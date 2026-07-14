ASIA'S 50 BEST BARS 2026년을 위한 51-100위 발표

런던, 2026년 7월 14일 /PRNewswire/ -- Perrier가 후원하는 Asia's 50 Best Bars가 2026년 51-100위 6차 명단을 공개하며, 아시아 칵테일 업계의 깊이와 다양성, 지속적인 진화를 기념했다. 마카오에서 열리는 라이브 시상식을 앞두고 발표된 이번 확대 명단은 아시아 전역 25개 도시를 대상으로 기존 바 중심지와 신진 도시의 성장세를 모두 반영했다.

51-100위 리스트의 주요 내용은 다음과 같다

Asia’s 50 Best Bars, sponsored by Perrier, unveils the extended 51–100 list for 2026, featuring 11 new entries across 25 cities in Asia.

올해 51-100위 명단에는 11곳이 새로 이름을 올리며, 아시아 전역의 신진 인재와 음주 트렌드의 변화를 보여준다

싱가포르는 새로 진입한 BOP (No.52)와 Bar Bon Funk (No.90)를 포함해 총 7곳이 명단에 올랐으며, 그 중 BOP는 51-100위 명단에서 신규 진입 바로는 가장 높은 순위에 오른 곳이 됐다

(No.52)와 (No.90)를 포함해 총 7곳이 명단에 올랐으며, 그 중 BOP는 51-100위 명단에서 신규 진입 바로는 가장 높은 순위에 오른 곳이 됐다 쿠알라룸푸르는 총 네 곳이 명단에 올랐으며, Cabinet 8 (No.65)이 처음으로 이름을 올렸다

(No.65)이 처음으로 이름을 올렸다 도쿄와 서울은 각각 4곳이 명단에 올랐다. The Bar at the Ritz-Carlton Tokyo (No.75)는 처음 명단에 올랐고 서울의 Charles H 는 No.87로 순위가 올랐다

(No.75)는 처음 명단에 올랐고 서울의 는 No.87로 순위가 올랐다 호찌민의 The Enigma Mansion (No.55)은 2025년 대비 38계단 상승해 이번 명단에서 가장 큰 상승 폭을 기록했다

(No.55)은 2025년 대비 38계단 상승해 이번 명단에서 가장 큰 상승 폭을 기록했다 중국 본토는 새로 진입한 Chimney (No.91)가 있는 항저우와 Bar Long Fong (No.96)이 있는 베이징 등 신흥 도시를 통해 존재감을 강화했다

(No.91)가 있는 항저우와 (No.96)이 있는 베이징 등 신흥 도시를 통해 존재감을 강화했다 갈레와 마카티를 포함한 신흥 지역의 바들도 51-100위 확대 명단에 처음 이름을 올렸다

전체 51-100위 명단은 여기에서 확인할 수 있다.

Faye Huggett, Asia's 50 Best Bars 커뮤니티 디렉터는 "올해 51-100위 명단에서 현지 문화와 토속 재료를 중시하는 업장들이 계속해서 등장하는 모습이 보여 고무적이다. 중국 본토부터 동남아시아와 인도 아대륙에 이르기까지 혁신적인 전문가들이 칵테일 창의성에는 한계가 없음을 보여주고 있다"고 말했다.

이번 순위는 Asia's 50 Best Bars Academy의 투표를 바탕으로 집계된다. 이 아카데미는 아시아 전역의 바텐더, 바 오너, 음료 전문 기자, 칵테일 전문가 300여 명으로 구성된 영향력 있고 성별 균형을 갖춘 그룹으로, 아시아 최고의 바 경험을 제공한다고 판단되는 업소에 투표한다.

Asia's 50 Best Bars 2026은 여행지 파트너 Wynn Macau 및 Wynn Palace와 함께 2026년 7월 28일 마카오에서 열리는 라이브 시상식에서 발표된다. 시상식은 마카오 시간 20:00부터 50 Best YouTube 채널에서 생중계된다.

미디어 센터:

https://mediacentre.theworlds50best.com

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/3005205/50_Best_Bars_List_2026.jpg

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/3005204/50_Best_Bars_Logo.jpg

SOURCE 50 Best