CCTV+: CMG lança três canais FAST especializados, alcançando 200 milhões de telespectadores em todo o mundo

PEQUIM, 7 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A China Global Television Network (CGTN), braço internacional do China Media Group (CMG), lançou oficialmente na quinta-feira três canais especializados em plataformas de televisão por streaming gratuito com publicidade (FAST), oferecendo uma programação variada para telespectadores de todo o mundo.

Os canais recém-lançados — CGTN Global Biz, China Travel e Discovering China — serão transmitidos 24 horas por dia, 7 dias por semana, em 15 grandes plataformas FAST internacionais, alcançando quase 200 milhões de telespectadores em todo o mundo. Essa iniciativa constitui um passo crucial na exploração de novos formatos de negócios pela CMG, no âmbito da expansão de sua estratégia de comunicações internacionais.

Os canais foram lançados na Reunião Inaugural do Mecanismo dos Parceiros de Mídia do Sul Global e no 13º Fórum Global de Mídia de Vídeo (VMF), que teve início na quinta-feira na antiga cidade de Xi'an, na província de Shaanxi, no noroeste da China.

O foco dos três novos canais será oferecer conteúdo específico que atenda às demandas do público internacional.

O canal CGTN Global Biz destina-se a estabelecer uma plataforma de serviços de informação financeira 24 horas por dia. Apresentando notícias financeiras em tempo real, análises de mercado e entrevistas exclusivas, o canal ajudará os telespectadores do mundo todo a decifrar as últimas políticas econômicas e tendências de mercado da China.

Já o canal China Travel pretende destacar as tendências do turismo e do estilo de vida chineses, servindo como uma janela para o mundo conhecer melhor a vibrante oferta cultural da China nos dias de hoje.

E o canal Discovering China apresentará uma seleção de documentários sobre as conquistas da modernização chinesa e destacará o intercâmbio e o aprendizado mútuo entre diferentes civilizações, apresentando uma visão panorâmica da jornada de desenvolvimento da China, juntamente com o charme cultural do país.

De acordo com a CGTN, os três canais transmitirão seis horas de programação original por dia, que será transmitida em uma repetição diária, com o conteúdo proveniente dos recursos de produção de alta qualidade da organização.

Desde 2023, a CGTN vem trabalhando no desenvolvimento da mídia FAST e já promoveu o Canal da CGTN em Inglês e o Canal de Documentários nas principais plataformas FAST globais.

Como um formato de negócio novo e em rápido crescimento no mercado televisivo global nos últimos anos, a FAST TV oferece conteúdo especializado, marcas de renome, programação acessível e suporte operacional por meio de anúncios.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2815584/image_5016366_26015404.jpg

FONTE CCTV+