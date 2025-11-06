CCTV+: CMG uruchamia 3 specjalne kanały FAST, docierając do 200 milionów globalnych odbiorców

PEKIN, 7 listopada 2025 r. /PRNewswire/ -- W czwartek China Global Television Network (CGTN), międzynarodowy oddział China Media Group (CMG), oficjalnie uruchomił trzy specjalne kanały na bezpłatnych platformach streamingowych finansowanych z reklam (FAST - free advert-supported streaming television), oferując globalnym widzom szeroki wybór programów.

Nowo uruchomione kanały - CGTN Global Biz, China Travel oraz Discovering China - będą nadawane 24 godziny na dobę na 15 największych międzynarodowych platformach FAST, docierając do blisko 200 milionów widzów na całym świecie. Jest to kluczowy krok CMG w eksploracji nowych modeli działalności w ramach rozwoju międzynarodowej strategii komunikacyjnej.

Kanały zostały uruchomione podczas Inauguracyjnego Globalnego Spotkania Mechanizmu Partnerów Medialnych Południa oraz 13. Globalnego Forum Mediów Wideo (VMF), które rozpoczęły się w czwartek w starożytnym mieście Xi'an w północno-zachodniej chińskiej prowincji Shaanxi.

Trzy nowe kanały będą koncentrować się na dostarczaniu określonych treści odpowiadających potrzebom odbiorców zagranicznych.

Kanał CGTN Global Biz ma na celu stworzenie całodobowej platformy z informacjami finansowymi. Dzięki relacjom z najnowszych wydarzeń gospodarczych, analizom rynkowym oraz pogłębionym wywiadom pomoże on widzom na całym świecie zrozumieć najnowsze strategie gospodarcze Chin oraz trendy rynkowe.

Kanał China Travel skupia się na prezentowaniu trendów turystycznych i stylu życia w Chinach, służąc jako okno umożliwiające światu lepsze poznanie dynamicznych i zróżnicowanych ofert kulturowych współczesnych Chin.

Kanał Discovering China będzie prezentował wybór filmów dokumentalnych ukazujących osiągnięcia chińskiej modernizacji oraz podkreślających wymianę i wzajemne uczenie się między różnymi cywilizacjami, tworząc panoramiczny obraz rozwoju Chin oraz urok kultury tego kraju.

Jak informuje CGTN, na trzech kanałach emitowanych będzie sześć godzin autorskich treści dziennie, powtarzanych w cyklu dobowym. Materiały będą pochodzić z wysokiej jakości zasobów produkcyjnych organizacji.

Od 2023 r. CGTN rozwija działalność w obszarze FAST i już wcześniej wprowadziła kanał CGTN English oraz kanał dokumentalny na wiodących globalnych platformach FAST.

Jako format medialny, który w ostatnich latach szybko zyskuje na znaczeniu na światowym rynku telewizyjnym, telewizja FAST charakteryzuje się specjalnymi treściami, rozpoznawalną marką, łatwo dostępnym programem oraz modelem funkcjonowania opartym na reklamach.

