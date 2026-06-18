-AION UT registra un crecimiento del 60% intermensual en mayo, convirtiéndose en el hatchback eléctrico chino de más rápido crecimiento

GUANGZHOU, China, 19 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El impulso global del AION UT continuó creciendo en mayo de 2026, con ventas mensuales que alcanzaron las 3.331 unidades, un aumento del 60% con respecto al mes anterior, lo que lo convierte en el hatchback eléctrico de marca china de más rápido crecimiento en su segmento.

Desde su debut mundial en 2025, el AION UT se ha expandido rápidamente por el sudeste asiático, Sudamérica, Oceanía y Europa. Desde Tailandia e Indonesia hasta Singapur y Uruguay, desde Australia hasta Milán, su presencia global ha crecido de forma constante en poco más de un año, y el modelo se sitúa sistemáticamente entre los más vendidos en múltiples mercados.

Este éxito radica en la excepcional calidad de su producto. Diseñado por el Centro de Diseño de GAC en Milán, el AION UT combina la estética del Cubo Mágico Digital con una elegante silueta fastback que define una nueva identidad que marca tendencia. Su distancia entre ejes líder en su clase de 2.750 mm ofrece un interior espacioso, mientras que la tecnología Magazine Battery 2.0 mantiene un impecable historial de seguridad de "Cero Combustión Espontánea". Con carga rápida de 24 minutos y funcionalidad V2L, el UT cubre todos los escenarios de uso, desde desplazamientos urbanos hasta aventuras al aire libre. Estas capacidades integrales le han valido prestigiosos galardones, incluyendo el premio "Vehículo Eléctrico Más Valioso" en el Salón Internacional del Automóvil de Bangkok, el premio "Mejor Vehículo Eléctrico Compacto" en México y el premio "MEJOR SUBCOMPACT HATCHBACK 5 Dr.EV" en el premio Coche del Año 2026 de Tailandia, además de elogios generalizados de medios de comunicación y clientes de todo el mundo.

Más allá de la excelencia del producto, el AION UT se ha distinguido por sus colaboraciones con figuras destacadas del mundo del deporte y el entretenimiento. Gracias a alianzas con estrellas del fútbol como Luis Suárez y el cantante de Hong Kong Vic Teo, entre otros, el UT ha fortalecido su conexión con los usuarios más jóvenes, consolidando su posición como referente mundial y afianzando su reputación como un éxito de ventas global en China.

El rápido ascenso del AION UT tiene un peso estratégico significativo, reflejando la implementación acelerada de la estrategia "One GAC 2.0" de GAC. Desde la exportación de productos hasta la globalización completa del ecosistema, el UT está impulsando los vehículos chinos de nueva energía de alta calidad al escenario mundial. A medida que GAC se acerca al hito de producir su vehículo número 30 millones, el AION UT, como el modelo de mayor crecimiento, añade un capítulo importante a la trayectoria de globalización de GAC.

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