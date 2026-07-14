ASIA'S 50 BEST BARS ने 2026 के लिए 51-100 की विस्तारित सूची का अनावरण किया

लंदन, 14 जुलाई, 2026 /PRNewswire/ -- Perrier द्वारा प्रायोजित Asia's 50 Best Bars ने 2026 के लिए 51-100 सूची के छठे संस्करण का अनावरण किया है, जो एशिया के कॉकटेल परिदृश्य की गहराई, विविधता और निरंतर विकास का उत्सव मनाता है। मकाऊ में लाइव पुरस्कार समारोह से पहले घोषित की गई इस विस्तारित सूची में स्थापित बार राजधानियों और उभरते गंतव्यों की बढ़ती गति, दोनों को दर्शाने वाले एशिया के 25 शहर सम्मिलित हैं।

51-100 की सूची की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ:

Asia’s 50 Best Bars, sponsored by Perrier, unveils the extended 51–100 list for 2026, featuring 11 new entries across 25 cities in Asia.

इस वर्ष की 51-100 सूची में पूरे एशिया में उभरती प्रतिभाओं और बदलते पेय पदार्थों के रुझानों को उजागर करने वाले 11 नए नाम शामिल हुए हैं।

विस्तारित सूची में नए नामों BOP (No.52) और Bar Bon Funk (No.90) सहित सिंगापुर के सात बार शामिल हुए हैं, जबकि BOP 51-100 सूची में सबसे ऊंची रैंकिंग प्राप्त करने वाला नया प्रवेश है।

(No.52) और (No.90) सहित सिंगापुर के सात बार शामिल हुए हैं, जबकि BOP 51-100 सूची में सबसे ऊंची रैंकिंग प्राप्त करने वाला नया प्रवेश है। कुआलालंपुर के चार बार इस सूची में शामिल होकर उछाल पर हैं, जिनमें से Cabinet 8 (No.65) ने पहली बार इस सूची में जगह बनाई है।

(No.65) ने पहली बार इस सूची में जगह बनाई है। टोक्यो और सियोल की बारों ने इस सूची में चार-चार स्थान हासिल किए हैं, जिनमें नए प्रवेश The Bar at the Ritz-Carlton Tokyo (No.75) और सियोल की Charles H का No.87 पर पहुंचना शामिल है।

(No.75) और सियोल की का No.87 पर पहुंचना शामिल है। हो ची मिन्ह सिटी में स्थित The Enigma Mansion (No.55) ने विस्तारित सूची में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है, जो 2025 की रैंकिंग से 38 स्थान ऊपर है।

(No.55) ने विस्तारित सूची में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है, जो 2025 की रैंकिंग से 38 स्थान ऊपर है। मेनलैंड चाइना उभरते गंतव्यों के साथ अपनी उपस्थिति को और मजबूत करता है, जिनमें पहली बार प्रवेश करने वाली हांग्जो की Chimney (No.91) और बीजिंग की Bar Long Fong (No.96) द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाना शामिल है।

(No.91) और बीजिंग की (No.96) द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाना शामिल है। गाले और मकाती जैसे उभरते हुए पर्यटन स्थलों के बार भी 51-100 की विस्तारित सूची में पहली बार शामिल हुए हैं।

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Asia's 50 Best Bars की सामुदायिक निदेशक, Faye Huggett, कहती हैं: "इस वर्ष की 51-100 सूची में स्थानीय संस्कृतियों और मूल घटकों को सम्मान देने वाले प्रतिष्ठानों का निरंतर उदय देखना प्रेरणादायक है। मेनलैंड चाइना से लेकर दक्षिणपूर्व एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप तक, नवाचारी पेशेवर यह दिखा रहे हैं कि रचनात्मक कॉकटेलों की कोई सीमा नहीं है।"

यह रैंकिंग Asia's 50 Best Bars Academy के वोटों के आधार पर तैयार की गई है: इस क्षेत्र के 300 से अधिक प्रभावशाली, लिंग-संतुलित समूह में बारटेंडर, बार मालिक, पेय पत्रकार और कॉकटेल विशेषज्ञ शामिल हैं, जो उन स्थानों के लिए मतदान करते हैं जिन्हें वे एशिया में सर्वश्रेष्ठ बार अनुभव प्रदान करने वाला मानते हैं।

Asia's 50 Best Bars 2026 की घोषणा 28 जुलाई 2026, को मकाऊ में गंतव्य पार्टनरों Wynn Macau और Wynn Palace के सहयोग से आयोजित एक लाइव पुरस्कार समारोह में की जाएगी। समारोह का सीधा प्रसारण 50 Best YouTube चैनल पर मकाऊ के समयानुसार 20:00 बजे से शुरू होगा।

मीडिया केंद्र:

https://mediacentre.theworlds50best.com

तस्वीर - https://mma.prnewswire.com/media/3005205/50_Best_Bars_List_2026.jpg

लोगो - https://mma.prnewswire.com/media/3005204/50_Best_Bars_Logo.jpg