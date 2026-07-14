ASIA'S 50 BEST BARS CÔNG BỐ DANH SÁCH MỞ RỘNG 51-100 CHO NĂM 2026

LONDON, ngày 14 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- Asia's 50 Best Bars, giải thưởng do Perrier tài trợ, vừa công bố ấn bản thứ sáu của danh sách 51–100 năm 2026, nhằm tôn vinh chiều sâu, sự đa dạng và sự phát triển không ngừng của thị trường cocktail châu Á. Được công bố trước thềm lễ trao giải trực tiếp tại Macau, danh sách mở rộng năm nay quy tụ các đại diện đến từ 25 thành phố khắp châu Á, minh chứng cho vị thế của những thủ phủ ngành bar lâu đời lẫn sức hút mạnh mẽ từ các điểm đến mới nổi.

Những thông tin nổi bật từ danh sách 51-100:

Asia’s 50 Best Bars, sponsored by Perrier, unveils the extended 51–100 list for 2026, featuring 11 new entries across 25 cities in Asia.

Danh sách 51-100 năm nay ghi nhận 11 quán bar mới lần đầu góp mặt, phản ánh rõ nét những tài năng mới nổi và xu hướng thưởng thức đồ uống đang dịch chuyển tại châu Á

Singapore có 7 quán bar góp mặt trong danh sách mở rộng, bao gồm hai đại diện mới BOP (No.52) và Bar Bon Funk (No.90), trong khi BOP là đại diện mới có thứ hạng cao nhất trong danh sách 51-100.

(No.52) và (No.90), trong khi BOP là đại diện mới có thứ hạng cao nhất trong danh sách 51-100. Kuala Lumpur có 4 quán bar trong danh sách, trong đó có Cabinet 8 (No.65) lần đầu tiên xuất hiện.

(No.65) lần đầu tiên xuất hiện. Tokyo và Seoul mỗi thành phố có 4 vị trí trong bảng xếp hạng, trong đó nổi bật là đại diện mới The Bar at the Ritz-Carlton Tokyo (No.75) và Charles H của Seoul, thăng hạng lên vị trí No.87.

(No.75) và của Seoul, thăng hạng lên vị trí No.87. The Enigma Mansion (No.55) tại Thành phố Hồ Chí Minh là quán bar tăng hạng nhiều nhất trong danh sách mở rộng, tăng 38 bậc so với năm 2025.

(No.55) tại Thành phố Hồ Chí Minh là quán bar tăng hạng nhiều nhất trong danh sách mở rộng, tăng 38 bậc so với năm 2025. Trung Quốc đại lục tăng cường sự hiện diện với các điểm đến mới nổi, tiêu biểu là Hàng Châu với màn ra mắt của Chimney (No.91) và Bắc Kinh với Bar Long Fong (No.96).

(No.91) và Bắc Kinh với (No.96). Các quán bar đến từ những thị trường mới nổi như Galle và Makati cũng chính thức ghi danh vào danh sách mở rộng 51-100 năm nay

Để xem toàn bộ danh sách 51-100, hãy nhấp vào đây.

Faye Huggett, Giám Đốc Cộng Đồng của Asia's 50 Best Bars, chia sẻ: "Thật truyền cảm hứng khi chứng kiến sự xuất hiện ngày càng nhiều của các cơ sở tôn vinh văn hóa bản địa và nguyên liệu địa phương trong danh sách 51-100 năm nay. Từ Trung Quốc đại lục, Đông Nam Á cho đến tiểu lục địa Ấn Độ, những chuyên gia tài hoa đang chứng minh rằng không có bất kỳ giới hạn nào cho nghệ thuật sáng tạo cocktail."

Bảng xếp hạng được tổng hợp từ kết quả bình chọn của Asia's 50 Best Bars Academy: đây là hội đồng chuyên môn có tầm ảnh hưởng lớn và cân bằng về giới, quy tụ hơn 300 chuyên gia gồm các bartender, chủ quán bar, nhà báo chuyên về đồ uống và chuyên gia cocktail trong khu vực. Họ là những người trực tiếp bỏ phiếu để chọn ra những điểm đến mang lại trải nghiệm thưởng thức đỉnh cao nhất tại châu Á.

Asia's 50 Best Bars 2026 sẽ được công bố kết quả tại lễ trao giải trực tiếp tại Macau vào ngày 28 tháng 7 năm 2026, với sự hợp tác từ các đối tác địa điểm Wynn Macau và Wynn Palace. Sự kiện sẽ được phát trực tiếp trên kênh 50 Best YouTube , bắt đầu vào lúc 20:00 (giờ Macau).

Trung tâm truyền thông:

https://mediacentre.theworlds50best.com

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SOURCE 50 Best