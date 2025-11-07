CCTV+：CMG、3つの専門FASTチャンネルを開設、全世界2億人の視聴者に番組を配信

北京、2025年11月7日 /PRNewswire/ -- China Media Group（CMG）の国際部門であるChina Global Television Network（CGTN）は16日、無料広告付きストリーミング・テレビ（FAST）プラットフォーム向けに3つの専門チャンネルを正式に開設し、世界中の視聴者に多様な番組を提供開始しました。

新たに開設されたチャンネル（CGTN Global Biz、China Travel、Discovering China）は、15の主要国際FASTプラットフォームで週7日24時間体制で放送され、世界中で約2億人の視聴者に届けられます。これはCMGが国際コミュニケーション戦略の拡大に向け新たなビジネス形態を模索する上で重要な一歩となります。

新しいチャンネルは木曜日、中国北西部・陝西省の古都西安で開幕した「グローバル・サウス・メディア・パートナー・メカニズム発足会議（Global South Media Partners Mechanism Inauguration Meeting）」および「第13回グローバル映像メディア・フォーラム（Global Video Media Forum、VMF）」で発表されました。

3つの新チャンネルは海外視聴者のニーズに応える特定コンテンツの提供に焦点を当てます。

CGTN Global Bizチャンネルは、24時間体制の金融情報サービス・プラットフォームの構築を目指します。リアルタイムの金融ニュース、市場分析、深層インタビューを通じて、世界の視聴者が中国の最新経済政策や市場動向を理解する手助けをします。

China Travelチャンネルは、中国の観光とライフスタイルのトレンドに焦点を当て、現代中国の活気ある文化を世界が理解するための窓口となることを目指しています。

Discovering Chinaチャンネルは、中国の近代化の成果を反映し、異なる文明間の交流と相互学習を強調するドキュメンタリーを厳選して紹介し、中国の発展の軌跡と文化的魅力をパノラマ的に紹介します。

CGTNによると、3チャンネルは毎日6時間のオリジナル番組を放送し、同局の高品質な制作リソースから提供されるコンテンツを毎日ループ放送する予定です。

CGTNは2023年よりFASTメディアの推進に取り組み、既に主要グローバルFASTプラットフォームでCGTN英語チャンネルとドキュメンタリー・チャンネルをプロモーションしています。

近年、世界のテレビ市場で新興かつ急成長しているビジネス・モデルであるFAST TVは、専門的なコンテンツ、認知度の高いブランディング、アクセスしやすい番組編成、広告による運営支援を特徴としています。

SOURCE CCTV+