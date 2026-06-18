AION UT ทำยอดขายเดือนพฤษภาคมเติบโต 60% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ขึ้นแท่นรถแฮตช์แบ็กไฟฟ้าจากจีนที่เติบโตเร็วที่สุด

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GAC

19 Jun, 2026, 01:59 CST

กว่างโจว, ประเทศจีน, 19 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- กระแสความนิยมของ AION UT ในตลาดโลกยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในเดือนพฤษภาคม 2569 ยอดจำหน่ายรายเดือนพุ่งแตะ 3,331 คัน เพิ่มขึ้น 60% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ส่งผลให้ก้าวขึ้นเป็นรถยนต์แฮตช์แบ็กพลังงานไฟฟ้าแบรนด์จีนที่มีอัตราการเติบโตสูงที่สุดในกลุ่มตลาดเดียวกัน

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นับตั้งแต่เปิดตัวสู่ตลาดโลกในปี 2568 AION UT ได้ขยายตลาดอย่างรวดเร็วครอบคลุมทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อเมริกาใต้ โอเชียเนีย และยุโรป ตั้งแต่ประเทศไทยและอินโดนีเซีย ไปจนถึงสิงคโปร์และอุรุกวัย จากออสเตรเลียสู่มหานครมิลาน ภายในเวลาเพียงปีเศษ AION UT ได้สร้างการเติบโตในตลาดโลกอย่างต่อเนื่อง พร้อมก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในรถยนต์รุ่นที่มียอดขายสูงสุดในหลายประเทศ

ความสำเร็จดังกล่าวมีรากฐานมาจากศักยภาพอันโดดเด่นของตัวผลิตภัณฑ์เอง AION UT ได้รับการออกแบบโดยศูนย์ออกแบบมิลาน (Milan Design Center) ของ GAC โดยผสานแนวคิดการออกแบบ Digital Magic Cube เข้ากับรูปทรงตัวถังสไตล์ฟาสต์แบ็กอันโฉบเฉี่ยว จนเกิดเป็นเอกลักษณ์แห่งความทันสมัยที่กำลังกำหนดเทรนด์ใหม่ของตลาด ด้วยระยะฐานล้อชั้นนำในกลุ่มเดียวกันที่ 2,750 มิลลิเมตร AION UT มอบพื้นที่ห้องโดยสารที่กว้างขวางเหนือระดับ ขณะที่เทคโนโลยีแบตเตอรี่ Magazine Battery 2.0 ยังคงรักษามาตรฐานความปลอดภัยระดับสูง ด้วยสถิติการใช้งานที่ไม่เคยเกิดเหตุแบตเตอรี่ลุกไหม้จากการลุกติดไฟได้เอง (Zero-Spontaneous-Combustion) นอกจากนี้ ระบบชาร์จเร็วที่ใช้เวลาเพียง 24 นาที และฟังก์ชัน V2L หรือการจ่ายพลังงานไฟฟ้าจากตัวรถไปยังอุปกรณ์ภายนอก ยังช่วยให้ AION UT สามารถตอบโจทย์การใช้งานได้ครอบคลุมทุกสถานการณ์ ตั้งแต่การเดินทางในชีวิตประจำวันภายในเมือง ไปจนถึงกิจกรรมท่องเที่ยวและการผจญภัยกลางแจ้ง ด้วยความสามารถอันรอบด้านดังกล่าว AION UT จึงได้รับรางวัลและการยกย่องจากเวทีระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง อาทิ รางวัล "The Most Valuable EV Award" จากงาน Bangkok International Motor Show, รางวัล "Best Compact Electric Vehicle Award" จากประเทศเม็กซิโก และรางวัล "BEST SUBCOMPACT HATCHBACK 5 Dr. EV" จากเวที CAR OF THE YEAR ประจำปี 2569 ของประเทศไทย ตลอดจนได้รับคำชื่นชมอย่างกว้างขวางจากสื่อมวลชนและผู้บริโภคทั่วโลก

นอกเหนือจากความโดดเด่นของตัวผลิตภัณฑ์แล้ว AION UT ยังสร้างปรากฏการณ์ผ่านความร่วมมือข้ามอุตสาหกรรมทั้งในวงการกีฬาและบันเทิง โดยได้ร่วมงานกับ Luis Suárez นักฟุตบอลชื่อดังระดับโลก และ Vic Teo นักร้องชื่อดังจากฮ่องกง รวมถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงอีกหลายราย ความร่วมมือเหล่านี้ช่วยให้ AION UT เข้าถึงกลุ่มผู้ใช้งานรุ่นใหม่ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตอกย้ำภาพลักษณ์ในฐานะผู้นำเทรนด์ระดับโลก และเสริมความแข็งแกร่งให้กับชื่อเสียงของรถยนต์รุ่นนี้ในฐานะ "รถขายดีระดับโลกจากจีน"

การเติบโตอย่างรวดเร็วของ AION UT ยังมีนัยสำคัญเชิงกลยุทธ์อย่างยิ่ง โดยสะท้อนให้เห็นถึงความคืบหน้าอย่างรวดเร็วของการขับเคลื่อนกลยุทธ์ "One GAC 2.0" ของ GAC จากจุดเริ่มต้นของการส่งออกผลิตภัณฑ์ สู่การขยายระบบนิเวศทางธุรกิจสู่ระดับโลกอย่างครบวงจร AION UT กำลังมีบทบาทสำคัญในการผลักดันรถยนต์พลังงานใหม่คุณภาพสูงจากประเทศจีนให้ก้าวขึ้นสู่เวทีโลก ในขณะที่ GAC กำลังมุ่งหน้าสู่หมุดหมายสำคัญของการผลิตรถยนต์ครบ 30 ล้านคัน AION UT ซึ่งเป็นรถรุ่นที่มีอัตราการเติบโตรวดเร็วที่สุด ก็กำลังร่วมจารึกอีกหนึ่งบทสำคัญอันทรงพลังในเส้นทางการขยายธุรกิจสู่ระดับโลกของ GAC

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GAC กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ https://www.gacgroup.com/en หรือติดตามข่าวสารผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของบริษัท

SOURCE GAC

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