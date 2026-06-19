AION UT verzeichnet im Mai ein Wachstum von 60 % gegenüber dem Vormonat und entwickelt sich zum am stärksten wachsenden chinesischen Elektro-Fließheckmodell

News provided by

GAC

Jun 19, 2026, 07:16 ET

GUANGZHOU, China, 19. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Die weltweite Dynamik rund um den AION UT nahm im Mai 2026 weiter zu: Der Monatsabsatz erreichte 3331 Einheiten, ein Anstieg von 60 % gegenüber dem Vormonat, wodurch das Modell zum am stärksten wachsenden Elektro-Fließheckmodell einer chinesischen Marke in seinem Segment wurde.

Continue Reading

Seit seinem weltweiten Debüt im Jahr 2025 hat der AION UT seine Präsenz in Südostasien, Südamerika, Ozeanien und Europa rasch ausgebaut. Von Thailand und Indonesien bis nach Singapur und Uruguay sowie von Australien bis nach Mailand ist die weltweite Präsenz des Modells in etwas mehr als einem Jahr stetig gewachsen, wobei es in mehreren Märkten regelmäßig zu den Bestsellern zählt.

Dieser Erfolg beruht auf der außergewöhnlichen Stärke des Produkts. Der vom GAC Design Center in Mailand entworfene AION UT verbindet die „Digital Magic Cube"‑Ästhetik mit einer stilvollen Fastback-Silhouette und prägt damit eine neue, trendsetzende Identität. Sein in dieser Klasse führender Radstand von 2750 mm schafft einen geräumigen Innenraum, während die Technologie Magazine Battery 2.0 eine makellose Sicherheitsbilanz ohne Fälle spontaner Selbstentzündung aufweist. Mit Schnellladen in 24 Minuten und V2L-Funktion deckt der UT alle Nutzungsszenarien ab, vom Pendeln in der Stadt bis zu Outdoor-Abenteuern. Für diese umfassenden Eigenschaften erhielt das Fahrzeug prestigeträchtige Auszeichnungen, darunter den „The Most Valuable EV Award" (Preis für das wertvollste Elektrofahrzeug) auf der Bangkok International Motor Show, den „Best Compact Electric Vehicle Award" (Preis für das beste kompakte Elektrofahrzeug) in Mexiko und die Auszeichnung „BEST SUBCOMPACT HATCHBACK 5 Dr.EV" (bester elektrischer fünftüriger Kleinwagen mit Schrägheck) bei Thailands „CAR OF THE YEAR 2026". Zugleich fand es breite Anerkennung bei internationalen Medien und Kunden.

Über die herausragende Produktqualität hinaus hat der AION UT durch branchenübergreifende Kooperationen in Sport und Unterhaltung Akzente gesetzt. In Zusammenarbeit unter anderem mit Fußballstar Luis Suárez und dem Hongkonger Sänger Vic Teo hat der UT seine Verbindung zu jüngeren Nutzern vertieft, seine Positionierung als globaler Trendsetter untermauert sowie seinen Ruf als „weltweiter Bestseller aus China" gefestigt.

Der rasante Aufstieg des AION UT hat erhebliche strategische Bedeutung und spiegelt die beschleunigte Umsetzung der „One GAC 2.0"-Strategie von GAC wider. Vom Produktexport bis zur umfassenden Globalisierung des Ökosystems bringt der UT hochwertige chinesische Fahrzeuge mit alternativen Antrieben auf die Weltbühne. Während sich GAC dem bedeutenden Meilenstein der Produktion seines 30-millionsten Fahrzeugs nähert, schreibt der AION UT – als am stärksten wachsendes Modell – ein beeindruckendes Kapitel in der Globalisierungsgeschichte von GAC.

Weitere Informationen zu GAC finden Sie auf: https://www.gacgroup.com/en oder folgen Sie uns in den sozialen Medien.

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

En mai, l'AION UT a affiché une croissance de 60 % en glissement mensuel, devenant ainsi la berline électrique chinoise à la croissance la plus rapide

En mai, l'AION UT a affiché une croissance de 60 % en glissement mensuel, devenant ainsi la berline électrique chinoise à la croissance la plus rapide

L'essor mondial de l'AION UT s'est poursuivi en mai 2026, avec des ventes mensuelles atteignant 3 331 unités – soit une hausse de 60 % par rapport au ...
GAC startet „Hong Kong ACTION 2.0" und präsentiert erstmals den E9 Premium - GAC präsentiert auf der Hong Kong International Auto Expo 2026 eine All-Star-Modellpalette und treibt damit seine hochwertige globale Expansion voran

GAC startet „Hong Kong ACTION 2.0" und präsentiert erstmals den E9 Premium - GAC präsentiert auf der Hong Kong International Auto Expo 2026 eine All-Star-Modellpalette und treibt damit seine hochwertige globale Expansion voran

Am 18. Juni wurde die Hong Kong International Auto Expo offiziell eröffnet. Unter dem Motto „All New GAC, Going Global" hinterließ die GAC Group mit...
More Releases From This Source

Explore

Automotive

Automotive

Electronic Design Automation

Electronic Design Automation

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Transportation, Trucking & Railroad

Transportation, Trucking & Railroad

News Releases in Similar Topics