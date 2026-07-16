Atualização estratégica da marca GENMA gera fortes resultados -- vários pedidos importantes e reconhecimento global pela tecnologia de automação

NANTONG, China,/PRNewswire/ -- A RAINBOWCO (SZ: 002483), líder global na fabricação de equipamentos de alta tecnologia, anunciou hoje as últimas novidades sobre os negócios de sua marca GENMA. Desde o lançamento de uma atualização estratégica da marca em setembro de 2025, o negócio de guindastes para terminais de contêineres da GENMA alcançou rápido crescimento em menos de um ano, obtendo uma série de pedidos importantes e um amplo reconhecimento internacional por sua tecnologia de automação GENSMART.

Grandes pedidos em diversos mercados

Impulsionada pela excelente competitividade de seus produtos, a GENMA conquistou com sucesso vários contratos históricos. Um único pedido de 50 guindastes de pórtico sobre pneus (RTGs) de um porto no Marrocos estabeleceu um novo recorde para a GENMA no mercado africano. Os pedidos de pacotes de guindastes de cais para navio (STS) e guindastes de pórtico sobre trilhos (RMG) dos Países Baixos, juntamente com pacotes de STS e RTGs da Índia, representam um avanço significativo tanto no mercado europeu de alto padrão quanto no mercado emergente do Sul da Ásia.

Vale destacar que a GENMA recebeu o pedido do maior RTG do mundo — RTGs automatizados 1 sobre 7, 10+1 — reforçando a profunda confiança dos principais operadores de terminais nas guindastes e nas capacidades de automação da GENMA e consolidando ainda mais a posição da marca no mercado.

Automação GENSMART é validada: entregas e pedidos ultrapassam 100 unidades

A plataforma de automação GENSMART da GENMA reúne soluções essenciais, incluindo AutoRTG, AutoRMG, AutoSTS e sistemas de controle de equipamentos. Ela integra tecnologias de ponta, incluindo fusão de dados de sensores multimodais, interoperabilidade de dados entre sistemas, despacho coordenado com inteligência artificial e gerenciamento por gêmeo digital. Sua tecnologia totalmente automatizada para movimentação de caminhões externos está na vanguarda do setor.

Até o momento, o total acumulado de entregas e pedidos contratados de guindastes automatizados e projetos de modernização da GENMA ultrapassou 100 unidades, com desempenho comprovado em terminais de contêineres de classe mundial.

"Os avanços da GENMA em diversos mercados globais são o reconhecimento mais direto de nossa capacidade técnica e do valor da nossa marca. Continuaremos expandindo nossa rede global de fabricação e serviços para oferecer aos clientes soluções cada vez mais eficientes e inteligentes", afirmou Martin Wu, CEO da RAINBOWCO.

Sobre a RAINBOWCO

A RAINBOWCO é uma fabricante global de equipamentos de alta tecnologia com cinco grandes bases de produção e mais de 3.900 funcionários. A empresa opera 29 unidades de serviço em 24 países. Sua marca GENMA é uma fornecedora líder mundial de soluções de elevação e movimentação. Além de guindastes para terminais de contêineres e soluções de automação, a marca também abrange: estaleiros, pátios de armazenamento e plantas industriais, engenharia offshore, movimentação e transporte de materiais a granel e manipuladores multifuncionais de materiais de alta eficiência.

Saiba mais: https://www.genmasolutions.com/

FONTE RAINBOWCO