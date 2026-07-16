GENMA 브랜드 전략적 업그레이드, 뚜렷한 성과 달성 -- 다수 대규모 수주, 자동화 기술에 대한 글로벌 인정

난퉁, 중국 2026년 7월 16일 /PRNewswire/ -- 글로벌 첨단 장비 제조 선도기업 레인보우코(RAINBOWCO)(SZ: 002483)가 7월 15일 GENMA 브랜드의 최신 사업 현황을 발표했다. GENMA는 2025년 9월 전략적 브랜드 업그레이드를 시작한 이후 1년도 채 되지 않아 항만 컨테이너 크레인 사업에서 빠른 성장을 달성했으며, 대형 프로젝트를 잇따라 수주하고 GENSMART 자동화 기술로 국제적인 인정을 폭넓게 받고 있다.

여러 시장에서 대형 프로젝트 수주

GENMA는 뛰어난 제품 경쟁력을 바탕으로 대규모 계약을 여러 건 성공적으로 수주했다. 모로코 항만에서는 타이어식 갠트리 크레인(Rubber-Tyred Gantry Crane•RTG) 50대를 한 번에 수주해 GENMA의 아프리카 시장 수주 기록을 새로 썼다. 네덜란드에서는 안벽 크레인(Ship-to-Shore Crane•STS)과 레일식 갠트리 크레인(Rail-Mounted Gantry Crane•RMG) 패키지를, 인도에서는 STS 및 RTG 패키지를 수주해 유럽 첨단 시장과 신흥 남아시아 시장 모두에서 전면적인 돌파구를 마련했음을 확인시켜 줬다.

특히 GENMA는 세계 최대 규모인 1-over-7, 10+1 자동화 RTG 프로젝트를 수주하기도 했다. 그만큼 세계적인 항만 운영사들이 GENMA의 크레인 및 자동화 역량에 깊은 신뢰를 보내고 있다는 의미로 시장 입지는 한층 더 강화됐다.

GENSMART 자동화 기술 검증 — 납품 및 수주 물량 100대 돌파

GENMA의 GENSMART 자동화 플랫폼은 AutoRTG, AutoRMG, AutoSTS 및 장비 제어 시스템을 비롯한 핵심 솔루션을 아우른다. 이 플랫폼에는 멀티모달 센서 데이터 융합, 시스템 간 데이터 상호운용성, 인공지능(AI) 기반 협업 배차, 디지털 트윈 관리 등 첨단 기술이 집약돼 있다. 특히 외부 트럭 완전 자동 처리 기술은 업계 최상급이다.

현재까지 GENMA의 자동화 크레인과 개조 프로젝트의 누적 납품 및 계약 물량은 100대를 넘어섰으며, 세계적인 컨테이너 터미널에서 성능을 입증했다.

마틴 우(Martin Wu) 레인보우코 CEO는 "GENMA가 여러 글로벌 시장에서 이룬 성과는 당사의 기술력과 브랜드 가치를 가장 직접적으로 인정받은 결과다. 앞으로도 글로벌 제조 및 서비스 네트워크를 지속해서 확대해 고객에게 더욱 효율적이고 지능적인 솔루션을 공급할 것"이라고 말했다.

레인보우코 소개

레인보우코는 주요 생산기지 5곳에 3900여 임직원을 보유한 글로벌 첨단 장비 제조기업이다. 24개국에서 29개 서비스 거점을 운영하고 있다. GENMA 브랜드는 세계적인 인양 및 하역 솔루션 공급업체다. 항만 컨테이너 크레인과 자동화 솔루션뿐 아니라 조선소, 저장 야드 및 공장, 해양 엔지니어링, 벌크 자재 하역 및 운송, 고효율 다기능 자재 처리 장비 분야에도 솔루션을 제공한다.

자세한 내용: https://www.genmasolutions.com/

SOURCE RAINBOWCO