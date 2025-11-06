CCTV+: CMG spouští tři specializované kanály FAST, které osloví 200 milionů diváků po celém světě
Nov 06, 2025, 20:09 ET
PEKING, 7. listopadu 2025 /PRNewswire/-- China Global Television Network (CGTN), mezinárodní divize čínské mediální skupiny China Media Group (CMG), ve čtvrtek oficiálně spustila tři specializované kanály na bezplatných, reklamou podporovaných streamovacích platformách (FAST). Nové kanály přinášejí globálním divákům rozmanité programové nabídky.
Nové kanály CGTN Global Biz, China Travel a Discovering China budou vysílat 24 hodin denně na 15 velkých globálních platformách FAST a osloví téměř 200 milionů diváků po celém světě. Jde o důležitý krok v rámci snahy CMG rozvíjet nové obchodní modely a posilovat svou mezinárodní komunikační strategii.
Kanály byly spuštěny při inauguračním zasedání Mechanismu mediálních partnerů globálního Jihu a na 13. ročníku fóra Global Video Media Forum (VMF), které bylo zahájeno ve čtvrtek ve starobylém městě Si-an v provincii Šen-si na severozápadě Číny.
Všechny tři nové kanály se zaměří na cílený obsah, který bude odpovídat poptávce zahraničních diváků.
Kanál CGTN Global Biz si klade za cíl vytvořit nepřetržitou platformu pro finanční zpravodajství. Díky aktuálním finančním zprávám, analýzám trhů a rozhovorům s odborníky má mezinárodnímu publiku pomoci lépe porozumět nejnovějším čínským hospodářským politikám a tržním trendům.
Kanál China Travel si klade za cíl představit to nejlepší z čínského cestování a životního stylu a sloužit jako okno do světa, které zahraničním divákům přiblíží pestrou kulturní nabídku současné Číny.
Kanál Discovering China nabídne výběr dokumentárních filmů, které zachycují úspěchy čínské modernizace a vyzdvihují vzájemnou výměnu a inspiraci mezi různými civilizacemi. Představí tak panoramatický pohled na cestu čínského rozvoje i na kulturní bohatství země.
CGTN uvedla, že všechny tři kanály nabídnou šest hodin originálního programového obsahu denně, vysílaného v opakované denní smyčce. Obsah bude pocházet z vysoce kvalitní produkce organizace.
CGTN od roku 2023 aktivně posouvá své působení v oblasti FAST a už dokázala umístit CGTN English Channel i Documentary Channel na nejvýznamnější platformy FAST po celém světě.
FAST TV, který se v posledních letech stal dynamicky se rozvíjejícím formátem na světovém televizním trhu, nabízí specializovaný obsah, silnou značkovou identitu, dobře dostupný program a provozní podporu financovanou z reklam.
