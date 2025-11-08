تلفزيون الصين المركزي +CCTV: مجموعة الصين للإعلام تطلق 3 قنوات متخصصة على منصات FAST وتصل إلى 200 مليون مشاهد

بكين، 7 نوفمبر 2025 /PRNewswire/ -- أطلقت شبكة تلفزيون الصين الدولية CGTN ، الفرع الدولي لمجموعة الصين للإعلام CMG ، ثلاث قنوات متخصصة جديدة يوم الخميس على منصات البث المجاني المدعوم بالإعلانات FAST ، وتقدم من خلالها برامج متنوعة للمشاهدين حول العالم.

القنوات الجديدة هي CGTN Global Biz و China Travel و Discovering China ، وستبث جميعها على مدار الساعة عبر 15 منصة دولية رئيسية لتصل إلى نحو 200 مليون مشاهد عالميًا. تأتي هذه الخطوة في إطار استكشاف CMG لنماذج أعمال جديدة لتوسيع استراتيجيتها في الاتصالات الدولية.

أُطلقت القنوات خلال افتتاح آلية الشراكة الإعلامية للجنوب العالمي والمنتدى العالمي الثالث عشر لإعلام الفيديو VMF في مدينة شيآن القديمة بمقاطعة شنشي شمال غربي الصين يوم الخميس.

تركز القنوات الثلاث على تقديم محتوى متخصص يلبي احتياجات المشاهدين الدوليين.

تهدف قناة CGTN Global Biz إلى توفير منصة معلومات مالية على مدار الساعة، وتساعد المشاهدين على فهم أحدث السياسات الاقتصادية واتجاهات السوق الصينية من خلال الأخبار المالية الفورية وتحليلات السوق والمقابلات المعمقة.

تسلط قناة China Travel الضوء على اتجاهات السياحة ونمط الحياة في الصين، وتشكل نافذة للعالم لفهم المشهد الثقافي الحيوي في الصين المعاصرة.

تعرض قناة Discovering China أفلامًا وثائقية مختارة تعكس إنجازات التحديث الصيني وتبرز التبادل والتعلم المتبادل بين الحضارات، مقدمة صورة شاملة لمسيرة التنمية الصينية وسحرها الثقافي.

تبث القنوات الثلاث ست ساعات يوميًا من البرامج الأصلية بشكل متكرر على مدار اليوم، وتستمد محتواها من موارد الإنتاج عالية الجودة للمؤسسة، وفقًا لـ CGTN .

تعمل CGTN منذ 2023 على تطوير منصات FAST ، وسبق أن روجت لقناتها الإنجليزية وقناة الأفلام الوثائقية على منصات عالمية رائدة.

يُعد تلفزيون FAST نموذجًا ناشئًا سريع النمو في السوق العالمية في السنوات الأخيرة، ويتميز بمحتواه المتخصص وعلامته التجارية المميزة وسهولة الوصول إلى برامجه ودعمه التشغيلي عبر الإعلانات.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2815584/image_5016366_26015404.jpg