아이온 UT, 5월 전월 대비 60% 성장… 중국 전기차 해치백 중 가장 빠른 성장세 기록

광저우, 중국 2026년 6월 19일 /PRNewswire/-- 아이온 UT(AION UT)의 세계적 모멘텀이 2026년 5월에도 계속 강화되며 월 판매량이 3331대를 기록해 전월 대비 60% 증가했으며, 해당 세그먼트에서 가장 빠르게 성장하는 중국 브랜드 전기 해치백이 됐다.

2025년 글로벌 데뷔 이후 아이온 UT는 동남아시아, 남미, 오세아니아 및 유럽 전역으로 빠르게 확장했다. 태국과 인도네시아에서 싱가포르와 우루과이까지, 호주에서 밀라노까지 1년여 만에 세계적 입지가 꾸준히 성장했으며, 여러 시장에서 지속적으로 베스트셀러 순위에 올랐다.

이러한 성공은 탁월한 제품 경쟁력에 기반한다. GAC의 밀라노 디자인 센터(Milan Design Center)가 설계한 아이온 UT는 디지털 매직 큐브(Digital Magic Cube) 미학과 세련된 패스트백 실루엣을 결합해 새로운 트렌드세터 정체성을 정의한다. 동급 최고 수준의 2750mm 휠베이스는 넓은 실내 공간을 제공하며, 매거진 배터리 2.0(Magazine Battery 2.0) 기술은 완벽한 '자연발화 제로(Zero-Spontaneous-Combustion)' 안전 기록을 유지한다. 24분 급속 충전과 V2L 기능을 갖춘 UT는 도심 통근부터 야외 어드벤처까지 모든 사용 시나리오를 커버한다. 이러한 전방위적 역량은 방콕 국제 모터쇼(Bangkok International Motor Show)의 '가장 가치 있는 전기차 어워드(The Most Valuable EV Award)', 멕시코의 '최고 소형 전기차 어워드(Best Compact Electric Vehicle Award)', 태국 '2026 올해의 차(CAR OF THE YEAR 2026)'의 '최고의 서브콤팩트 5도어 EV 해치백(BEST SUBCOMPACT HATCHBACK 5 Dr.EV)' 등 권위 있는 상을 수상했으며, 글로벌 미디어와 고객들로부터 광범위한 호평을 받았다.

제품 우수성을 넘어 아이온 UT는 스포츠와 엔터테인먼트 분야의 교차 산업 협업을 통해 입지를 다졌다. UT는 축구 스타 루이스 수아레스(Luis Suárez)와 홍콩 가수 빅 테오(Vic Teo) 등과의 파트너십을 통해 젊은 사용자들과의 연결을 심화하며 글로벌 트렌드세터로서의 포지셔닝을 강화하고 '중국의 글로벌 베스트셀러'로서의 명성을 공고히 했다.

아이온 UT의 빠른 부상은 GAC의 '원 GAC 2.0(One GAC 2.0)' 전략의 가속화된 전개를 반영하는 중요한 전략적 의미를 지닌다. 제품 수출에서 완전한 생태계 글로벌화까지 UT는 중국의 고품질 신에너지 차량을 세계 무대로 이끌고 있다. GAC가 3000만 번째 차량 출고라는 중요한 이정표에 다가서는 가운데, 가장 빠르게 성장하는 모델인 아이온 UT는 GAC의 글로벌화 여정에 강력한 챕터를 더한다.

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SOURCE GAC