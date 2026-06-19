En mai, l'AION UT a affiché une croissance de 60 % en glissement mensuel, devenant ainsi la berline électrique chinoise à la croissance la plus rapide

GUANGZHOU, Chine, 19 juin 2026 /PRNewswire/ -- L'essor mondial de l'AION UT s'est poursuivi en mai 2026, avec des ventes mensuelles atteignant 3 331 unités – soit une hausse de 60 % par rapport au mois précédent – ce qui en fait la berline électrique de marque chinoise connaissant la croissance la plus rapide dans son segment.

Depuis son lancement mondial en 2025, l'AION UT s'est rapidement imposée en Asie du Sud-Est, en Amérique du Sud, en Océanie et en Europe. De la Thaïlande et de l'Indonésie à Singapour, en passant par l'Uruguay, de l'Australie à Milan, sa présence mondiale n'a cessé de s'étendre en un peu plus d'un an, ce modèle figurant régulièrement parmi les meilleures ventes sur de nombreux marchés.

Ce succès repose sur la qualité exceptionnelle du produit. Conçue par le Centre de design de Milan de GAC, l'AION UT allie l'esthétique du « Digital Magic Cube » à une silhouette fastback élégante qui définit une nouvelle identité avant-gardiste. Son empattement de 2 750 mm, le plus long de sa catégorie, offre un habitacle spacieux, tandis que la technologie « Magazine Battery 2.0 » affiche un bilan de sécurité irréprochable en matière de « zéro combustion spontanée ». Grâce à sa recharge rapide en 24 minutes et à sa fonctionnalité V2L, l'UT s'adapte à tous les types d'utilisation, des trajets urbains aux aventures en plein air. Ces performances polyvalentes lui ont valu des distinctions prestigieuses, notamment le « Prix du meilleur véhicule électrique » au Salon international de l'automobile de Bangkok, le « Prix du meilleur véhicule électrique compact » au Mexique et la « MEILLEURE BERLINE SUBCOMPACTE 5 Dr.EV » lors de la VOITURE DE L'ANNÉE 2026 en Thaïlande, ainsi que les éloges unanimes des médias internationaux et des clients.

Au-delà de l'excellence du produit, l'AION UT s'est imposé grâce à des collaborations intersectorielles dans les domaines du sport et du divertissement. En s'associant notamment à la star du football Luis Suárez et au chanteur hongkongais Vic Teo, l'UT a renforcé ses liens avec les jeunes utilisateurs, consolidant ainsi son positionnement de précurseur mondial et sa réputation de « best-seller chinois à l'international ».

L'essor rapide de l'AION UT revêt une importance stratégique considérable, reflétant le déploiement accéléré de la stratégie « One GAC 2.0 » de GAC. De l'exportation de produits à la mondialisation complète de l'écosystème, l'UT propulse les véhicules chinois à énergie nouvelle de haute qualité sur la scène internationale. Alors que GAC s'apprête à franchir une étape majeure avec la sortie de son 30-millionième véhicule, l'AION UT – qui est le modèle connaissant la croissance la plus rapide – ajoute un chapitre marquant au parcours de mondialisation de GAC.

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