motor Show）での「The Most Valuable EV Award」、メキシコでの「Best Compact Electric Vehicle Award」、タイの「CAR OF THE YEAR 2026」における「BEST SUBCOMPACT HATCHBACK 5 Dr.EV」など、数々の栄誉ある賞を受賞したほか、世界中のメディアや顧客から広く称賛されています。

優れた製品性能だけでなく、AION UTはスポーツやエンターテインメント分野における業界横断的なコラボレーションを通じて、その存在感を確立してきました。UTは、サッカー界のスター選手Luis Suárezや香港の歌手Vic Teoらと提携し、若いユーザー層とのつながりを深めるとともに、グローバルなトレンドセッターとしての地位を強化し、「中国発のグローバル・ベストセラー」としての評判を確固たるものにしました。

AION UTの急速な台頭は、GACの「One GAC 2.0」戦略の展開が加速していることを反映しており、戦略的に大きな意味を持っています。製品の輸出からエコシステム全体のグローバル化に至るまで、UTは中国製の高品質な新エネルギー車を世界の舞台へと押し出しています。GACが累計生産台数3,000万台という大きな節目を目前に控える中、最も急成長しているモデルであるAION UTは、GACのグローバル化の道のりに力強い新たな一章を刻んでいます。

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SOURCE GAC