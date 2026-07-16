La actualización estratégica de la marca GENMA ofrece sólidos resultados: numerosos pedidos importantes y reconocimiento internacional por su tecnología de automatización

NANTONG, China,/PRNewswire/ -- RAINBOWCO (SZ: 002483), líder mundial en la fabricación de equipos de alta gama, anunció hoy la última actualización para su marca GENMA. Desde el lanzamiento de la actualización estratégica de la marca en septiembre de 2025, el negocio de las grúas para contenedores de terminal ha experimentado un rápido crecimiento en menos de un año, al conseguir una serie de pedidos importantes y obtener un amplio reconocimiento internacional por su tecnología de automatización GENSMART.

Numerosos pedidos en diversos mercados

Gracias a la extraordinaria competitividad de sus productos, GENMA ha conseguido firmar exitosamente varios contratos importantes. Un solo pedido de 50 grúas de pórtico sobre neumáticos (RTG, por sus siglas en inglés) de un puerto marroquí estableció un nuevo récord para GENMA en el mercado africano. Los pedidos de paquetes para grúas de barco a tierra (STS, por sus siglas en inglés) y grúas de pórtico sobre rieles (RMG, por sus siglas en inglés) de Países Bajos, junto con paquetes de grúas STS y RTG de la India, representan un gran avance tanto en el mercado europeo de alta gama como en el mercado emergente del sur de Asia.

En particular, GENMA se adjudicó el pedido para la construcción de la grúa RTG más grande del mundo —grúas RTG automáticas con una altura de 1 sobre 7 contenedores , y una envergadura de 10 filas de contenedores+1— lo que pone de relieve la gran confianza de operadores de terminales de primer nivel en las grúas y capacidades de automatización de GENMA, y consolida aún más la posición de la marca en el mercado.

Validación de la tecnología de automatización GENSMART: las entregas y pedidos superan las 100 unidades

La plataforma de automatización GENSMART de GENMA incluye soluciones esenciales como AutoRTG, AutoRMG, AutoSTS y sistemas de control de equipos. En ella convergen tecnologías de punta que incluyen la fusión de datos de sensores multimodales, la interoperabilidad de datos entre sistemas, distribución coordinada por IA y la gestión de gemelos digitales. Su tecnología de manejo externo de camiones completamente automatizada está a la vanguardia de la industria.

Hasta la fecha, las entregas acumuladas y los pedidos contratados para las grúas automatizadas de GENMA y los proyectos de modernización han superado las 100 unidades, con un rendimiento probado en terminales de contenedores de primer nivel.

"Los avances de GENMA en diversos mercados mundiales constituyen el reconocimiento más directo de nuestra fortaleza técnica y el valor de nuestra marca. Seguiremos ampliando nuestra red de fabricación y servicio a nivel mundial con el objetivo de ofrecerles a los clientes soluciones cada vez más eficientes e inteligentes", afirmó Martin Wu, director ejecutivo de RAINBOWCO.

Acerca de RAINBOWCO

RAINBOWCO es un fabricante mundial de equipos de alta gama con cinco importantes centros de producción y más de 3.900 empleados. La empresa cuenta con 29 centros de servicio en 24 países. Su marca GENMA es uno de los principales proveedores a nivel mundial de soluciones de elevación y manipulación. Además de las grúas para contenedores de terminales y las soluciones de automatización, la marca también cuenta con: astilleros, áreas de almacenamiento y plantas, ingeniería marítima, manipulación y transporte de materiales a granel, y equipos de manipulación multifuncionales de alta eficiencia.

Más información: https://www.genmasolutions.com/

FUENTE RAINBOWCO