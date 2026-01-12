Astronergy presenta el módulo ASTRO N7 Pro para impulsar el rendimiento profesional

HANGZHOU, China, 12 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- El 7 de enero, Astronergy lanzó oficialmente el ASTRO N7 Pro, el módulo de energía fotovoltaica de última generación de la empresa, diseñado para establecer nuevos estándares en cuanto a potencia, eficiencia y valor del sistema a largo plazo. Con una potencia de salida de hasta 670 W y una eficiencia máxima del 24,8 %, el módulo ASTRO N7 Pro responde a las crecientes demandas de los proyectos de energía solar distribuidos a escala industrial y comercial en todo el mundo.

ASTRO N7 Pro

El ASTRO N7 Pro cuenta con la tecnología mejorada de celdas de energía solar TOPCon 5.0+ de Astronergy, que integra las mejores tecnologías del sector, como ASP, PF y SNOP. Una mejora clave es que se adoptó el diseño de corte en cuarto: la tecnología de celdas de corte en cuarto reduce la corriente interna de las celdas, lo que disminuye la pérdida de potencia. Por otra parte, el diseño de la disposición de las celdas cortadas en cuartos reduce eficazmente la temperatura máxima de los puntos calientes y la pérdida de potencia, lo que mejora la confiabilidad del módulo y la seguridad del sistema.

En entornos operativos prácticos, el ASTRO N7 Pro demuestra una gran resiliencia en condiciones de sombra parcial. Su diseño de circuito único reduce eficazmente el impacto de las sombras, lo que permite obtener hasta un 20 % más de potencia de salida que los módulos de células de corte medio cuando hay sombra.

Además, estos módulos ofrecen un rendimiento confiable en condiciones de baja irradiancia y altas temperaturas. La mejora del Rsh y la reducción de las vías de fuga de energía le permiten al ASTRO N7 Pro alcanzar un aumento del 6,05 % al ganar potencia por vatio en comparación con los productos de contacto trasero (BC). Esta mejora garantiza una producción energética estable durante las primeras horas de la mañana, las últimas horas de la tarde y en días nublados. Respaldado por un coeficiente de temperatura de -0,26 %/°C, el módulo ASTRO N7 Pro puede mantener una generación de energía constante en regiones con altas temperaturas.

Con una bifacialidad que alcanza hasta el 85 ± 5 %, el ASTRO N7 Pro obtiene entre un 1 % y un 3 % más de ganancia de potencia bifacial que los productos de contacto trasero. Su confiabilidad se ve reforzada aún más gracias a la disposición de las celdas de corte en cuarto, el diseño 20BB y un proceso de fabricación a baja temperatura y bajo estrés sin fundente, lo que en conjunto conduce a una distribución más uniforme del estrés, reduce los riesgos de grietas ocultas y garantiza un rendimiento duradero a largo plazo.

Diseñado para obtener mayores rendimientos a lo largo del ciclo de vida del proyecto, el ASTRO N7 Pro incluye una garantía lineal de potencia de 30 años y una garantía del producto de 15 años. En comparación con los módulos de contacto trasero del mismo tamaño, se observa un aumento del 1,2 % tanto en la generación de energía durante el primer año como en la generación acumulada durante 30 años, y el costo nivelado de la electricidad se reduce en un 1,2 %.

El ASTRO N7 Pro es más que una simple nueva serie de productos, es el enfoque continuo de Astronergy en las necesidades de los clientes en diversos escenarios de aplicación. Con el lanzamiento del módulo ASTRO N7 Pro, Astronergy sigue impulsando un futuro sostenible mediante la innovación, la confiabilidad y mayores beneficios.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2857397/ASTRO_N7_Pro.jpg

FUENTE Astronergy