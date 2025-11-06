CCTV+ : CMG lance 3 chaînes FAST spécialisées pour toucher un public de 200 millions de téléspectateurs dans le monde entier

PÉKIN, 7 novembre 2025 /PRNewswire/ -- China Global Television Network (CGTN), la branche internationale de China Media Group (CMG), a officiellement lancé jeudi trois chaînes spécialisées sur les plateformes de télévision en continu gratuites soutenues par la publicité (FAST), afin de proposer des programmes diversifiés aux téléspectateurs du monde entier.

Les programmes des nouvelles chaînes, CGTN Global Biz, China Travel et Discovering China, seront diffusés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur les 15 principales plateformes FAST internationales pour atteindre près de 200 millions de téléspectateurs dans le monde. Il s'agit d'une étape cruciale pour CMG, qui explore de nouveaux formats commerciaux dans le cadre de l'expansion de sa stratégie de communication internationale.

Les chaînes ont été lancées lors de la réunion inaugurale du mécanisme « Partenaires médiatiques du Sud global » et du 13e Forum mondial des médias vidéo, qui se sont ouverts jeudi dans l'ancienne ville de Xi'an, au nord-ouest de la Chine dans la province du Shaanxi.

Les trois nouvelles chaînes se concentreront sur la fourniture d'un contenu spécifique répondant aux exigences du public étranger.

La chaîne CGTN Global Biz vise à établir une plateforme de services d'information financière en continu. Proposant des informations financières en temps réel, des analyses de marché et des entretiens approfondis, elle aidera les téléspectateurs du monde entier à déchiffrer les dernières politiques économiques et tendances du marché chinois.

La chaîne China Travel cherche à mettre en lumière les tendances chinoises en matière de tourisme et de mode de vie, en ouvrant une fenêtre pour permettre au monde de mieux comprendre l'offre culturelle dynamique de la Chine d'aujourd'hui.

La chaîne Discovering China diffusera une sélection de documentaires qui illustrent les réussites de la modernisation chinoise et mettent en avant les échanges et l'apprentissage mutuel entre les différentes civilisations, en présentant une vue panoramique du développement de la Chine qui valorise le charme culturel du pays.

Selon CGTN, les trois chaînes proposeront chaque jour six heures de programmes originaux, qui seront émis en boucle sur la base d'un contenu provenant des ressources de production de qualité du groupe de médias.

Depuis 2023, CGTN s'efforce de faire progresser les médias FAST et a déjà assuré la promotion de la chaîne en anglais et de la chaîne documentaire de CGTN sur les principales plateformes FAST mondiales.

Format commercial émergent à croissance rapide sur le marché mondial de la télévision de ces dernières années, FAST TV offre un contenu spécialisé associé à une marque reconnaissable, une programmation accessible et un soutien opérationnel soutenus par la publicité.

