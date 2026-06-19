En mayo, AION UT registró un crecimiento del 60 % respecto al mes anterior y se convirtió en el hatchback eléctrico chino de más rápido crecimiento.

GUANGZHOU, China, 19 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- La gran popularidad global de AION UT se mantuvo en alza en mayo de 2026, con ventas mensuales que alcanzaron las 3.331 unidades, un 60 % más que el mes anterior. Con este desempeño, se convirtió en el hatchback eléctrico de marca china de más rápido crecimiento en su segmento.

Desde su debut mundial en 2025, el AION UT ha ampliado rápidamente su presencia en mercados del Sudeste Asiático, Sudamérica, Oceanía y Europa. Desde Tailandia e Indonesia hasta Singapur y Uruguay, y desde Australia hasta Milán, su presencia internacional ha crecido de forma sostenida en poco más de un año, posicionándose de manera constante entre los modelos más vendidos en diversos mercados.

Este éxito se debe a la fortaleza excepcional del producto. El AION UT, diseñado por el Centro de Diseño de Milán de GAC, combina la estética "Digital Magic Cube" con una elegante silueta fastback, lo que le confiere una identidad innovadora que marca tendencia. Su distancia entre ejes de 2.750 mm, líder en su categoría, permite proporcionar un amplio espacio interior, mientras que la tecnología Magazine Battery 2.0 mantiene un historial de seguridad impecable, sin casos de combustión espontánea registrados. Con carga rápida en tan solo 24 minutos y función V2L (Vehicle-to-Load), el UT se adapta a todo tipo de usos, desde los desplazamientos urbanos diarios hasta las aventuras al aire libre. Estas prestaciones integrales le han valido prestigiosos reconocimientos, entre ellos el premio al "Vehículo eléctrico más valioso" en el Salón Internacional del Automóvil de Bangkok, el galardón al "Mejor vehículo eléctrico compacto" en México y el premio "MEJOR HATCHBACK ELÉCTRICO SUBCOMPACTO DE 5 PUERTAS" en los premios CAR OF THE YEAR 2026 de Tailandia. Además, ha recibido numerosos elogios tanto de los medios especializados como de consumidores de todo el mundo.

Más allá su excelencia, el AION UT ha logrado destacarse gracias a colaboraciones intersectoriales en los ámbitos del deporte y el entretenimiento. A través de colaboraciones con figuras como el futbolista uruguayo Luis Suárez y el cantante hongkonés Vic Teo, entre otros, el UT ha fortalecido su conexión con los usuarios más jóvenes y, de esta manera refuerza su posicionamiento como marcador de tendencia y consolida su reputación como un auténtico "éxito en ventas chino con alcance global".

El rápido crecimiento del AION UT tiene una importante relevancia estratégica, ya que refleja la aceleración en la implementación de la estrategia "One GAC 2.0" de GAC. Más allá de la exportación de productos, el UT está impulsando la globalización del ecosistema completo y llevando los vehículos de nueva energía chinos de alta calidad al escenario internacional. Ahora que GAC está por alcanzar el importante hito de 30 millones de vehículos producidos, el AION UT, como su modelo de más rápido crecimiento, suma un nuevo y sólido capítulo a la trayectoria de internacionalización de la compañía.

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FUENTE GAC