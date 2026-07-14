ASIA'S 50 BEST BARS DÉVOILE LA LISTE ÉTENDUE DES BARS CLASSÉS 51-100 POUR 2026

LONDRES, 14 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Asia's 50 Best Bars, sponsorisé par Perrier, a dévoilé la sixième édition de la liste 51-100 pour 2026, célébrant la richesse, la diversité et l'évolution continue du paysage de la coquetellerie en Asie. Annoncée en amont de la cérémonie de remise des prix en direct à Macao, cette liste élargie recense 25 villes à travers l'Asie, témoignant à la fois du positionnement privilégié des capitales de la vie nocturne et de l'essor croissant des destinations émergentes.

Points à retenir de la liste 51-100 :

Asia’s 50 Best Bars, sponsored by Perrier, unveils the extended 51–100 list for 2026, featuring 11 new entries across 25 cities in Asia.

Le classement 51-100 de cette année accueille 11 nouveaux venus, mettant en avant les talents émergents et l'évolution des tendances de consommation à travers l'Asie.

Singapour compte sept bars dans la liste élargie, dont deux nouvelles entrées : le BOP (No.52) et le Bar Bon Funk (No.90) ; le BOP est d'ailleurs la nouvelle entrée la mieux classée dans la liste 51-100

(No.52) et le (No.90) ; le BOP est d'ailleurs la nouvelle entrée la mieux classée dans la liste 51-100 Kuala Lumpur s'impose avec quatre bars dans le classement, dont le Cabinet 8 (No.65), qui fait son entrée pour la première fois

(No.65), qui fait son entrée pour la première fois Les bars de Tokyo et de Séoul occupent chacun quatre places dans le classement, parmi lesquelles figurent une nouvelle entrée, The Bar at the Ritz-Carlton Tokyo (No.75), ainsi que le Charles H de Séoul, qui grimpe au No.87

(No.75), ainsi que le de Séoul, qui grimpe au No.87 The Enigma Mansion (No.55), à Hô Chi Minh-Ville, affiche la plus forte progression de la liste élargie, gagnant 38 places par rapport à son classement de 2025

(No.55), à Hô Chi Minh-Ville, affiche la plus forte progression de la liste élargie, gagnant 38 places par rapport à son classement de 2025 La Chine continentale renforce sa présence avec des destinations émergentes telles que Hangzhou, représentée par une nouvelle entrée, Chimney (No.91), et Pékin avec Bar Long Fong (No.96)

(No.91), et Pékin avec (No.96) Des bars issus de destinations émergentes, notamment Galle et Makati, font également leur entrée dans la liste élargie 51-100

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Faye Huggett, directrice de la communauté pour le classement Asia's 50 Best Bars, déclare : « Il est inspirant de voir l'émergence continue, dans la liste 51-100 de cette année, d'établissements qui rendent hommage à leurs cultures locales et à leurs ingrédients d'origine. De la Chine continentale à l'Asie du Sud-Est, en passant par le sous-continent indien, des professionnels de l'innovation démontrent que la créativité ne connaît aucune limite quand il s'agit de cocktails ».

Ce classement est établi à partir des votes de l'Asia's 50 Best Bars Academy : un groupe influent et paritaire, composé de plus de 300 barmans, propriétaires de bars, journalistes spécialisés dans les boissons et experts en cocktails issus de toute la région, qui votent pour les établissements qui, selon eux, offrent les meilleures expériences de bar en Asie.

Le classement Asia's 50 Best Bars 2026 sera dévoilé lors d'une cérémonie de remise des prix en direct qui se tiendra à Macao le 28 juillet 2026, et qui sera organisée en collaboration avec ses partenaires locaux Wynn Macau et Wynn Palace. La cérémonie sera retransmise en direct sur la chaîne YouTube 50 Best, à partir de 20 h, heure de Macao.

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