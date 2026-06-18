5月環比增長60%領跑細分市場，AION UT成中國品牌增速最快EV-Hatchback

熱銷源於產品硬實力。AION UT由米蘭設計中心操刀，數字魔方美學搭配時尚大掀背，塑造潮流ICON氣質；2750mm超長軸距帶來越級空間；彈匣電池2.0技術保持「零自燃」記錄，24分鍾快充與V2L外放電覆蓋全場景需求。憑借全能表現，UT先後榮膺曼谷車展「最具價值純電車型」、墨西哥「最佳緊湊型電動車」、泰國「CAR OF THE YEAR 2026最佳五門純電小型掀背車」等權威獎項，贏得全球媒體與用戶一致好評。

不止於產品力，AION UT更以跨界營銷玩轉體娛圈，攜手足球巨星蘇亞雷斯、香港人氣歌手張與辰等，深入年輕圈層，強化「全球新時代風尚標」定位，讓「中國品牌全球爆款車」標簽深入人心。

AION UT的快速成長承載著廣汽「One GAC 2.0」戰略加速落地的深遠意義。從產品出海到生態出海，AION UT正推動中國高品質新能源汽車走向世界。值此廣汽即將迎來3000萬輛下線的重要裡程碑之際，AION UT以「增速最快」的姿態，為廣汽全球化進程寫下鏗鏘注腳。

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SOURCE GAC