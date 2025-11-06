CCTV+: CMG spúšťa 3 špecializované kanály FAST, s dosahom 200 miliónov divákov po celom svete
Nov 06, 2025, 20:15 ET
PEKING, 7. november 2025 /PRNewswire/ – China Global Television Network (CGTN), medzinárodná pobočka spoločnosti China Media Group (CMG), vo štvrtok oficiálne spustila tri špecializované kanály na platformách bezplatnej streamovanej televízie s reklamami (FAST), ktoré ponúkajú širokú škálu programov divákom z celého sveta.
Novouvedené kanály – CGTN Global Biz, China Travel a Discovering China – budú vysielať 24 hodín denne, 7 dní v týždni na 15 hlavných medzinárodných platformách FAST a oslovia takmer 200 miliónov divákov po celom svete. Ide o kľúčový krok, keďže CMG v rámci rozširovania svojej medzinárodnej komunikačnej stratégie skúma nové obchodné formáty.
Kanály boli spustené na Inauguračnom stretnutí mechanizmu globálnych mediálnych partnerov južnej Číny a na 13. Globálnom fóre video médií (VMF), ktoré bolo otvorené vo štvrtok v starobylom meste Xi'an v provincii Shaanxi v severozápadnej Číne.
Tri nové kanály sa zamerajú na vysielanie špecializovaného obsahu, ktorý spĺňa požiadavky zahraničného publika.
Zámerom kanála CGTN Global Biz je vytvoriť platformu finančných informačných služieb, ktorá bude fungovať nepretržite. Vďaka finančným správam v reálnom čase, analýzam trhu a hĺbkovým rozhovorom pomôže divákom po celom svete dešifrovať novinky z hospodárskej politiky a trhových trendov Číny.
Kanál China Travel sa bude snažiť upriamiť pozornosť na trendy v oblasti cestovného ruchu a životného štýlu v Číne a poslúži pre svet ako okno na lepšie pochopenie pulzujúcej kultúrnej ponuky v dnešnej Číne.
Kanál Discovering China bude premietať výber dokumentárnych filmov, ktoré odrážajú úspechy čínskej modernizácie a zdôrazňujú výmeny a vzájomné učenie medzi rôznymi civilizáciami, čím vytvoria panoramatický pohľad na rozvojovú cestu Číny spolu s kultúrnym šarmom krajiny.
Podľa CGTN budú tieto tri kanály denne vysielať šesť hodín pôvodného programu, ktorý sa bude vysielať v dennej slučke, pričom obsah bude pochádzať z vysokokvalitných produkčných zdrojov organizácie.
CGTN pracuje od roku 2023 na rozvoji média FAST a kanály English Channel a Documentary Channel CGTN už propaguje na popredných globálnych platformách FAST.
Ako nový a rýchlo rastúci obchodný formát na globálnom televíznom trhu v posledných rokoch sa FAST TV vyznačuje špecializovaným obsahom, rozpoznateľným brandingom, dostupnými programami a prevádzkovou podporou prostredníctvom reklamy.
