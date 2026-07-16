Peningkatan Strategis Merek GENMA Berbuah Hasil Positif, Raih Sejumlah Kontrak Besar dan Pengakuan Global atas Teknologi Otomasi

Didukung daya saing produk yang kuat, GENMA berhasil memenangkan sejumlah proyek penting di berbagai negara. Pesanan tunggal sebanyak 50 rubber-tyred gantry crane (RTG) dari sebuah pelabuhan di Maroko menjadi rekor baru bagi GENMA di pasar Afrika. Sementara itu, kontrak paket ship-to-shore (STS) crane dan rail-mounted gantry (RMG) crane dari Belanda, serta paket STS dan RTG dari India, menjadi terobosan penting GENMA di pasar Eropa yang berorientasi pada teknologi mutakhir maupun pasar Asia Selatan yang berkembang pesat.

Salah satu pencapaian yang menonjol adalah keberhasilan GENMA memperoleh kontrak RTG terbesar di dunia, yakni 1-over-7, 10+1 automated RTG. Proyek ini mencerminkan tingginya kepercayaan operator terminal peti kemas kelas dunia terhadap kapabilitas derek dan teknologi otomasi GENMA sehingga memperkuat posisi perusahaan ini di pasar global.

Teknologi Otomasi GENSMART Semakin Diakui: Pesanan dan Pengiriman Produk Melampaui 100 Unit

Platform otomasi GENSMART mencakup berbagai solusi utama, termasuk AutoRTG, AutoRMG, AutoSTS, serta sistem kendali peralatan. Platform ini mengintegrasikan berbagai teknologi mutakhir, seperti fusi data sensor multimodal, interoperabilitas data lintas-sistem, pengaturan operasi berbasis kecerdasan buatan (AI), serta pengelolaan berbasis digital twin. Teknologi penanganan truk eksternal otomatis yang dikembangkan GENSMART juga memimpin perkembangan industri.

Hingga saat ini, total unit derek otomatis dan proyek retrofit yang telah dikirim maupun dikembangkan GENMA telah melampaui 100 unit. Berbagai solusi tersebut telah menunjukkan kinerja yang teruji di sejumlah terminal peti kemas kelas dunia.

"Keberhasilan GENMA menembus berbagai pasar global merupakan bentuk pengakuan terhadap kemampuan teknologi dan nilai merek kami. Ke depan, kami akan terus memperluas jaringan manufaktur dan layanan global untuk menghadirkan solusi yang semakin efisien dan cerdas bagi pelanggan," ujar Martin Wu, CEO RAINBOWCO.

Tentang RAINBOWCO

RAINBOWCO adalah produsen alat berat mutakhir yang beroperasi secara global dengan lima basis produksi utama dan lebih dari 3.900 karyawan. Perusahaan ini memiliki 29 lokasi layanan yang tersebar di 24 negara. Melalui merek GENMA, RAINBOWCO menyediakan berbagai solusi pengangkatan dan penanganan material untuk berbagai sektor. Selain derek peti kemas terminal dan solusi otomasi, portofolio GENMA juga mencakup solusi untuk galangan kapal, area penyimpanan dan fasilitas industri, rekayasa lepas pantai, penanganan serta pemindahan material curah, hingga alat penanganan material multifungsi berkapasitas tinggi.

Informasi selengkapnya: https://www.genmasolutions.com/

SOURCE RAINBOWCO