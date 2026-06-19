AION UT Catat Pertumbuhan Bulan-ke-Bulan 60% pada Mei, Menjadi Hatchback EV China Berkembang Terpantas

GUANGZHOU, China, 19 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Momentum global AION UT terus meningkat pada Mei 2026, dengan jualan bulanan mencapai 3,331 unit – peningkatan 60% berbanding bulan sebelumnya – sekali gus menjadikannya hatchback elektrik jenama China yang mencatat pertumbuhan terpantas dalam segmennya.

Sejak penampilan sulung globalnya pada tahun 2025, AION UT berkembang pesat merentasi Asia Tenggara, Amerika Selatan, Oceania dan Eropah. Dari Thailand dan Indonesia hingga Singapura dan Uruguay, serta dari Australia hingga Milan, jejak globalnya terus berkembang dalam tempoh setahun lebih sahaja, dengan model tersebut tersenarai dalam kalangan model terlaris secara konsisten di pelbagai pasaran.

Kejayaan ini berpunca daripada kelebihan produk yang luar biasa. Direka oleh Pusat Reka Bentuk Milan GAC, AION UT menggabungkan estetika Digital Magic Cube dengan siluet fastback yang bergaya, sekali gus mentakrifkan identiti penetap trend yang baharu. Jarak rodanya berukuran 2,750mm yang mendahului kelas menawarkan ruang dalaman yang luas, manakala teknologi Magazine Battery 2.0 mengekalkan rekod keselamatan "Sifar-Pembakaran-Spontan" yang sempurna. Dengan keupayaan pengecasan pantas selama 24 minit serta fungsian V2L, UT meliputi semua senario penggunaan daripada perjalanan ulang-alik dalam bandar hingga aktiviti pengembaraan luar. Keupayaan menyeluruh ini telah melayakkannya meraih anugerah berprestij termasuk "The Most Valuable EV Award" di Bangkok International Motor Show, "Best Compact Electric Vehicle Award" di Mexico dan "BEST SUBCOMPACT HATCHBACK 5 Dr. EV" di CAR OF THE YEAR 2026 Thailand, selain menerima pujian meluas daripada media dan pelanggan global.

Selain kecemerlangan produknya, AION UT turut mencipta impak berkekalan menerusi kerjasama rentas industri dalam bidang sukan dan hiburan. Melalui jalinan kerjasama dengan bintang bola sepak Luis Suárez serta penyanyi Hong Kong Vic Teo, antara lain, UT mempererat hubungannya dengan pengguna muda, sekali gus memperkukuh kedudukannya sebagai penetap trend global dan memantapkan reputasinya sebagai "produk terlaris global dari China."

Peningkatan pantas AION UT membawa kepentingan strategik yang besar kerana ia mencerminkan pelaksanaan yang dipercepat bagi strategi "One GAC 2.0" oleh GAC. Daripada eksport produk kepada globalisasi ekosistem menyeluruh, UT memacu kenderaan tenaga baharu China yang berkualiti tinggi ke pentas dunia. Ketika GAC menghampiri pencapaian utamanya iaitu pengeluaran kenderaan ke-30 juta, AION UT — sebagai model yang mencatat pertumbuhan terpantas — menambah bab yang hebat kepada perjalanan globalisasi GAC.

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