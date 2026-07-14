ASIA'S 50 BEST BARS、2026年の拡張版51-100位リストを発表

ロンドン, 2026年7月14日 /PRNewswire/ -- Perrierがスポンサーを務めるAsia's 50 Best Barsは、2026年版として第6回となる51-100位リストを発表しました。このリストは、アジアのカクテルシーンの奥深さ、多様性、そして継続的な進化を称えるものです。マカオで開催されるライブ授賞式に先立って発表されたこの拡張リストは、アジア全域の25都市に及び、すでに確立されたバー文化の中心地と、新たに存在感を高める都市の双方を反映しています。

51-100位リストの主なポイント：

Asia’s 50 Best Bars, sponsored by Perrier, unveils the extended 51–100 list for 2026, featuring 11 new entries across 25 cities in Asia.

今年の51-100位リストには11軒が新たに加わり、アジア全域で台頭する新たな才能や、変化するお酒のトレンドを浮き彫りにしています。

シンガポールからは、新規ランクインの BOP (No.52)と Bar Bon Funk (No.90)を含む7軒のバーが拡張リスト入りし、BOPは51-100位リストにおける新規ランクインの中で最高位となりました。

(No.52)と (No.90)を含む7軒のバーが拡張リスト入りし、BOPは51-100位リストにおける新規ランクインの中で最高位となりました。 クアラルンプールは、 Cabinet 8 (No.65)の初登場を含め、4軒のバーがリスト入りし、勢いを見せています。

(No.65)の初登場を含め、4軒のバーがリスト入りし、勢いを見せています。 東京とソウルからはそれぞれ4軒がリスト入りしており、初登場の The Bar at the Ritz-Carlton Tokyo (No.75)や、No.87に順位を上げたソウルの Charles H が含まれます。

(No.75)や、No.87に順位を上げたソウルの が含まれます。 ホーチミン市の The Enigma Mansion (No.55)は、2025年の順位から38ランク上昇し、拡張リストで最大の順位上昇を記録しました。

(No.55)は、2025年の順位から38ランク上昇し、拡張リストで最大の順位上昇を記録しました。 中国本土は、初登場の Chimney (No.91)を擁する杭州や、 Bar Long Fong (No.96)を擁する北京などの新興都市を通じて存在感を強めています。

(No.91)を擁する杭州や、 (No.96)を擁する北京などの新興都市を通じて存在感を強めています。 ゴールやマカティなどの新興都市のバーも、51-100の拡張リストに初登場しました。

51-100位リストの全ランキングは、こちらをご覧ください。

Asia's 50 Best Barsのコミュニティ担当ディレクターであるFaye Huggett氏は、次のように述べています。「今年の51-100 位リストで、地元文化やその土地ならではの食材に敬意を表する店舗が引き続き登場していることは、大変心を動かされるものです。中国本土から東南アジア、インド亜大陸に至るまで、創意あふれるプロフェッショナルたちは、カクテルの創造性に限界がないことを示しています。」

このランキングは、Asia's 50 Best Bars Academyの投票に基づいて編成されています。同アカデミーは、地域全体の300名を超えるバーテンダー、バーオーナー、ドリンクジャーナリスト、カクテル専門家で構成される、影響力がありジェンダーバランスの取れたグループで、メンバーはアジアで最高のバー体験を提供していると考える店舗に投票します。

Asia's 50 Best Bars 2026は、開催地パートナーであるWynn MacauおよびWynn Palaceと連携し、2026年7月28日にマカオで開催されるライブ授賞式で発表されます。授賞式は、マカオ時間20:00から50 BestのYouTubeチャンネルでライブ配信されます。

メディアセンター： https://mediacentre.theworlds50best.com

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/3005205/50_Best_Bars_List_2026.jpg

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/3005204/50_Best_Bars_Logo.jpg

SOURCE 50 Best