Стратегическое обновление бренда GENMA приносит ощутимые результаты -- крупные заказы и международное признание технологий автоматизации

НАНЬТУН, Китай, 16 июля 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания RAINBOWCO (SZ: 002483), мировой лидер в области производства высокотехнологичного оборудования, сегодня представила актуальную информацию о развитии своего бренда GENMA. После запуска программы стратегического обновления бренда в сентябре 2025 года направление терминальных контейнерных перегружателей GENMA менее чем за год продемонстрировало стремительный рост, получив ряд крупных заказов и завоевав широкое международное признание благодаря технологии автоматизации GENSMART.

Крупные заказы на различных рынках

Высокая конкурентоспособность продукции GENMA позволила компании выиграть несколько знаковых контрактов. Заказ на поставку 50 козловых кранов на пневмоколесном ходу (RTG) для одного из портов Марокко стал крупнейшим контрактом бренда GENMA на африканском рынке. Комплексные заказы из Нидерландов на причальные контейнерные перегружатели (STS) и козловые контейнерные краны на рельсовом ходу (RMG), а также пакеты заказов на STS и RTG из Индии ознаменовали серьезный прорыв компании как на высококонкурентном европейском рынке, так и на быстрорастущем рынке Южной Азии.

Примечательно, что GENMA получила заказ на изготовление крупнейшего в мире RTG — автоматизированного контейнерного крана конфигурации 1-over-7, 10+1, что свидетельствует о высоком доверии ведущих операторов контейнерных терминалов к перегрузочному оборудованию и технологиям автоматизации GENMA и еще больше укрепляет позиции бренда на мировом рынке.

Технология автоматизации GENSMART подтверждает свою эффективность: объем поставок и заказов превысил 100 единиц

Платформа автоматизации GENSMART от GENMA объединяет ключевые решения AutoRTG, AutoRMG и AutoSTS, а также системы управления оборудованием. Она основана на сочетании передовых технологий, включая мультимодальное объединение данных датчиков, межсистемную совместимость данных, интеллектуальное диспетчерское управление на базе ИИ и управление с использованием цифровых двойников. Технология полностью автоматизированного обслуживания внешнего автомобильного транспорта занимает лидирующие позиции в отрасли.

На сегодняшний день совокупный объем поставленных и заказанных автоматизированных кранов GENMA, а также проектов по модернизации существующего оборудования превысил 100 единиц, подтвердив высокую эффективность решений компании на контейнерных терминалах мирового класса.

«Успехи GENMA сразу на нескольких мировых рынках являются наиболее убедительным подтверждением нашей технологической компетенции и ценности бренда. Мы продолжим расширять глобальную производственную и сервисную сеть, предлагая клиентам еще более эффективные и интеллектуальные решения», — заявил Мартин Ву (Martin Wu), генеральный директор RAINBOWCO.

О компании RAINBOWCO

RAINBOWCO — мировой производитель высокотехнологичного оборудования, располагающий пятью ключевыми производственными базами и штатом более 3900 сотрудников. Компания осуществляет деятельность через 29 сервисных подразделений в 24 странах. Бренд GENMA является одним из мировым лидеров в области подъемно-транспортного оборудования и решений для обработки грузов. Помимо терминальных контейнерных перегружателей и решений по автоматизации, бренд также предлагает оборудование и решения для судостроительных верфей, складских площадок и промышленных предприятий, объектов морской инженерной инфраструктуры, перегрузки и транспортировки навалочных грузов, а также высокоэффективной многофункциональной перегрузки материалов.

Подробнее: https://www.genmasolutions.com/